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 Суд назначил залог в 153 тыс. грн Долженкову и Мефедову, фигурантам дела о трагедии 2 мая в Одессе. ФОТОрепортаж

В пятницу, 16 августа, Центральный райсуд Николаева продлил арест до 12 октября обвиняемым в участии в антигосударственных действиях в Николаеве Сергею Долженкову ("Капитан Какао") и Евгению Мефедову, но назначил залог в 153 тысячи 680 гривен каждому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Преступности.НЕТ".

Отметим, что перед заседанием у здания суда собрались активисты как из Николаева, так и из Одессы. В связи с этим в суде усилили меры по охране правопорядка: в здание суда изначально никого из посетителей не пускали, а потом с промежутками разрешили пройти по одному. Некоторых проверяли металлоискателем, а также просили показать содержимое сумок, которые в некоторых случаях просили оставить в камерах хранения. Также правопорядок охраняли спецрота полиции, полиция диалога.

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Суд назначил залог в 153 тыс. грн Долженкову и Мефедову, фигурантам дела о трагедии 2 мая в Одессе 01
Суд назначил залог в 153 тыс. грн Долженкову и Мефедову, фигурантам дела о трагедии 2 мая в Одессе 02
Суд назначил залог в 153 тыс. грн Долженкову и Мефедову, фигурантам дела о трагедии 2 мая в Одессе 03
Суд назначил залог в 153 тыс. грн Долженкову и Мефедову, фигурантам дела о трагедии 2 мая в Одессе 04
Суд назначил залог в 153 тыс. грн Долженкову и Мефедову, фигурантам дела о трагедии 2 мая в Одессе 05
Суд назначил залог в 153 тыс. грн Долженкову и Мефедову, фигурантам дела о трагедии 2 мая в Одессе 06
Суд назначил залог в 153 тыс. грн Долженкову и Мефедову, фигурантам дела о трагедии 2 мая в Одессе 07
Суд назначил залог в 153 тыс. грн Долженкову и Мефедову, фигурантам дела о трагедии 2 мая в Одессе 08
Суд назначил залог в 153 тыс. грн Долженкову и Мефедову, фигурантам дела о трагедии 2 мая в Одессе 09
Суд назначил залог в 153 тыс. грн Долженкову и Мефедову, фигурантам дела о трагедии 2 мая в Одессе 10
Суд назначил залог в 153 тыс. грн Долженкову и Мефедову, фигурантам дела о трагедии 2 мая в Одессе 11
Суд назначил залог в 153 тыс. грн Долженкову и Мефедову, фигурантам дела о трагедии 2 мая в Одессе 12
Суд назначил залог в 153 тыс. грн Долженкову и Мефедову, фигурантам дела о трагедии 2 мая в Одессе 13
Суд назначил залог в 153 тыс. грн Долженкову и Мефедову, фигурантам дела о трагедии 2 мая в Одессе 14

Как известно, 14 августа народный депутат от "Оппоблока" Николай Скорик заявил о желании забрать из СИЗО под свое поручительство одессита обвиняемого Сергея Долженкова.

Судья Екатерина Лагода 16 августа огласила решение, в котором отказала удовлетворять заявления нардепа Скорика, поддержав позицию гособвинения, что такая мера пресечения не сможет полностью обеспечить должное процессуальное поведение Долженкова. Также судья отказала адвокатам Мефедова и Долженкова назначить меру пресечения в виде не содержания под стражей.

Судья частично удовлетворила ходатайство прокуророра и продлила подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 октября. При этом она также назначили каждому залог в размере 153 тысячи 680 гривен после внесения которого обвиняемые могут выйти из СИЗО, но обязаны выполнять ряд возложенных на них судом обязательств.

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Отметим, Конституционный суд по жалобе нардепа Надежды Савченко разрешил избирать подозреваемым в терроризме "легкие" меры пресечения.

После этого суд преступил к опросу свидетелей. В это заседание явился только один свидетель - начальник Заводского отдела полиции Олег Гудыма, который в момент тех событий был заместителем начальника Николаевского горуправления милиции.

В частности Олег Гудыма рассказал, как в милицию поступил звонок о автоколоне в которой двигались люди в камуфляжной форме, большинство было в балаклавах, на машинах были зареплены флагами России, Российской империи. Их остановили в районе Варваровского моста. Николаевские милицейские попросили показать содержимое автомобилей и назвать цель приезда - без выполнения этих просьб или при обнаружении запретных предметов, их бы милиция не пропустила. Милиционерам и в частности Гудыме участники пророссийского автопробега сказали, что хотят поздравить николаевцев с годовщиной освобождения города от фашистских захватчиков.

Поскольку в суд больше не появились другие свидетели, то в заседании огласили перерыв. Также суд акцентировал внимание прокурора обеспечить явку свидетелей, а в ином случае суд будет вынужден сменить порядок изучения доказательств.

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Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них – дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Гражданина России Евгения Мефедова и украинца Сергея Долженкова, которых 18 сентября 2017 года суд в г. Черноморске Одесской области оправдал по "делу 2 мая" в части событий на Греческой площади, в тот же день задержали по новому обвинению (части 2 статьи 110 УК Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

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В итоге, Мефедову и Долженкову полиция сообщила о подозрении в совершении действий, направленных на захват государственной власти, и подготовке к организации массовых беспорядков в Николаеве.

Речь об участии Евгения Мефедова и Сергея Долженкова в автопробеге из Одессы в Николаев 28 марта 2014 года. В составе пророссийской организации "Одесская дружина" они во время поездки демонстрировали флаги РФ, Российской империи, ВМС РФ, георгиевские ленты и выкрикивали пророссийские лозунги и таким образом проводили пропаганду сепаратизма среди населения.

Вместе с тем, это уголовное производство с февраля 2019 года рассматривается заново из-за смены судьи.

Добавим, что на данный момент в Николаевском апелляционном суде рассматривается также жалоба на оправдательный приговор по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года, фигурантами которого также являются Долженков и Мефедов.

Источник: https://censor.net.ua/n3143247
 
 
 Топ комментарии
 
Савченко топит за своих. А многие ей верили. Кстати заметно, что русскомирцы особо не мучаются в тюрьме - посмотрите на их откормленные рожи.
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убивай плати и спи спокойно суд таких защищает
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".... При этом она также назначили каждому залог в размере 153 тысячи 680 гривен после внесения которого обвиняемые могут выйти из СИЗО..." - кто-то еще сомневается, что сегодня-завтра этот копеешный для Кремля залог за сепаров внесет ФСбшная агентура, а послезавтра эти два пи@ара будут уже в Раске *********!?
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Давайте уже, что у кацапов сегодня случилось?
Надоело про Украину, давайте перейдём на кацапов)
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Если бы Нюрнбергский трибунал работал такими же темпами, сегодня бы слушали дело Геринга.
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Савченко топит за своих. А многие ей верили. Кстати заметно, что русскомирцы особо не мучаются в тюрьме - посмотрите на их откормленные рожи.
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Мой бывший хороший друг из баптистской общины оказался платным агентом Глазьева и принимал участие в захвате Дома Профсоюзов в городе Одессе на Куликовом поле 2 мая 2014 года. Когда коллаборанты ворвались вовнутрь охраняемого здания и стали разливать бензин по бутылкам для «коктейлей Молотова», вспыхнул пожар. Баптист, спасаясь от огня и продуктов горения, побежал на верхний этаж и ногой вышиб дверь одного из кабинетов. Так стоял огромный массивный письменный стол с двумя тумбами. Боец «Русской весны» залез под стол и притаился. Спасатели, осматривая помещение, не заметили его. Когда эмчээсники ушли, коллаборант, перешагивая через трупы погибших, спустился вниз, выпрыгнул из окна и угодил на клумбе в осколки разбитой бутылки. В результате пореза стеклом получил глубокую рану, которую пришлось зашивать хирургу.
Год спустя я встретил его на улице города. По-прежнему любит Путина и ненавидит Украину. До событий 2 мая оплаченец Глазьева приносил мне листовки, отпечатанные на ризографе размером А-4, с непонятным для меня в тексте неологизмом «НОВОРОССИЯ». Лейтмотив этих прокламаций был антиукраинский. В них проклинали «жидов» захвативших власть в Киеве, хвалили православное духовенство РПЦ мп Кирилла Гундяева и в конце был призыв на массовые бунты, захват ОГА, свержение легитимной власти и создание «Одесской Народной Республики» во главе с дважды судимым цыганом Валерием Кауровым.
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какой может бьіть залог уголовнику? ну, ладно, вору (типо економічний злочин), а тут ворог. ****.
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