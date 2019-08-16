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 Ко Дню независимости выйдет документальный фильм "Украина: эволюция достоинства". ВИДЕО

Премьера социального проекта, в котором авторы ищут ответы на наболевшие вопросы общества, состоится состоится накануне Дня Независимости на ТРК "Украина".

В эфире телеканала "Украина" 23 августа в 22:00 выйдет документальный фильм "Украина: эволюция достоинства". Трейлер фильма появился в YouTube, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Фильм построен на приеме сравнения. Пять основных эпизодов ленты – это заочный "диалог" между жителем Украины и жителем одной из территорий, оставшихся в орбите бывшей империи, известной как "русский мир". Чтобы снять реальные истории жизни в Армении, Кыргызстане, Приднестровье и России, немало эпизодов оператору-постановщику Виктору Левчуку приходилось снимать практически в режиме скрытой камеры.

Отдельная сюжетная линия фильма – реконструкция работы тех, на кого после Майдана легла вся ответственность за будущее ограбленной страны. События того времени эксклюзивно комментирует руководитель тогдашнего центра принятия решений – Кабинета министров, глава двух постмайданных правительств Арсений Яценюк.

Также на Цензор.НЕТ: "Я уяснил давно: нельзя идти против природы, тещи и чокнутых украинцев", - российский телеканал подрезал цитату из американского фильма. ВИДЕО

Как удалось восстановить контроль над ситуацией, обеспечить финансирование армии, сдержать агрессора, не допустить разрухи и гиперинфляции? Почему после двух сверхтяжелых лет Украине удалось выйти на экономический рост? Обо всем этом авторы спрашивали у Арсения Яценюка, а также Владимира Гройсмана, Александра Турчинова, Арсена Авакова, Лилии Гриневич, Наталии Яресько.

Премьера документального фильма "Украина: эволюция достоинства" состоится 23 августа в 22:00 в эфире телеканала "Украина". На официальном YouTube-канале фильм будет доступен с 24 августа.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143284
 
   
 Топ комментарии
 
Щось не в ту сторону пішла еволюція...
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А в эпилоге будет Зеленский обещающий "встать на колени перед Путиным".
Вот такое "достоинство"!
Ко Дню независимости выйдет документальный фильм "Украина: эволюция достоинства" - Цензор.НЕТ 6383
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ага..., похабный клоун называвший Украину немецкой порноактрисой и народ избравший его во время войны президентом...
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А в эпилоге будет Зеленский обещающий "встать на колени перед Путиным".
Вот такое "достоинство"!

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Зеленский имеет достоинство! Он им на пианино играет
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ага..., похабный клоун называвший Украину немецкой порноактрисой и народ избравший его во время войны президентом...
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Щось не в ту сторону пішла еволюція...
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Потому что услуги Бадоева дорого стоят.Ко Дню независимости выйдет документальный фильм "Украина: эволюция достоинства" - Цензор.НЕТ 8733
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Какая эволюция? Деградация. Стадо зебилов во главе с ************- звонарем Ко Дню независимости выйдет документальный фильм "Украина: эволюция достоинства" - Цензор.НЕТ 1112.
"Зеленский позвонил Путину и попросил его..."

Ко Дню независимости выйдет документальный фильм "Украина: эволюция достоинства" - Цензор.НЕТ 3892
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От достоинства к ватной ЗЕбилизации 73%. Только это не эволюция..это по моему называеца отрицательной селекцией.
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Земли Донбасса можно вернуть , но без "наших граждан" . Их там нет , эта земля населена ватой . Не надо себя обманывать .
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До мережі потрапили секретні кадри репетиції параду від Алана Бадоєва.Ко Дню независимости выйдет документальный фильм "Украина: эволюция достоинства" - Цензор.НЕТ 3291
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Дулей тебе тачку!
Вот вам и "патриоты" соеголовые.
"день России" (с) - перестарался, кость лапчатый.
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У Зеленского кольцо на среднем пальце-что это означает ?кому он этот палец демонстрирует?
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та да...президент названивает врагу и просит,штаб ОС врет,что на войне потерь нет - в угоду презу,шествие Героев режиссирует гей ,который еще и из кацапстана не вылезает -достоинством аж пре
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может деградация гидности????????????? гиперинфляция, сдача Крыма, никто не посажен за расстрел на майдане, обогощение верхушки во время войны, сдача Дебальцево и сколько еще дерьма всплывет со временем о папиредниках, и это только вершина айсберга
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ЗЕфани, ви де? Вас тут тавой, вас накрилим рядном.

Чи вам з Трускавця зараз плювати на все? За наш, мля, рахунок... УЙО...ки х...ві.
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