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Все про:Гренландия (4) Дания (201) Трамп (2325)

 "Открыты для бизнеса, а не для продажи": МИД Гренландии ответил Трампу

В Министерстве иностранных дел Гренландии (автономная территория Дании) ответили на предложение президента США Дональда Трампа о продаже острова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом МИД Гренландии написал в своем Twitter.

"Гренландия богата ценными ресурсами, такими как минералы, чистейшая вода и лед, рыбные запасы, морепродукты, возобновляемая энергия, и является новой границей для приключенческого туризма. Мы открыты для бизнеса, а не для продажи", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "The Wall Street Journal" сообщали, что Президент США Дональд Трамп неоднократно спрашивал своих помощников о возможности покупки Гренландии.

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Открыты для бизнеса, а не для продажи: МИД Гренландии ответил Трампу 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143280
 
 
 Топ комментарии
 
Может это... Крым Трампу предложить? Крым же наш? Вот и продадим. Пусть он с вовой бодается. Лучше уже амеров соседями, чем кацапов.. "Открыты для бизнеса, а не для продажи": МИД Гренландии ответил Трампу - Цензор.НЕТ 2351
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Уважаю . Единственное место на земле , которое не загадили отходами жизнедеятельности и политики . Берегите себя и свою землю .
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Трампушка, а попробуй купить запоребье, пока оно не загадило своими отходами весь мир.
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Может это... Крым Трампу предложить? Крым же наш? Вот и продадим. Пусть он с вовой бодается. Лучше уже амеров соседями, чем кацапов..
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Идея. А перед покупкой зарядить рашке эмбарго на нефть и лаптеногие просто на гуманитарку обменяют.
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Правда это мы Трампу будем платить шоб принял. Кому надо покупать 2-3 млн. полудиких вечно ноющих ватников с кислыми совковыми рожами?
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«Крым был разделен на паи, под которые выпустили государственные векселя. В кратчайший срок векселя скупили 200 пайщиков, в том числе семья Рузвельтов, Гуверы, руководители «Джойнта» во главе с миллионером Льюисом Маршаллом. Ссуда должна была передаваться «Джойнтом» Советскому правительству в течение 10 лет по 900 тыс. долларов ежегодно под 5% годовых. Вернуть деньги следовало до 1954 г. В случае невозврата Крым становился собственностью владельцев векселей. В Штатах этот проект получил название «Крымская Калифорния».
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Краще б Дональд Джонович кацапію купив би... з потрохами...
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Уважаю . Единственное место на земле , которое не загадили отходами жизнедеятельности и политики . Берегите себя и свою землю .
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Стара інформація, Гренландія притягує сміття з океану. "Відкриті для бізнесу, а не для продажу": в МЗС Гренландії відповіли Трампу - Цензор.НЕТ 6431
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Печальное зрелище . Будет хуже , если они потеряют независимость .
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Вот только это не из особой сознательности, а просто из-за дикости местного населения. Там те еще "дети гор". Почти каждая ученица старшей школы уже успела сделать как минимум один аборт.
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Это их выбор . Это не мешает им жить .
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лише росія своїми територіями торгує.
більше таких країн немає.
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Може, продати йому Донецьк та Луганськ ? Зі знижкою.
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а московиты не спрашивали бы . ввели бы войска и провели рефферендум о присоединении "Відкриті для бізнесу, а не для продажу": в МЗС Гренландії відповіли Трампу - Цензор.НЕТ 6124
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А чего он церемонится с той Данией?! Сценарий уже есть: Заслал зеленых человечков, провел референдум - и уже строишь мост от лабрадора! А там глядишь и чукотку с воркутой можно освоить - благо расстояние через беринговой залив небольшое
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Лабрадор - это Канада. Надо сначала в Канаду зеленых человечков.
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Вот! А говорят что Трамп- с придурью маленько. Чувак работает на перспективу! Знает, что скоро льды там растают и останется экологически чистая реальная Грин Ландия! И цена её станет в разы и разы поболее. 6-)
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К тому моменту как в ГренЛандии растают льды весь экватор будет пустыней и будет третья мировая за воду.
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Я вірно зрозумів, що в перекладі з дипломатичного це, по-гренландськи нордично кажучи, ЛИЗНИ ЛЬОДЦЯ?
...з рибою там наче теж непогано...


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Так не продадите? - Нет! - Хорошо! Тогда мы еще заглянем на днях. И учтите - у нас длинные руки!
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Знает, что льды тают... Но мне вот интересно, если полюса сдвинулись, значит, где-то должно похолодать. Не? "Відкриті для бізнесу, а не для продажу": в МЗС Гренландії відповіли Трампу - Цензор.НЕТ 1205
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