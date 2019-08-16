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Темы дня: Задержание Гримчака Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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 ГПУ просит отправить Гримчака под стражу с залогом в 12,5 млн, - прокурор

Генпрокуратура направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил прокурор Денис Иванов. 

"Мы вручили обоим подозреваемым и направили в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста сроком 60 суток с возможностью внесения залога сопоставимого с получением неправомерной выгоды в $510 тыс. Это получается больше 12 млн гривен", - сказал он.

По словам Иванова, ориентировочно судебное заседание по избранию меры пресечения Грымчаку должно начаться в пятницу в 17 часов.

Прокурор отметил, что дело в отношении Грымчака и его сообщника расследуют сотрудники Службы безопасности.

"Это дело не находится в производстве Управления спецрасследований и детективов НАБУ. Есть межведомственная следственная группа, куда включены следователи из этих органов. Есть оперативное сопровождение, которое осуществляют оперативные подразделения СБУ и НАБУ, но заместителем генерального прокурора органом досудебного расследования определено СБУ ", - сказал он.

При этом в понедельник, 19 августа, прокуратура будет ходатайствовать в суде о выделении дела в отношении Грымчака и его сообщника в отдельное производство.

Иванов рассказал, что прокуроры ходатайствовали в Деснянском райсуде Чернигова о получении разрешения на проведение следственных действий в отношении Гримчака в рамках расследования дела о нападении на Татьяну Чорновол, которое было возбуждено еще в феврале 2014 года.

По словам Иванова, это было сделано, поскольку правоохранители в ходе расследования нападения на Чорновол получили информацию о совершении возможного преступления Гримчаком.

Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Гримчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".

Источник: https://censor.net.ua/n3143248
 
 
 Топ комментарии
 
Уже 2-й день мусолят Грымчака, а о гибели 4-х наших ВОИНОВ ЗЕвлада как в рот шаурмы набрала
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Да где ж ему такие деньги взять? Гол как сокол (жена сказала).
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Уже 2-й день мусолят Грымчака, а о гибели 4-х наших ВОИНОВ ЗЕвлада как в рот шаурмы набрала
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Из-за таких грымчаков люди гибнут или ты бык?
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Или ты баран? Люди гибнут из-за ЗЕлёного перемирия. Просто нужно перестать стрелять
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В ночь на 15 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский военный Константин Гаврик.
Источник: https://censor.net.ua/n3143155
В ночь на 15 августа в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Алексей Попко, житель города Днепр, военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона.
Источник: https://censor.net.ua/p3143171
В ночь на 15 августа в Луганской области погиб Александр Колбун, житель села Вовчицк Маневицкого района Волынской области, военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.
Источник: https://censor.net.ua/p3143175
В ночь на 15 августа в районе Золотого (Луганская область) от огнестрельного ранения, погиб командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады Василий Евстегнеев.
Источник: https://censor.net.ua/n3143188
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Пітер-рясний патріотизм- на горю матерів,батьків,рідних та близьких загиблих захистників України заробляти на чарку та кістку від бариг,з котрих жодний на фронті не загинув за 5-ть років визвільної війни , де вже більше 10-и тисяч жертв.
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Взятка в 26млн. А давай ка залог в 12,5млн сделаем.
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т.е. паритет получается украл на лимон--залог в лимон. может вернуть и смьіваться. не по иврейски как-то, а навар где?
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Да где ж ему такие деньги взять? Гол как сокол (жена сказала).
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Юра ладно, а чого Петро за бютівця буде платити?
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Ждем решения суда.
12,5 млн. для ЕС - карманные деньги.
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Можете пояснити, яким боком Гримчак до ЄС?
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Бл..... ди подкинут. Они календарики не собирают.
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" Да кто ж его посадит? Он же памятник!"
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Яка печалька ... а чим же платити? Вони ж останній х.... без солі доїдають ............ "Дружина заступника голови МінВОТ Юрія Гримчака Юлія Гримчак заявила, що їхня сім'я володіє тільки трикімнатної квартирою, ні автомобіля, ні заощаджень немає."
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там чувак решил отлистать 1 лям$ для решения вопроса)))
Статья 190. Мошенничество. Главная особенность такого вида противоправного присвоения чужого имущества, как мошенничество заключаются в том, что в момент его совершения жертва преступления уверена в законности происходящего.

цирк клоунов. биомасса просит зрелищ! развалится на первом заседании.
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Парахаботы, не бздите, 12 лямов тоже будут сувенирные
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Порохоботи дуже переживають за члена Батьківщини Гримчака.
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юлька грымчачка на панель пойдет, но деньги найдет- так она сказала
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