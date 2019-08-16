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Все про:Ляпина (299) топливо (459)

 Предприниматели, которые не занимаются продажей топлива, в шоке от того, что нужно получать лицензию на его хранение, - Ляпина

Постановление Кабинета Министров, предусматривающее необходимость получения предпринимателями лицензии на хранение топлива – абсурдное явление, вызывающее шок у бизнесменов, которые вообще не занимаются продажами топлива, а используют его исключительно в собственных производственных целях

Об этом заявила глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина в эфире 24 канала.

"Логично, что эта лицензия не нужна. А те, кто попал в ситуацию, когда они вообще просто пользуются машинами, механизмами, которые употребляют горючее, вообще просто в шоке, потому что это просто абсурдное явление. Мы надеемся, что, во-первых, в ближайшее время соберутся народные депутаты, мы будем к ним обращаться, чтобы это упорядочить", – заявила Ляпина.

При этом, по словам Ляпиной, в Киеве был случай, когда строительная компания пыталась получить данную лицензию, но не смогла этого сделать. "Они приобрели это топливо для собственных нужд, они уже оплатили свой налог акцизный и они сохраняли топливо для собственных нужд, но прочтя закон эти очень законопослушные люди перепугались, написали заявление, чтобы получить лицензию на это самое хранения горючего. В результате, нескольких месяцев эпопеи, они не смогли получить эту лицензию по одной простой причине – у них нет необходимых документов на площадку, на которой находятся эти небольшие емкости для хранения горючего. А документы нужны такие, как на большую нефтебазу", – заявила Ляпина.

При этом, по словам главы ГРС, законом предусмотрено, что, начиная с нового года за отсутствие лицензии на хранение топлива предпринимателей будут штрафовать.

При этом, законом о лицензировании указывается, что лицензии должны выдаваться только субъектам, выполняющим соответствующий вид деятельности.



Источник: https://censor.net.ua/n3143269
 
 
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Кінець епохи зубожіння! Предприниматели, которые не занимаются продажей топлива, в шоке от того, что нужно получать лицензию на его хранение, - Ляпина - Цензор.НЕТ 184 Який шок може бути??? Предприниматели, которые не занимаются продажей топлива, в шоке от того, что нужно получать лицензию на его хранение, - Ляпина - Цензор.НЕТ 9883
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Так это Гройсман постановил еще при Порошенко. Все по зебильному?
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Данные нормы инициированы Кабмином Гройсмана, проголосованы ВР под чутким присмотром Парубия еще в прошлом году с установленной датой введения 01.07.2019, но виноват Зе!
Классная логика.
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Щось не второпав, будівельна компанія купило паливо для себе, який акциз? Чи вона ввезла його з-за кордону?
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Я це розумію, але покупець не є платником акцизу, а в пані є фраза " уже оплатили свой налог акцизный ", ви коли купляєте бензин на заправці у вас в чеку є строка "акциз"?
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пользуются машинами, механизмами, которые употребляют горючее..
а шо из того чем все пользуются не употребляет горючее?...
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так и перед етим же 100 горючего механизмы принимают
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У меня, в дальнем гараже- сосед был. Весьма запасливый дядька. У него 10 двадцатилитровых канистр с АИ-95- всегда полные в гараже хранились, на всякий случай, как он говорил. Летом в гараже находиться было невозможно, из-за испарений, потому- бухали в моём, всегда. А потом... а потом, полтора года назад, он умер, от передоза бухла. Бывает. Наверное, у него лицензии на хранение бензина не было.
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С тем же успехом она могла купить для перепродажи. Пример - ЖД. Они и для себя и для продажи топливо используют.
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А тут виникає питання про умови зберігання, не дуже добре коли поруч з тобою тримає навіть пару тон бензина в діжках .
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Потроховские мрази придумывают новые поводы для обдирания бизнеса,это все работа твари ревки.
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У нас всегда абсурд взводят на высоту закона, а заставляют его выполнять.
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уже хочу видеть ту машину или там механизму, которая работает без горючки...
срочно нужен Трускавец 2...
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