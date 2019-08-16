 Кабмин, несмотря на просьбу Богдана, поручил обеспечить финансирование проектов регионального развития в соответствии с графиком, - пресс-служба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовый портал.
"На заседании Правительства 14 августа Кабинет Министров Украины поручил Министерству финансов и Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ обеспечить, начиная с августа текущего года, финансирование программ и проектов развития регионов, особенно малых городов и громад, которые осуществляются за счет, в том числе, средств государственного фонда регионального развития. Это закреплено в протокольном поручении правительства. График финансирования должен обеспечить возможность своевременного проведения тендеров и завершения начатых проектов. Напомним, что в июле текущего года, по инициативе Премьер-министра, Правительство решило направить дополнительные средства на поддержку развития малых городов", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Кабмин, по просьбе главы Офиса президента Андрея Богдана, задерживает городам выплату 7,6 миллиарда гривен из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда гривен субвенции на социально-экономическое развитие. В Офисе президента пояснили, что заблокировали финансирование местным бюджетам на социально-экономическое развитие для недопущения неэффективного использования бюджетных средств в рамках проектов, несущих коррупционные риски.
финансирование проектов регионального развития в соответствии с графиком, - пресс-служба
Почти все чиновники - ворьё. В том числе и высокопоставленные чиновники, включая кабмин Гройсмана.
-Вот что. Если мы не хотим снова за решетку, если хотим до шлема добраться, с сегодняшнего дня все склоки прекратить. Не играть, не пить, НЕ ВОРОВАТЬ БЕЗ МЕНЯ.
Жаргон и клички отставить, обращаться по именам, даже когда мы одни.
-Тебя как зовут? БОООгдан. Я сказал клички отставить!
-Это фамилия, а имя Андрей. Как верблюда.