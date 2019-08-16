 "Открыты для бизнеса, а не для продажи": МИД Гренландии ответил Трампу

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом МИД Гренландии написал в своем Twitter.

"Гренландия богата ценными ресурсами, такими как минералы, чистейшая вода и лед, рыбные запасы, морепродукты, возобновляемая энергия, и является новой границей для приключенческого туризма. Мы открыты для бизнеса, а не для продажи", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "The Wall Street Journal" сообщали, что Президент США Дональд Трамп неоднократно спрашивал своих помощников о возможности покупки Гренландии.

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