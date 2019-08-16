 ЦИК прекратил полномочия ОИК №210, поскольку не предоставили уточненный протокол

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦИК.

Центризбирком отмечает, что данный окружком не предоставил до 12.00 пятницы протокол о результатах голосования в округе №210 с пометкой "Уточненный".

"ЦИК установила грубое нарушение указанной окружной избирательной комиссией Конституции и законов Украины, которое заключается в бездействии по выполнению ею определенного законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" и решением Комиссии от 15 августа 2019 года обязательства установить итоги голосования в ОИО №210 с учетом соответствующего судебного решения, и досрочно прекратила полномочия всего ее состава", - говорится в сообщении.

Субъекты представления могут не позднее 16.00 18 августа внести представление в ЦИК по кандидатурам для включения в состав этой комиссии.

ЦИК также определила, что полномочия ОИК в округе №210 об установлении итогов голосования будет осуществлять Центризбирком.

Кроме того, Комиссия приняла решение обратиться к Национальной полиции Украины для обеспечения сохранности избирательной документации ОИК до формирования ее нового состава и реагирования по закону.

Как сообщалось, ЦИК обязала ОИК №210 составить уточненный протокол об итогах голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду и доставить его в Центризбирком не позднее 12.00 16 августа.

14 августа Большая палата Верховного Суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу кандидата в народные депутаты Приходько на решение Кассационного админсуда, которым истцу отказано в удовлетворении его требований о признании противоправной бездеятельности ЦИК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК зарегистрировала первых народных депутатов