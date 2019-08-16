 Гладковский не задекларировал автомобиль сына, а нардеп Мирошниченко - гидроцикл, - НАПК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Так, Иван Мирошниченко в декларации за 2017 год не указал сведения о гидроцикле, который принадлежит ему на праве собственности, а также о доходе, полученном членом семьи (женой) в виде дивидендов от ООО "Поле-Грейн" и страховых выплат. В общем сведения, указанные народным депутатом в декларации, отличаются от достоверных на сумму более 5 млн гривень", - говорится в сообщении.

"Гладковский в декларации 2015 года (исправленной) не указал стоимости принадлежащих ему корпоративных прав в кипрской компании Ri-System Ltd и наличии у члена семьи (сына) корпоративных прав в ООО "Киевбиоэнерго". Также в декларации отсутствуют сведения о принадлежащем сыну автомобиле. Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации бывшего первого заместителя Секретаря СНБО за 2015 год (исправленной) составляет почти 1,3 млн гривень", - сообщают в НАПК.

Обоснованные выводы относительно признаков уголовного преступления направлены в Национальное антикоррупционное бюро.

В НАПК отмечают, что утверждение обоснованного заключения и направление его в специально уполномоченный субъект в сфере противодействия коррупции не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а основанием для осуществления досудебного расследования.

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