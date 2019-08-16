 Зеленский 19 августа подпишет ряд документов с премьер-министром Израиля Нетаньяху

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Официальная церемония встречи начнется в 10:30 в Мариинском дворце, после чего в 12.45 состоится церемония подписания украинско-израильских документов.
На 13.00 запланированы заявления Зеленского и Нетаньяху для СМИ.
В 15:20 президент Украины и премьер Израиля примут участие в мероприятиях почтения памяти жертв трагедии в Бабьем Яру.
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые за 20 лет посетит Украину.
Так что пробегай мимо.
И что бы красных дидов уважали...
Иное дело - одевать их на палку на шабаш Дидываевале.
Или ты с детства так пишешь?
а приїхав Біня.
Так цікаво ми живемо
в рідній Україні.