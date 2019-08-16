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 "На Кобзона похож": в сети высмеяли памятник главарю "ДНР" Захарченко. ФОТО

Памятник главарю "ДНР" Александру Захарченко вызвал волну негатива даже у сторонников "республики".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Остров".

Ранее сообщалось, что оккупационные власти решили создать на месте гибели главаря "ДНР" Александра Захарченко масштабный мемориальный комплекс. 

Сегодня в соцсетях в ряде пабликов было обнародовано фото памятника Захарченко с подписью "Скоро в Донецке".

На Кобзона похож: в сети высмеяли памятник главарю ДНР Захарченко 01

Реакция в сепаратистских группах не заставила себя ждать: "Вообще не похож!", "Ужас!", "В руках у него должна быть куриная ножка", "Чё вы с Батей сотворили?", "Скульптора на мыло!", " Я так понял, памятник Сашку сделали украинские ДРГ?", "Это бывший Ленин?", "На мистера Бина похож. Захар был другой", "На Кобзона похож".

Напомним, 31 августа 2018 года главарь донецких террористов Александр Захарченко был ликвидирован в результате подрыва возле кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка. Он скончался в больнице от полученных ран.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Донецкие террористы открыли музей с фигурами Моторолы, Гиви и Захарченко. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3143257
 
 
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ага... національні риси не заховаєш "На Кобзона похож": в сети высмеяли памятник главарю "ДНР" Захарченко - Цензор.НЕТ 2144
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Так это памятник Рабиновичу. Кстати, ничего не имею против!
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"скульптор який зробив те лайно напевно фанат Адама Сендлера бо той бовван більше на нього схожий "На Кобзона схожий": у мережі висміяли пам'ятник ватажкові "ДНР" Захарченку - Цензор.НЕТ 9992
"На Кобзона схожий": у мережі висміяли пам'ятник ватажкові "ДНР" Захарченку - Цензор.НЕТ 5921
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Руки ломает, как нашкодивший первоклассник.
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вот еще один)))
"На Кобзона похож": в сети высмеяли памятник главарю "ДНР" Захарченко - Цензор.НЕТ 8730
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ПреЗедент в общем вагоне метро в Европе.
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А де еполети і аксельбант, бройлерфєрер все ж таки?
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Бляха, там где появляется сруцький мир, появляется рукожопость во всем. И это правильно.
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Мордяку треба було ще тупішою зробити.
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главное, что звезду героя советского союза не забыли примазать ..
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Почему нет взрывпакета над головой?
Приглашайте якутского говно-скульптора!
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Україну врятує тільки колючий дріт і чотириметрова канава з крокодилами , навколо Лугандонії .
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******** нет покоя.Без петушарского гребня не похож. дауны , где же вы металл насобирали?
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Если бы остатки захерченка просто покрасили и поставили в стоячее положение, то было бы более похоже.
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... это у которого бабушка сидела в концлагере в Рейкьявике, если бы торговал курами на рынке (как до 2014 года) сегодня был бы жив....
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Это писец, а не памятник.)) криворукие даунбасские ваятели пилять.

тьфу на вас, манкурты и коллаборанты, чтоб вас там рюзьге мир добил окончательно, *****.
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а позади скульптуры так понимаю развалины Рейкьявика ?
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как по мне, ему больше такой памятник подходит
"На Кобзона схожий": у мережі висміяли пам'ятник ватажкові "ДНР" Захарченку - Цензор.НЕТ 142
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Я так слышал, что при совке ваяние лениных было поставлено на поток, массово изготовлялись общие фигуры, а потом их чуть дошаманивали местные скульпторы. Походу старые запасы члениных ещё не закончились.
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