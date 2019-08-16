EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 За рубежом
  1187  33
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1271) моряки (875) Полозов (380)

 Московский суд отказался исполнить решение Международного трибунала об освобождении шести украинских моряков

Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела апелляционные жалобы адвокатов первой группы из шести военнопленных украинских моряков. Несмотря на решение Международного трибунала, суд отказался их освободить.

Об этом сообщил в Facebook координатор адвокатов военнопленных моряков Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.

"Стороной защиты было заявлено о необходимости выполнения приказа Международного трибунала ООН по морскому праву о незамедлительном освобождении 24-х украинских военных моряков, о нарушениях Конвенции ООН по морскому праву, а также о нарушениях норм международного гуманитарного права, в том числе ІІІ Женевской конвенции 1949 года "Об обращении с военнопленными" в части условий содержания военных моряков", - написал Полозов.

При этом следователь и прокурор настаивали, что основания, по которым избиралась и продлевалась мера пресечения, не изменились и не отпали.

Эта позиция полностью удовлетворила судью Задорожную З.А., и та оставила постановление Лефортовского районного суда без изменения, а апелляционные жалобы защиты без удовлетворения.

Московский суд отказался исполнить решение Международного трибунала об освобождении шести украинских моряков 01
Московский суд отказался исполнить решение Международного трибунала об освобождении шести украинских моряков 02

Читайте на Цензор.НЕТ: "Мы сначала отправляем моряков в какие-то миссии, где их захватывают в плен, - а потом, спасаем их, запуская бумажные кораблики или одевая на руки резиночки с их фамилиями", - Яременко

При этом до конца августа ФСБ РФ должна принять решение об освобождении моряков по ходатайству украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, сообщил Полозов в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Следствие рассматривает ходатайство Денисовой на общих условиях, так как она не является стороной по делу, то есть в течение месяца. Таким образом, решение должно быть принято до 26 августа", – сказал он.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение по делу украинских пленных моряков, которых Россия задержала в Керченском проливе. Он обязал РФ вернуть корабли и отпустить украинских моряков на период рассмотрения дела.

Впоследствии США поддержали решение Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению задержанных Россией украинских моряков.

В России решение трибунала не признают. Мол, суд не имеет права этого требовать, поскольку инцидент в Керченском проливе не относится к юрисдикции этого суда.

26 июня Россия таки подала в Международный трибунал ООН по морскому праву отчет о выполнении решения об освобождении украинских моряков и кораблей.

Также на Цензор.НЕТ: Удерживать украинских моряков невыгодно и крайне токсично для России, - адвокат Полозов

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Также на Цензор.НЕТ: Смена власти в Украине ничего не принесет. Россия будет настаивать, чтобы мы капитулировали, - Воронченко об освобождении военнопленных украинских моряков

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3143252
 
 
 Топ комментарии
 
Кто то еще пребывает в иллюзиях, хочет договориться, примериться, ждет снисхождения от агрессора?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кто то еще пребывает в иллюзиях, хочет договориться, примериться, ждет снисхождения от агрессора?
 показать весь комментарий
 
 
Никто ничего не ждет от Пуйла. Все было предсказуемое с самого начала похода от Педро. Но ждем и надеемся на реакцию мирового сообщества на невыполнение приказа Международного трибунала ООН по морскому праву. И тут слово за дипломатами.
 показать весь комментарий
 
 
Будет глубокая обеспокоенность и всеобщая озабоченность.
 показать весь комментарий
 
 
И тут Петя виноват, он и международный трибунал подговорил? Ждите терпилы, ждите...
 показать весь комментарий
 
 
оно просто лахтинская нулёвка. я так думаю... такой себе клоп-вонючка...
 показать весь комментарий
 
😂Но очень вас прошу повлиять на ту сторону просит путлера Зевова.
 показать весь комментарий
 
Та Медведчук и пребывает в иллюзиях.
 показать весь комментарий
 
У него никогда иллюзий не было и нет, он делает свое дело четко, в отличии от пускателей зеленых пузырей.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
За моряков должен сидеть барыга - этапируйте его к Х#йлу в Кремель
 показать весь комментарий
 
Спасибо, что ты всё выяснил, зеб, что ***** никогда ни в чём не виновато.
 показать весь комментарий
 
ща ЗЕмумзик снова ***** звонить будет и заверять в приверженности и благосклонности Московский суд отказался исполнить решение Международного трибунала об освобождении шести украинских моряков - Цензор.НЕТ 87
 показать весь комментарий
 
 
Ні Капітуляції!
https://www.facebook.com/events/705110899913028

Я Гай Мирослав, пропоную особисту ініціативу, перейтися усім небайдужим до Адміністрації(Офісу) Президента України після урочистостей до Дня Незалежності на 15.00.

Я хочу висловити застереження від загроз які постають перед Україною та протест щодо таких дій Президента як:

1. Заборону стріляти у відповідь українським військовослужбовцям попри багаточисельні порушення перемир'я, загиблих та поранених українських воїнів.

2. Проти приїзду до України російських пропагандистів та їх намірів створити в Україні філіали своїх змі.

3. Проти порушення закону про люстрацію і призначення Богдана керівником апарату Президента.

4. Проти надання Автономії будь-яким регіонам України, змін закону про референдум та будь-яких ініціатив, що загрожують суверенітету України.

5. Проти можливого надання окремого статусу російській мові.

6. Проти підміни понять Президентом України під час коментування Російсько-української війни.

7.За звернення Президента України до Путіна з вимогою вивести з України російські іррегулярні та регулярні збройні формування та припинити постачання паливо-мастильних матеріалів, озброєння та гроші на окуповані території.
 показать весь комментарий
 
якісь недодєлані з песиків прогнозісти. типо синоптики, тількі тупі.
 показать весь комментарий
 
трибунал не признают.... САНКЦИИ В СТУДИЮ!!!! Даешь санкции! По самые гланды!
 показать весь комментарий
 
Кацапам чем хуже, тем лучше, там давно нет гражданского общества. А кто и вылезет заселфиться, дубинкой по рылу и в автозак...
 показать весь комментарий
 
Кацап, рыло, автозак..... Серега, мы поняли, ты не любишь россиян все ок
 показать весь комментарий
 
ну и снова озабоченность импотентность западного мира во всей красе им срут на все законы а они радостно слизывают и жрут это дерьмо
 показать весь комментарий
 
 
Какие суды, какие трибуналы ? Это страна одного самодура , а дуракам как известно закон не писан !!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Пусть Зеля новый ролик запишет, с вставанием на колени - вдруг поможет?!

 показать весь комментарий
 
 
Интересно сколько попыток ему понадобится, что бы разобраться в сути вопроса?
 показать весь комментарий
 
 
Не исключено, что пу подводит зе к выполнению условий шантажа типа: вы в крым воду, а мы вам моряков.
 показать весь комментарий
 
 
Очередной плевок в сторону международного права и международного сообщества! что лишний раз показывает у кого есть ядерная дубинка тот может на все правила просто начхать! а если кроме дубинки есть и куча бабла то можно не токо на право начхать а можно его даже купить!!
 показать весь комментарий
 
Це все же Свинобарига не відпускає моряків чи вже новообраний?
 показать весь комментарий
 
Кто то из них, главное что кацапы ни при чем...
 показать весь комментарий
 
 
В очередной раз мировое сообщество убедилось, что с Рашкой заключать какие-либо договора, абсолютно бессмысленно. Иными словами, клали они с прибором на любые решения всех международных институтов.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх