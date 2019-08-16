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 Двое следователей полиции Чернигова задержаны на взятке 600 долл. за снятие ареста с имущества, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке руководителя следственного отделения и следователя Черниговского городского отдела полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Двое следователей полиции Чернигова задержаны на взятке 600 долл. за снятие ареста с имущества, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что руководитель совместно с подчиненным систематически требовали взятки от фигурантов уголовных производств за содействие в решении вопросов при проведении процессуальных мер в ходе расследований.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленниками 600 долларов от жителя областного центра. За указанную сумму полицейские обещали вернуть ранее изъятое в рамках уголовного производства имущество, на которое наложен арест.

Двое следователей полиции Чернигова задержаны на взятке 600 долл. за снятие ареста с имущества, - СБУ 02

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Оперативники задержали следователей вблизи места работы после получения второй половины взятки в гривневом эквиваленте.

Двое следователей полиции Чернигова задержаны на взятке 600 долл. за снятие ареста с имущества, - СБУ 03

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143272
 
 
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Когда всякие мрази имеют право отбирать имущество в нарушение конституции тогда так и будет,ушлепков отобрающих имущество в обход суда нужно мочить на месте.
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пару месяцев и СБУ добавит себе функцию по уборке туалетов на вокзале? где в "задачах службы" стоят такие задачи? это проблемы ВБшников.
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