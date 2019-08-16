 Ко Дню независимости выйдет документальный фильм "Украина: эволюция достоинства". ВИДЕО

В эфире телеканала "Украина" 23 августа в 22:00 выйдет документальный фильм "Украина: эволюция достоинства". Трейлер фильма появился в YouTube, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Фильм построен на приеме сравнения. Пять основных эпизодов ленты – это заочный "диалог" между жителем Украины и жителем одной из территорий, оставшихся в орбите бывшей империи, известной как "русский мир". Чтобы снять реальные истории жизни в Армении, Кыргызстане, Приднестровье и России, немало эпизодов оператору-постановщику Виктору Левчуку приходилось снимать практически в режиме скрытой камеры.

Отдельная сюжетная линия фильма – реконструкция работы тех, на кого после Майдана легла вся ответственность за будущее ограбленной страны. События того времени эксклюзивно комментирует руководитель тогдашнего центра принятия решений – Кабинета министров, глава двух постмайданных правительств Арсений Яценюк.

Также на Цензор.НЕТ: "Я уяснил давно: нельзя идти против природы, тещи и чокнутых украинцев", - российский телеканал подрезал цитату из американского фильма. ВИДЕО

Как удалось восстановить контроль над ситуацией, обеспечить финансирование армии, сдержать агрессора, не допустить разрухи и гиперинфляции? Почему после двух сверхтяжелых лет Украине удалось выйти на экономический рост? Обо всем этом авторы спрашивали у Арсения Яценюка, а также Владимира Гройсмана, Александра Турчинова, Арсена Авакова, Лилии Гриневич, Наталии Яресько.

Премьера документального фильма "Украина: эволюция достоинства" состоится 23 августа в 22:00 в эфире телеканала "Украина". На официальном YouTube-канале фильм будет доступен с 24 августа.

Читайте также: Украинский мультфильм "Похищенная принцесса" отозвали из проката в оккупированном Крыму