 ГПУ просит отправить Гримчака под стражу с залогом в 12,5 млн, - прокурор

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил прокурор Денис Иванов.
"Мы вручили обоим подозреваемым и направили в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста сроком 60 суток с возможностью внесения залога сопоставимого с получением неправомерной выгоды в $510 тыс. Это получается больше 12 млн гривен", - сказал он.
По словам Иванова, ориентировочно судебное заседание по избранию меры пресечения Грымчаку должно начаться в пятницу в 17 часов.
Прокурор отметил, что дело в отношении Грымчака и его сообщника расследуют сотрудники Службы безопасности.
"Это дело не находится в производстве Управления спецрасследований и детективов НАБУ. Есть межведомственная следственная группа, куда включены следователи из этих органов. Есть оперативное сопровождение, которое осуществляют оперативные подразделения СБУ и НАБУ, но заместителем генерального прокурора органом досудебного расследования определено СБУ ", - сказал он.
При этом в понедельник, 19 августа, прокуратура будет ходатайствовать в суде о выделении дела в отношении Грымчака и его сообщника в отдельное производство.
Иванов рассказал, что прокуроры ходатайствовали в Деснянском райсуде Чернигова о получении разрешения на проведение следственных действий в отношении Гримчака в рамках расследования дела о нападении на Татьяну Чорновол, которое было возбуждено еще в феврале 2014 года.
По словам Иванова, это было сделано, поскольку правоохранители в ходе расследования нападения на Чорновол получили информацию о совершении возможного преступления Гримчаком.
Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".
Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Гримчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".
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