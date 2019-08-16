 Филатов обратился к Коломойскому: "У кого-то волосы будут выпадать из бороды"

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемые земляки, тут, намедни, один телеканал решил снять страшное кино про Мост и даже ищет статистов. Пожалуйста, репост, и найдите пострадавших. Ну а если серьёзно, то давайте по-честному. Кто-то вызывает поговорить? Я готов. Обо всём. Обо всём без исключения. Кто и где был в 2014 году ( можно проверить по пересечениям границы ). Почему в Днепре умер аэропорт и кто заставляет нас платить за билеты в Киев по 15 тысяч гривен. Футбольный клуб "Днепр" - наш стыд и наша боль и как его уничтожили. Продолжать? Не? Не надо? А ещё есть "Укртатнафта", ЮГОК и другие ситуации", - напомнил Филатов.
"Князь Тьмы решил кого-то испугать? Ну-ну. Так его никто не боится. Нас всех может ждать время удивительных историй. Если мальчик Боря заговорит, системно и с документами за 15 лет, то у кого-то может начать высыпаться борода. Потому, что на лжи, ненависти и пустоте не построишь будущего", - резюмировал мэр Днепра.
Напомним, что 12 июля Президент Украины Владимир Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов заключили пари относительно сроков открытия Центрального моста в городе. Если мост не будет готов к 14 сентября, Филатов пообещал уйти в отставку. Глава Офиса Президента Андрей Богдан тогда заявил, что Зеленский может даже первым испытать мост.
Центральный мост соединяет правый и левый берег Днепра. Он был открыт в 1966 году. До начала капитального ремонта он был в ужасном состоянии, его балки и металлические конструкции были сильно изношены. Ремонт моста в Днепре начался в марте 2017 года.
Ранее мэр Днепра Борис Филатов назвал новоизбранного нардепа от партии "Слуга народа" Александра Дубинского жопой из-за поста, в котором тот намекнул на то, что Филатов присвоил бюджетные средства при проведении ремонта Нового моста в Днепре.
1. Сначала плохой Порошенко устраивает парад за «...300 млн гривен».
2. Потом мы отменяем плохой парад Порошенко и обещаем раздать эти деньги на премии военным.
3. Потом мы отменяем парад.
4. Потом мы восстанавливаем парад, но он как бы не «парад», а марш.
5. Потом мы вставляем в марш «ветеранов».
6. Потом мы назначаем «ветеранами» действующих военнослужащих.
7. Потом действующих военнослужащих привозим на территорию НТКУ «Антонов» - традиционное место подготовки парадов при проклятых попередниках.
8. Потом военнослужащие, под руководством клипмейкера и режиссера, которому заглядывают в рот генералы и полковники (наша каста, наша гордость!), начинают репетировать то, чем мучал «бедных военнослужащих» скверный режим Порошенко - движение парадными коробками, вместо «просто, по-человечески, пройти». Т.е. чистый парад, но как бы не парад, марш.
9. Потом выясняется, что плохой парад Порошенко стоил 31 млн.
10. Потом выяснятся, что обещанных президентом премий военнослужащим не будет.
У меня к ним два проверочных вопроса:
1. Как Вы думаете, уважаемый соотечественник, есть ли у этих людей стратегическое мышление?..
2. Как Вы думаете, будут ли иные вопросы, как-то: урегулирование на Донбассе, реформа экономики и децентрализация решать в ином стиле, нежели организация парада?..
Пардон, марша.
Олексій Арестович.
Сам вагаюсь, що у них там у голові. Вони, мабуть, взагалі думають, що вони думають.
Пример, "Как же ― в благопристойной и благочестивой еврейской мишпухе такой урод вырос"
головне щоб ти збагнув беня ВЖЕ ніхто ,бо його вже хлопчик=борух посилає в еротичну подорож..
І як називать тих хто жрав-без-міри та врешті-решт і всрався і вдавився ОДНОЧАСНО?
=такіЖда!! і знов ти правий таких називають шлєпазл...
"Если мы заговорим, у тебя яйца поседеют и волосы из носа выпадут".
Или у тебя тоже есть борода?
Хоча це ж цілком природньо... мішпуха в часи обмеження для них можливостей грабувати ґоїв починає жерти один-одного..
і саме це ТІШИТЬ
антаж ?
Все уже купили попкони и внимательно слушают мальчика Борю.
-Невістка!
-Та її ж вдома нема!
-Ну то й шо,от труси її висять!