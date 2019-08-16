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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2488) Израиль (953) Нетаньяху (67)

 Зеленский 19 августа подпишет ряд документов с премьер-министром Израиля Нетаньяху

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут официальную встречу и подпишут украинско-израильские документы 19 августа в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Официальная церемония встречи начнется в 10:30 в Мариинском дворце, после чего в 12.45 состоится церемония подписания украинско-израильских документов.

На 13.00 запланированы заявления Зеленского и Нетаньяху для СМИ.

В 15:20 президент Украины и премьер Израиля примут участие в мероприятиях почтения памяти жертв трагедии в Бабьем Яру.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые за 20 лет посетит Украину.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143264
 
 
 Топ комментарии
 
Пусть заодно спросит как он лидеру Палестины звонит с просьбой повлиять на ту сторону.
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еврей к еврею прилетел наверное о евреях будут говорить))))))))))
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Идиш вместе с руським 2-ым государственным....
И что бы красных дидов уважали...
Зеленский 19 августа подпишет ряд документов с премьер-министром Израиля Нетаньяху - Цензор.НЕТ 4733
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еврей к еврею прилетел наверное о евреях будут говорить))))))))))
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О последних порохоботах.Зеленский 19 августа подпишет ряд документов с премьер-министром Израиля Нетаньяху - Цензор.НЕТ 8928
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я вот не пойму - за шо ты так патриотов Украины - ненавидишь?
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Цікаво а коли будуть говорити про жертв в Бабиному Яру будуть говорити тільки про євреїв чи згадають і членів ОУН розстріляних фашистами в Бабиному Яру? Чи будуть знову звучати від представників Ізраїлю ідіотські тези про причетність ОУН до Голокосту?
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Каких "патриотов"? Тебе подобных, которые пишут бредни о жителях Украины? Так вы - обычные подонки, пакудящие в нэте.
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ты - редиска - а ну как приведи хоть одни пример в чем удутшилась жизнь в Украине - хоть одни пример - я кроме подорожание продуктов не чего не вижу - за войну ,вообще молчу - он дилетант тупой и его команда то же самое - сколько должно погибнуть украинцев шоб до вас дошло? число назови - шариковы
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В отношении тебе подобных у меня правило:
Зеленский 19 августа подпишет ряд документов с премьер-министром Израиля Нетаньяху - Цензор.НЕТ 2474
Так что пробегай мимо.
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Идиш вместе с руським 2-ым государственным....
И что бы красных дидов уважали...
Зеленский 19 августа подпишет ряд документов с премьер-министром Израиля Нетаньяху - Цензор.НЕТ 4733
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Дурное, дедов, погибших во второй мировой войне надо уважать.
Иное дело - одевать их на палку на шабаш Дидываевале.
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это после первого поморанчевого Майдана у них началось - колорадские ленты вместо оранжевых - факт
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А тебя шибануло до Майдана или после?
Или ты с детства так пишешь? Зеленский 19 августа подпишет ряд документов с премьер-министром Израиля Нетаньяху - Цензор.НЕТ 6641
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Привезет, наверное, Вовке своих нукеров из "моссад", будут Вовку охранять, как в Иордании охраняют короля Хуссейна.
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Не,кому там из Трускавецких ещё не сделали обрезание походу
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Ну обьявили же слуги вчера- все маленькие украинцы будут амнистировать свои небольшие сбережения. 😀😀😀
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Только это может их спасти ( за недорого и быстро). Ты же хочешь, чтобы у нас было так же хорошо как и в Израиле: мощная армия, лучшая в мире разведка, наука, медицина, ядерное оружие? Или хочешь, как у "нашихсеверныхмышебратьев"(чтоб они сдохли!)?
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Пусть заодно спросит как он лидеру Палестины звонит с просьбой повлиять на ту сторону.
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Цікаво,чи буде він звинувачувати українців у вбивстві євреїв?
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каких документов? как то удивительно - два еврея и не договорятся?)) - лишь бы нам спать не твердо потом было - а цапы всему миру 5 лет про хунту рассказывают - не бьеться парадигма))
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Ничего себе.... Знак вопроса проскочил.... Зеленский 19 августа подпишет ряд документов с премьер-министром Израиля Нетаньяху - Цензор.НЕТ 5013
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І обидва посміються над хохмою про те,як в Борисполі наркобарон п"ятами накивав...
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Зєбєня чекав на Бєню,
а приїхав Біня.
Так цікаво ми живемо
в рідній Україні.
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Блин, а вот с евреями пожалуйста только через всеобщий референдум!! 😀😀😀
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главный месседж от Биньямина должен быть таким-хорош мальчики, иначе скоро начнутся погромы! а мы можем посадку в аэропорту Бен-Гурион и не дать... тогда-Ростов товарищи, Ростов.
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Судя по фотке , Биньямин будет промывать ЗЕ мозги типа " не позорь нацию".
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бєньяміну покуй як виглядає зє в очах українців. так же як і зє.
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Представляю перекошенную харю ботексного провокатора х"ла,жужащего:"Хунта малоросов не только цинично сорвала важнейший визит к патриарху Вениамину,но и международные договора по Минску,явно...",когда в трубке телефона:"И шо ты 4-х пацанов моих грохнул,молина?Созывай Нормандский формат..."
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И что же за документы? Зеля, кстати, в Израиль собирался по молодежной программе репатриироваться после школы без родителей. Но его папа не пустил. Как знал... Зеленский 19 августа подпишет ряд документов с премьер-министром Израиля Нетаньяху - Цензор.НЕТ 8353
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Українські патріоти нині не в тренді. Правлячому меншинству як ніж у серце.
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" На 13.00 запланированы заявления Зеленского и Нетаньяху для СМИ " . - чтобы это могло значить? Опять что-то? Или просто заявление о дружбе между странами.?
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