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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2774) Коломойский (1110) Филатов (335) Дубинский (2)

 Филатов обратился к Коломойскому: "У кого-то волосы будут выпадать из бороды"

В сети начали появляться объявления о поиске героев для съемок сюжета про Новый мост. Работники известного телеканала ищут людей, которые страдают от перекрытия.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые земляки, тут, намедни, один телеканал решил снять страшное кино про Мост и даже ищет статистов. Пожалуйста, репост, и найдите пострадавших. Ну а если серьёзно, то давайте по-честному. Кто-то вызывает поговорить? Я готов. Обо всём. Обо всём без исключения. Кто и где был в 2014 году ( можно проверить по пересечениям границы ). Почему в Днепре умер аэропорт и кто заставляет нас платить за билеты в Киев по 15 тысяч гривен. Футбольный клуб "Днепр" - наш стыд и наша боль и как его уничтожили. Продолжать? Не? Не надо? А ещё есть "Укртатнафта", ЮГОК и другие ситуации", - напомнил Филатов.

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"Князь Тьмы решил кого-то испугать? Ну-ну. Так его никто не боится. Нас всех может ждать время удивительных историй. Если мальчик Боря заговорит, системно и с документами за 15 лет, то у кого-то может начать высыпаться борода. Потому, что на лжи, ненависти и пустоте не построишь будущего", - резюмировал мэр Днепра.

Филатов обратился к Коломойскому: У кого-то волосы будут выпадать из бороды 01
Филатов обратился к Коломойскому: У кого-то волосы будут выпадать из бороды 02

Напомним, что 12 июля Президент Украины Владимир Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов заключили пари относительно сроков открытия Центрального моста в городе. Если мост не будет готов к 14 сентября, Филатов пообещал уйти в отставку. Глава Офиса Президента Андрей Богдан тогда заявил, что Зеленский может даже первым испытать мост.

Центральный мост соединяет правый и левый берег Днепра. Он был открыт в 1966 году. До начала капитального ремонта он был в ужасном состоянии, его балки и металлические конструкции были сильно изношены. Ремонт моста в Днепре начался в марте 2017 года.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов назвал новоизбранного нардепа от партии "Слуга народа" Александра Дубинского жопой из-за поста, в котором тот намекнул на то, что Филатов присвоил бюджетные средства при проведении ремонта Нового моста в Днепре.

Филатов обратился к Коломойскому: У кого-то волосы будут выпадать из бороды 03

Источник: https://censor.net.ua/n3143251
 
   
 Топ комментарии
 
вот таким же образом создавался пророссийским каналом плюсов компромат на всех, включая Пороха.
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получается, что есть хороший компромат, но держим его для аукциона?? как-то по жлобски звучит
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Alisa Gashek Мова оригіналу.
1. Сначала плохой Порошенко устраивает парад за «...300 млн гривен».
2. Потом мы отменяем плохой парад Порошенко и обещаем раздать эти деньги на премии военным.
3. Потом мы отменяем парад.
4. Потом мы восстанавливаем парад, но он как бы не «парад», а марш.
5. Потом мы вставляем в марш «ветеранов».
6. Потом мы назначаем «ветеранами» действующих военнослужащих.
7. Потом действующих военнослужащих привозим на территорию НТКУ «Антонов» - традиционное место подготовки парадов при проклятых попередниках.
8. Потом военнослужащие, под руководством клипмейкера и режиссера, которому заглядывают в рот генералы и полковники (наша каста, наша гордость!), начинают репетировать то, чем мучал «бедных военнослужащих» скверный режим Порошенко - движение парадными коробками, вместо «просто, по-человечески, пройти». Т.е. чистый парад, но как бы не парад, марш.
9. Потом выясняется, что плохой парад Порошенко стоил 31 млн.
10. Потом выяснятся, что обещанных президентом премий военнослужащим не будет.

У меня к ним два проверочных вопроса:
1. Как Вы думаете, уважаемый соотечественник, есть ли у этих людей стратегическое мышление?..
2. Как Вы думаете, будут ли иные вопросы, как-то: урегулирование на Донбассе, реформа экономики и децентрализация решать в ином стиле, нежели организация парада?..
Пардон, марша.

Олексій Арестович.
Сам вагаюсь, що у них там у голові. Вони, мабуть, взагалі думають, що вони думають.
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Живу возле Антонова. Предыдущие несколько лет в середине августа чуть ли не каждый день просыпались под звуки репетиций парада. В этом году все тихо. Так что не знаю я, кого там якобы на Антонова привезли...
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кипиш в мишпухе! ))) Мишпуха-еврейская семья (особенно большая), еврейская компания.
Пример, "Как же ― в благопристойной и благочестивой еврейской мишпухе такой урод вырос"
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вот таким же образом создавался пророссийским каналом плюсов компромат на всех, включая Пороха.
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Шота я в этой истерике Филатова нихера не понял. Филатов ответил Коломойскому на критику: "У кого-то волосы будут выпадать из бороды" - Цензор.НЕТ 5986
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і воно тобі треба?

головне щоб ти збагнув беня ВЖЕ ніхто Филатов ответил Коломойскому на критику: "У кого-то волосы будут выпадать из бороды" - Цензор.НЕТ 4960 ,бо його вже хлопчик=борух посилає в еротичну подорож..
І як називать тих хто жрав-без-міри та врешті-решт і всрався і вдавився ОДНОЧАСНО?
=такіЖда!! і знов ти правий таких називають шлєпазл...
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Мальчик Боря истерит в предверии районных администраций, которые уже не за горами. Я в его словах не увидел посыла - тупо истерика.
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Имел в виду в предверии выборов в районные администрации, которые в следующем году будут.
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Филатов говорит что снимать про мост нельзя .. как я понял ))
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филатов говорит что собираются собрать с моста немного дерьма а потом залить его в головы зрителей Г+Г
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кто такой Боря?
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Это он вот так вот взял и просто послал самого хозяина ЗЕлупы??? Ай маладца!!!
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Истеричные вскрики Филатова это послал? Не смешите мои тапки.
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он и твоего хозяина 5 лет посылал на три веселые буквы.
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Мине больше интересно кто такая Евгения Зырянова? Филатов ответил Коломойскому на критику: "У кого-то волосы будут выпадать из бороды" - Цензор.НЕТ 2764
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Ну якась зебильна фапалка в соцсетях наверное ж.
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Наверное? А с чего она зебилка? Может порохоботка? Мдя. Как просто Борю развести.
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Что скажут порохоботы по этому поводу? Филатов ответил Коломойскому на критику: "У кого-то волосы будут выпадать из бороды" - Цензор.НЕТ 3128
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Примерно то же, что сказал Филатов хозяину ЗЕлупы:
"Если мы заговорим, у тебя яйца поседеют и волосы из носа выпадут".

Или у тебя тоже есть борода? Филатов ответил Коломойскому на критику: "У кого-то волосы будут выпадать из бороды" - Цензор.НЕТ 3425
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У меня есть яйца,а вот у тебя порохобобик там походу борода вместо яиц.
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Більше цікаво що скажуть мешканці Дніпра з цього приводу.
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а мешканці Дніпра ТІШУТЬСЯ тим що один шлємазл скубе іншого...

Хоча це ж цілком природньо... мішпуха в часи обмеження для них можливостей грабувати ґоїв починає жерти один-одного..
і саме це ТІШИТЬ Филатов ответил Коломойскому на критику: "У кого-то волосы будут выпадать из бороды" - Цензор.НЕТ 3397
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Скубуть то скубуть, міст то треба робити чи ні?
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мешканці Дніпра з цього приводу грязно вспоминают мальчика Борю. когда едут через центр города.
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получается, что есть хороший компромат, но держим его для аукциона?? как-то по жлобски звучит
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Кто ж вынимает все козыри посреди игры ?
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А кто такой Князь Тьмы, я не в теме???
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"Если мальчик Боря заговорит, системно и с документами за 15 лет...

Все уже купили попкони и внимательно слушают мальчика Борю.
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Это напоминает детские угрозы обиженного мальчика. Філатов відповів Коломойському на критику: "У когось волосся буде випадати з бороди" - Цензор.НЕТ 6015
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ФБР это тоже наверно было бы интересно
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То есть из-за долгостроя Филатова страдают жители Днепра, а виноват некий князь тьмы которого Филатов сейчас шантажировать будет разными страшилками "с документами за 15 лет". 15 лет именно для этого шантаж собирал, критиковать сцал, а сейчас самое время. А что мост недостроен то мелочи, днепряне не люди, на них и положить можно.
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Мальчик Боря потратил деньги на мост вдоль Днепра, а попрек не смог построить, начал беню пугать.
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Зебилам это можно не читать, они все равно нечего не поймут.
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Хто вс...ався?
-Невістка!
-Та її ж вдома нема!
-Ну то й шо,от труси її висять!
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Знайти в Дніпрі людей, котрі в захваті від ремонту мосту, який Боря обіцяв завершити в грудні 2017 року - буде дуже важко.. Як на мене - Боря просто нервує від того, що якісно завершити ремонтні роботи до середини вересня - не вдається..
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Клоун прискакал по наводке князя тьмы, и вынудил заключить пари.
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