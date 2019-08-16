 Зеленский инициировал отсрочку штрафов для владельцев "евроблях" до конца года, - Криклий

Об этом в интервью изданию Liga.net рассказал руководитель Главного сервисного центра МВС, новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Владислав Криклий, которого партия делегирует на должность главы транспортного комитета Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

"Как раз разговаривал с Олегом Ярошевичем из организации "Авто Евро Сила" (защищает интересы владельцев нерастаможенных авто в Украине. - Ред.). Президент инициировал законопроект, которым предлагается отсрочить до конца года дату начала применения штрафных санкций за несвоевременную растаможку автомобилей на еврономерах", - сообщил он.

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"Мои ощущения, что у многих просто нет документов на машины. В январе-феврале наблюдалось аномальное количество регистраций автомобилей на еврономерах. Только в январе 2019-го зафиксировали более 200 000 регистраций транспорта, показатель января 2018-го - 70 000 регистраций. Я так понимаю, сейчас остались незарегистрированными только те, кто не хочет, не может или не имеет документов. Вот они и стараются это оттягивать. Когда закончится период без штрафов, будем садиться и на цифрах смотреть количество регистраций. Если сейчас нет желающих регистрироваться, почему они должны появится через полгода? Поэтому, я думаю, что это последняя отсрочка", - резюмировал Криклий