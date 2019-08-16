EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  395  7
Все про:Сытник (696) Холодницкий (639)

 "Сейчас есть определенное общение и общее видение проблем", - Сытник об отношениях с Холодницким

Артем Сытник, глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), прокомментировал свое противостояние с руководителем САП Назаром Холодницким.

Журналист НВ уточнила у Сытника, можно ли считать примирением после взаимной неприязни их недавнюю совместную пресс-конференцию с Холодницким, передает Цензор.НЕТ.

"Вы помирились? Вас новый президент помирил?" — уточнила журналистка.

"Странно читать такие заголовки, что кто‑то кого‑то помирил, мы же не в детском саду или школе", — отреагировал Сытник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский помирил Сытника с Холодницким, - Бутусов

По его словам, на определенном этапе оба офиса — НАБУ и САП — "поняли, что нужно работать и давать результат".

"Если проанализировать последние два месяца, то результат есть, динамика очень позитивная. Сейчас есть определенное общение и общее видение проблем", — добавил Сытник.

В свою очередь, журналист НВ напомнила о спецоперации НАБУ — установке прослушки в аквариуме в кабинете Холодницкого. Глава САП обнаружил их в марте прошлого года, и с тех пор его ведомство едва ли не открыто конфликтовало с НАБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я не поддерживаю подход, где Украине советуют кого назначать или увольнять в антикоррупционных органах, - Тейлор о Холодницком

"Все было в рамках закона, этому была дана определенная оценка, — прокомментировал этот конфликт Сытник. — Сейчас анализировать эти события не имеет смысла. Нужно двигаться вперед. Мне кажется, как раз сейчас есть шанс все же завершить антикоррупционную реформу. Заработает Антикоррупционный суд — и появятся первые приговоры".

Источник: https://censor.net.ua/n3143276
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Українські демократи об'єднуються за 5 хвилин перед розстрілом!
 показать весь комментарий
 
в засос целовались?? што он вам пообещал?? какие яички, и какие тиски?? я представляю, как он матерится, после того как целый день приходится говорить українською, поэтому догадываюсь))
 показать весь комментарий
 
мне хоть пусть живут вместе, лишь бы сытник перестал делать видимость борьбы с коррупцией. последние его выпады на роттердам - тупо замыливание глаз и работа на публику. не хочет он покидать свое золотое место, а придётся
 показать весь комментарий
 
а вы друзья как не садитесь в тюрьме давно вы пригодитесь.Нет с вас толку нужны другие
 показать весь комментарий
 
Заметно, что петикам тема не нравится. Волнуетесь?
 показать весь комментарий
 
Морди понажерали,обливали брудом одне,одного,тепер коли є загроза,що вижинуть в шию появилося спільне бачення проблем.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх