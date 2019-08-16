 Филатов обратился к Коломойскому: "У кого-то волосы будут выпадать из бороды"

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые земляки, тут, намедни, один телеканал решил снять страшное кино про Мост и даже ищет статистов. Пожалуйста, репост, и найдите пострадавших. Ну а если серьёзно, то давайте по-честному. Кто-то вызывает поговорить? Я готов. Обо всём. Обо всём без исключения. Кто и где был в 2014 году ( можно проверить по пересечениям границы ). Почему в Днепре умер аэропорт и кто заставляет нас платить за билеты в Киев по 15 тысяч гривен. Футбольный клуб "Днепр" - наш стыд и наша боль и как его уничтожили. Продолжать? Не? Не надо? А ещё есть "Укртатнафта", ЮГОК и другие ситуации", - напомнил Филатов.

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"Князь Тьмы решил кого-то испугать? Ну-ну. Так его никто не боится. Нас всех может ждать время удивительных историй. Если мальчик Боря заговорит, системно и с документами за 15 лет, то у кого-то может начать высыпаться борода. Потому, что на лжи, ненависти и пустоте не построишь будущего", - резюмировал мэр Днепра.





Напомним, что 12 июля Президент Украины Владимир Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов заключили пари относительно сроков открытия Центрального моста в городе. Если мост не будет готов к 14 сентября, Филатов пообещал уйти в отставку. Глава Офиса Президента Андрей Богдан тогда заявил, что Зеленский может даже первым испытать мост.

Центральный мост соединяет правый и левый берег Днепра. Он был открыт в 1966 году. До начала капитального ремонта он был в ужасном состоянии, его балки и металлические конструкции были сильно изношены. Ремонт моста в Днепре начался в марте 2017 года.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов назвал новоизбранного нардепа от партии "Слуга народа" Александра Дубинского жопой из-за поста, в котором тот намекнул на то, что Филатов присвоил бюджетные средства при проведении ремонта Нового моста в Днепре.