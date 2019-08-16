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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2488) евробляхи (136) Криклий (5)

 Зеленский инициировал отсрочку штрафов для владельцев "евроблях" до конца года, - Криклий

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал законопроект, которым предлагает отстрочить штрафы за "евробляхи" до конца 2019 года.

Об этом в интервью изданию Liga.net рассказал руководитель Главного сервисного центра МВС, новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Владислав Криклий, которого партия делегирует на должность главы транспортного комитета Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

"Как раз разговаривал с Олегом Ярошевичем из организации "Авто Евро Сила" (защищает интересы владельцев нерастаможенных авто в Украине. - Ред.). Президент инициировал законопроект, которым предлагается отсрочить до конца года дату начала применения штрафных санкций за несвоевременную растаможку автомобилей на еврономерах", - сообщил он.

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"Мои ощущения, что у многих просто нет документов на машины. В январе-феврале наблюдалось аномальное количество регистраций автомобилей на еврономерах. Только в январе 2019-го зафиксировали более 200 000 регистраций транспорта, показатель января 2018-го - 70 000 регистраций. Я так понимаю, сейчас остались незарегистрированными только те, кто не хочет, не может или не имеет документов. Вот они и стараются это оттягивать. Когда закончится период без штрафов, будем садиться и на цифрах смотреть количество регистраций. Если сейчас нет желающих регистрироваться, почему они должны появится через полгода? Поэтому, я думаю, что это последняя отсрочка", - резюмировал Криклий

Источник: https://censor.net.ua/n3143267
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Розмитнення звичайного авто не має коштувати більше 200-300євро, а от дорогі статусні машини мають обкладатись податком на розкіш, як і всі інші дорогі вироби! Звичайні машини мають ввозитись масово, щоб збільшити мобільність населення (трудових ресурсів), щоб мешканці міст могли дозволити собі будинки в передмісті! Велика кількість завезеного автотранспорту дасть потужний поштовх економіці, створить додаткові ринки та додану вартість, активізуються будівництва в передмісті, зросте ринок будматеріалів та послуг, а це нові робочі місця та наповнення бюджетів всіх рівнів! Досить годувати мафію яка виробляє говномашини на українських заводах і продає їх за космічними цінами! Ми не маємо забезпечувати гарне життя кільком українським олігархам шаленими цінами на нові та вживані автівки!
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Ты на приколе? Как ТО эти консервные банки будут проходить?
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А как мой дед ТО на 40 летнюю жигу проходил ?
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Ты у меня спрашиваешь про своего деда?
Вопрос точно ко мне?
Или ты сравниваешь ТО совка и ТО стран ЕС?
Ты точно здоров?
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Техогляд в Україні відмінений, але росіяни про це не знають!
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ТО есть во всех странах ЕС. И в Украине его планируют вводить в течении 2-х лет так как Украина подписала ассоциацию с ЕС. Через год-два все эти консервные банки не смогут пройти ТО без взяток. Коррупция расцветёт новыми красками.
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Ці європейські консервні банки в руках українських власників ще тебе переживуть і будуть їздити безпечно та надійно!
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А как они сейчас там проходят ТО ? Или ты думаешь, что бляхи берут исключительно где-то на свалке в Европе и везут сюда автовозом ? Нет, ты можешь на той-же бляхе свободно там ездить сразу после покупки , проблем с ТО нет.
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а можно мне и моим друзьям не платить налоги до конца года? мы хорошие - индейцев не много (малая нация) - да в конце концов - почему другим можно ,а индейцем нет))))))))
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ты это потише - в Европейской Хартии о нац меньшинствах такого нет - а то тебя лично - на конюшнях выпорят - ну за такое отношение - к малым народам))))))
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Спасибаа!! а то еще не всех депутатов фекалиями успели облить!Зеленский инициировал отсрочку штрафов для владельцев "евроблях" до конца года, - Криклий - Цензор.НЕТ 743
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"Авто Евро Сила" (защищает интересы владельцев нерастаможенных авто в Украине", может себе возглавить интересы владельцев не растаможенных контейнеров? Зеленский инициировал отсрочку штрафов для владельцев "евроблях" до конца года, - Криклий - Цензор.НЕТ 1503
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віддай гроші тим, хто чесно розтаможив свої бляхи.
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Это Петя вас развел, он таких ... с детства научен на "карандаше" крутить
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тут сложная тема. Баканову не позвонишь, слишком много этих чертей на евробляхах. вове карлику тоже, не его сторона! вот и приходится вове карлику2 выкручиваться, булками вилять, и плакать в сиси бабе Римме из Кривого.
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Дебильное решение. Ни одна из этих евроблях не пройдет ТО которое планируют вводить в ближайшие пару лет. 70-80% авто в Украине не пройдут ТО стран ЕС без взятки.
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Я уже жалею ,что не купил евробляху.) Это не государство,а срань какая-та.
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Так еще не поздно, или ты думаешь что Литва оскудела на евробляхи ?
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а вот мне интересно, как у них это получится??? закон о предыдущей отсрочке заканчивается 23 августа, а ближайшее заседание новой рады - 29 августа, и не факт что этот вопрос вообще будут рассматривать... что будет после 23-го? как можно успеть сделать "отсрочку"???
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Как обычно - по приколу((((((
И с очередными нарушениями всего, что только возможно нарушить
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Совсем у Владимира Александровича плохи дела с рейтингом... Зеленський ініціював відтермінування штрафів для власників "євроблях" до кінця року, - Криклій - Цензор.НЕТ 8518
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Пока не введут растаможку как в Литве или Грузии будут ездить бляхи и обливать нардепов говном.
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Хоть и Дон ЗЕ, ничто человеческое ему не чуждо - ссыт, когда страшно.
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Да пофигу на самом деле на ТО, пройдут, не пройдут. Тут идея в другом - эти АвтоЕвроГеи нарушили закон, и не хотят нести ответcвенность. А власть вместо того чтоб нагнуть этих хитросделанных, еще и отсрочки бесконечно им дает.
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От лохи те кто чесно платит налоги! Сейчас бы без проблем узаконили бы наворованное за 5%, а то как идиоты платили ЕСВ 22%, налог на прибыль 18% военный сбор 1,5%... Машины дыбилы покупали с акцизом в автосалонах, завезли бы нелегально и сейчас по льготному оприходовали...
Ребята, нужно жить нечесно! Так гораздо выгоднее...
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