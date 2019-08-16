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 Политика Украины
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Все про:Богдан (42) Кабмин (11079) местное самоуправление (132) финансирование (1357)

 Кабмин, несмотря на просьбу Богдана, поручил обеспечить финансирование проектов регионального развития в соответствии с графиком, - пресс-служба

Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов и Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ обеспечить финансирование проектов регионального развития.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовый портал.

"На заседании Правительства 14 августа Кабинет Министров Украины поручил Министерству финансов и Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ обеспечить, начиная с августа текущего года, финансирование программ и проектов развития регионов, особенно малых городов и громад, которые осуществляются за счет, в том числе, средств государственного фонда регионального развития. Это закреплено в протокольном поручении правительства. График финансирования должен обеспечить возможность своевременного проведения тендеров и завершения начатых проектов. Напомним, что в июле текущего года, по инициативе Премьер-министра, Правительство решило направить дополнительные средства на поддержку развития малых городов", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин по просьбе Богдана не выделил городам 10 млрд грн на развитие. У Зеленского объяснили, что этим займется уже новое правительство. ДОКУМЕНТ

Ранее стало известно, что Кабмин, по просьбе главы Офиса президента Андрея Богдана, задерживает городам выплату 7,6 миллиарда гривен из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда гривен субвенции на социально-экономическое развитие. В Офисе президента пояснили, что заблокировали финансирование местным бюджетам на социально-экономическое развитие для недопущения неэффективного использования бюджетных средств в рамках проектов, несущих коррупционные риски.

Источник: https://censor.net.ua/n3143242
 
 
 Топ комментарии
 
Кабмин, несмотря на просьбу Богдана, поручил обеспечить
финансирование проектов регионального развития в соответствии с графиком, - пресс-служба
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Власть уже три месяца в руках Шаурмиста. Порох вам уже и в глобальном потеплении виноват.
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Это те субвенции, за которые депутаты всех мастей детские площадки от своего имени строят???
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Правильно Грося сделал. А так бы 10 лярдов. зешаурмисты Бене Каломойскому списали
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10 лярдов на последок решил Грося с мародёром стырить, через своих карманнных воровских шавок на местах
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Власть уже три месяца в руках Шаурмиста. Порох вам уже и в глобальном потеплении виноват.
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Петики, а шо ж тогда Грося Зелю не слушается? Неужели свою игру ведёт?
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Упс. Нежданчик. Порохоботы орут что власть у Зели, а тут Грося вопреки власти Зели делает все от себя.
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грося зелю слухає а богдана ні ось така х -я малята Думай-Те те те
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В тексте сказано о графике финансирования. График нарушать нельзя. Даже дворник не может нарушать график уборки территории. Это главное. А второстепенное-Богдан для Гройсмана не начальник. Он всего лишь начальник канцелярии, обеспечивает (Ж)ОПУ скрепками.
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Правильно він зробить коли сяде разом зі свинарникомі буде відповідати за ротердами та розкрадання .
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Где Кабмин был раньше,что ему мешало ? За красивыми намеренниями идет банальное опустошение казны, до конца года они освоены не будут и вернуться назад, банальные пакости уходящего режима------- после нас хоть потоп!!!
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Кабмин, несмотря на просьбу Богдана, поручил обеспечить
финансирование проектов регионального развития в соответствии с графиком, - пресс-служба
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Этим ребятам все по три раза нужно повторять.
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Факт. Украина занимает последнее место в Европе (и в мире на последних местах) по уровню зарплат, пенсий, по уровню жизни населения... потому, что власть - воровская.
Почти все чиновники - ворьё. В том числе и высокопоставленные чиновники, включая кабмин Гройсмана.
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Щас петики будут доказывать, что наши чиновники - самые честные в мире.
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Я понял - словоблудие, отсутствие фактов, детский лепет.
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Надеюсь что с приходом новой власти назначат аудит деятельности Гроси вобщем и с пристрастием надеюсь проверят этот самый график. Ну и еще надеюсь воздадут Гросе за его творческую работу по заслугам.
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Это те субвенции, за которые депутаты всех мастей детские площадки от своего имени строят???
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Ну дык в госзакупках и глянешь. Там скорее всего будет опубликовано сколько заплатили.
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Та да. Вот у Гроси и пригорает. Кормушка то уходит.
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ой, вей,,, грося, грося, краще б баржу з херсонськими кавунами пихнув по дніпру вгору
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Кто бы сомневался Кабмін, незважаючи на прохання Богдана, доручив забезпечити фінансування проєктів регіонального розвитку відповідно до графіка, - пресслужба - Цензор.НЕТ 9153 откаты оговорены, дети кушать хотят.....соя так и говорит: "да, ворую...а шо делать, дети плачут, чупачупс хотят".
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"недопущения неэффективного использования бюджетных средств в рамках проектов, несущих коррупционные риски" ))))))))))
-Вот что. Если мы не хотим снова за решетку, если хотим до шлема добраться, с сегодняшнего дня все склоки прекратить. Не играть, не пить, НЕ ВОРОВАТЬ БЕЗ МЕНЯ.
Жаргон и клички отставить, обращаться по именам, даже когда мы одни.
-Тебя как зовут? БОООгдан. Я сказал клички отставить!
-Это фамилия, а имя Андрей. Как верблюда.
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Попытка Богдана - "попиариться на "шубе с барского плеча" "зелёного" Кабмина, не удалась...
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А їсти ж так хочеться. Нехай навіть в останнє.

Кабмін, незважаючи на прохання Богдана, доручив забезпечити фінансування проєктів регіонального розвитку відповідно до графіка, - пресслужба - Цензор.НЕТ 1436
Кабмін, незважаючи на прохання Богдана, доручив забезпечити фінансування проєктів регіонального розвитку відповідно до графіка, - пресслужба - Цензор.НЕТ 4261
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