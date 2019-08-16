 "Сейчас есть определенное общение и общее видение проблем", - Сытник об отношениях с Холодницким

Журналист НВ уточнила у Сытника, можно ли считать примирением после взаимной неприязни их недавнюю совместную пресс-конференцию с Холодницким, передает Цензор.НЕТ.

"Вы помирились? Вас новый президент помирил?" — уточнила журналистка.

"Странно читать такие заголовки, что кто‑то кого‑то помирил, мы же не в детском саду или школе", — отреагировал Сытник.

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По его словам, на определенном этапе оба офиса — НАБУ и САП — "поняли, что нужно работать и давать результат".

"Если проанализировать последние два месяца, то результат есть, динамика очень позитивная. Сейчас есть определенное общение и общее видение проблем", — добавил Сытник.

В свою очередь, журналист НВ напомнила о спецоперации НАБУ — установке прослушки в аквариуме в кабинете Холодницкого. Глава САП обнаружил их в марте прошлого года, и с тех пор его ведомство едва ли не открыто конфликтовало с НАБУ.

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"Все было в рамках закона, этому была дана определенная оценка, — прокомментировал этот конфликт Сытник. — Сейчас анализировать эти события не имеет смысла. Нужно двигаться вперед. Мне кажется, как раз сейчас есть шанс все же завершить антикоррупционную реформу. Заработает Антикоррупционный суд — и появятся первые приговоры".