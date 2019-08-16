 Зеленский 19 августа подпишет ряд документов с премьер-министром Израиля Нетаньяху

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Официальная церемония встречи начнется в 10:30 в Мариинском дворце, после чего в 12.45 состоится церемония подписания украинско-израильских документов.

На 13.00 запланированы заявления Зеленского и Нетаньяху для СМИ.

В 15:20 президент Украины и премьер Израиля примут участие в мероприятиях почтения памяти жертв трагедии в Бабьем Яру.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые за 20 лет посетит Украину.

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