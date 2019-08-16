 Двое следователей полиции Чернигова задержаны на взятке 600 долл. за снятие ареста с имущества, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что руководитель совместно с подчиненным систематически требовали взятки от фигурантов уголовных производств за содействие в решении вопросов при проведении процессуальных мер в ходе расследований.
Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленниками 600 долларов от жителя областного центра. За указанную сумму полицейские обещали вернуть ранее изъятое в рамках уголовного производства имущество, на которое наложен арест.
Оперативники задержали следователей вблизи места работы после получения второй половины взятки в гривневом эквиваленте.
В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.