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 "Они узнали о том, как создаются законы", - новоизбранные депутаты прошли тренинг, посвященный регламенту парламента. ФОТО

Новоизбранные депутаты от партии "Слуга народа" и "Европейская солидарность" прошли обучение на тренинге, посвященному регламенту Верховной Рады.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ. Обучение длилось 2 дня.

"Они узнали о том, как создаются законы, об особенностях конституционного процесса и бюджетной процедуры. Кроме этого, благодаря тренингу избранные народные депутаты будут больше знать об имеющихся механизмах парламентского контроля", - сказано в сообщении.

В тренинге приняла участие правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко, которая в своем выступлении осветила вопросы обеспечения равенства прав женщин и мужчин.

Они узнали о том, как создаются законы, - новоизбранные депутаты прошли тренинг, посвященный регламенту парламента 01

"Кроме народных депутатов, необходимые для будущей работы навыки также получали члены их команд. Работники Аппарата Верховной Рады Украины рассказали об обеспечении деятельности единого законодательного органа", - добавили в информационном управлении Аппарата парламента.

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Это уже третья подобная ориентационная сессия. Одна из двух предыдущих сессий также была посвящена регламенту. Другая - была сосредоточена на деятельности народного депутата и его команды.

Обучение реализуется Фондом Восточная Европа при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

"В августе Программа проведет еще несколько учебных сессий, посвященных статусу народного депутата Украины и вопросам Регламента", - подытожили в информационном управлении Аппарата ВР.

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Они узнали о том, как создаются законы, - новоизбранные депутаты прошли тренинг, посвященный регламенту парламента 02

Источник: https://censor.net.ua/n3143275
 
 
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Я своих такс тоже выгуливаю и вожу к кинологу на групповое обучение .
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Еще бы в их числе были юристы и экономисты, а не лучшие доярки и лучшие волонтеры.
А так да, все класс - прошли обучение, как создавать законы! Хотя в жизни даже типового договора в руках не держали и не читали ( о вчитываться, что там написано, вообще речь не идет).
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Оптимістично звучить, ще б їм пояснили що таке закони, буде весело, над нами будуть робити іспити і дивитись як будуть працювати трускавецькі закони.
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