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 Политика Украины
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Все про:декларация (1084) Гладковский (98) НАПК (722)

 Гладковский не задекларировал автомобиль сына, а нардеп Мирошниченко - гидроцикл, - НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) при полной проверке деклараций народного депутата Украины Ивана Мирошниченко и бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского обнаружило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Так, Иван Мирошниченко в декларации за 2017 год не указал сведения о гидроцикле, который принадлежит ему на праве собственности, а также о доходе, полученном членом семьи (женой) в виде дивидендов от ООО "Поле-Грейн" и страховых выплат. В общем сведения, указанные народным депутатом в декларации, отличаются от достоверных на сумму более 5 млн гривень", - говорится в сообщении.

"Гладковский в декларации 2015 года (исправленной) не указал стоимости принадлежащих ему корпоративных прав в кипрской компании Ri-System Ltd и наличии у члена семьи (сына) корпоративных прав в ООО "Киевбиоэнерго". Также в декларации отсутствуют сведения о принадлежащем сыну автомобиле. Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации бывшего первого заместителя Секретаря СНБО за 2015 год (исправленной) составляет почти 1,3 млн гривень", - сообщают в НАПК.

Обоснованные выводы относительно признаков уголовного преступления направлены в Национальное антикоррупционное бюро.

В НАПК отмечают, что утверждение обоснованного заключения и направление его в специально уполномоченный субъект в сфере противодействия коррупции не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а основанием для осуществления досудебного расследования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Девять экс-сотрудников Нацполиции не подали декларации, - НАПК

Источник: https://censor.net.ua/n3143271
 
 
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свинья не зарегил Феррари своего сынишки?...ща порохоботы отмазывать начнут.
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ну а шо ¿ Каждый аорохобот спокойно мог купить ферарри при Порохе
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Из массы пустячков главное - машина сына! Гладковський не задекларував автомобіль сина, а нардеп Мірошніченко - гідроцикл, - НАЗК - Цензор.НЕТ 1714

Гладковский в декларации 2015 года (исправленной) не указал стоимости принадлежащих ему корпоративных прав в кипрской компании Ri-System Ltd и наличии у члена семьи (сына) корпоративных прав в ООО "Киевбиоэнерго". Также в декларации отсутствуют сведения о принадлежащем сыну автомобиле.
Источник:https://censor.net.ua/n3143271
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" Гладковский не задекларировал автомобиль сына "

Слава Свынарчукам Гладковский не задекларировал автомобиль сына, а нардеп Мирошниченко - гидроцикл, - НАПК - Цензор.НЕТ 6307
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По сравнению с другими его делами это выглядит почти смешно, хотя и показательно.
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мне надоело слушать эту фамилии ,хочу услышать её в последний раз- Гладковский сидит!!!
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Если поглубже копнуть (чего никто никогда не сделает "из политических соображений"), то в верхушке власти каждый второй такой.
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всех растрепать - я правильно понимаю желание ? они умные умеют зарабатывать - к стенке их - да да - а кто то всем рассказывает шо он умный но типа честный )))))))))))
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вау - вот долбо.....лы - не ну просто смех - штаф заплатит и все - зеленое правосудие как есть - а кричали - посудят посодят - врали как обычно - да ,а для зебилов с три короба наврешь и делай с ними шо хошь))))))))
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Ты не только писать, но и читать не умеешь? Гладковський не задекларував автомобіль сина, а нардеп Мірошніченко - гідроцикл, - НАЗК - Цензор.НЕТ 7052

Гладковский в декларации 2015 года (исправленной) не указал стоимости принадлежащих ему корпоративных прав в кипрской компании Ri-System Ltd и наличии у члена семьи (сына) корпоративных прав в ООО "Киевбиоэнерго". Также в декларации отсутствуют сведения о принадлежащем сыну автомобиле.
Источник:https://censor.net.ua/n3143271
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Кошмар! Гидроцикл... Фсё! Решено! Приеду домой, перво-наперво электросамокат кому-нибудь продам, побыстрее. А то ведь... неровен час, за предмет роскоши сойдёт, со всеми вытекающими.
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а что, сын обязан докладывать о покупках отцу? (тем более если живет отдельно)
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