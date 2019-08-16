 "Они узнали о том, как создаются законы", - новоизбранные депутаты прошли тренинг, посвященный регламенту парламента. ФОТО

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ. Обучение длилось 2 дня.

"Они узнали о том, как создаются законы, об особенностях конституционного процесса и бюджетной процедуры. Кроме этого, благодаря тренингу избранные народные депутаты будут больше знать об имеющихся механизмах парламентского контроля", - сказано в сообщении.

В тренинге приняла участие правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко, которая в своем выступлении осветила вопросы обеспечения равенства прав женщин и мужчин.

"Кроме народных депутатов, необходимые для будущей работы навыки также получали члены их команд. Работники Аппарата Верховной Рады Украины рассказали об обеспечении деятельности единого законодательного органа", - добавили в информационном управлении Аппарата парламента.

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Это уже третья подобная ориентационная сессия. Одна из двух предыдущих сессий также была посвящена регламенту. Другая - была сосредоточена на деятельности народного депутата и его команды.

Обучение реализуется Фондом Восточная Европа при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

"В августе Программа проведет еще несколько учебных сессий, посвященных статусу народного депутата Украины и вопросам Регламента", - подытожили в информационном управлении Аппарата ВР.

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