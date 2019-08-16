 "Открыты для бизнеса, а не для продажи": МИД Гренландии ответил Трампу

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом МИД Гренландии написал в своем Twitter.
"Гренландия богата ценными ресурсами, такими как минералы, чистейшая вода и лед, рыбные запасы, морепродукты, возобновляемая энергия, и является новой границей для приключенческого туризма. Мы открыты для бизнеса, а не для продажи", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее "The Wall Street Journal" сообщали, что Президент США Дональд Трамп неоднократно спрашивал своих помощников о возможности покупки Гренландии.
більше таких країн немає.
...з рибою там наче теж непогано...