 Кучма обсудил с главой СММ ОБСЕ Чевиком несоблюдение режима тишины на Донбассе, - Олифер

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщили пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер

"В разговоре речь шла о ходе выполнения Минских договоренностей и подготовке к следующему заседанию ТКГ в Минске, которое запланировано на 21 августа. Вопрос безопасности на этой встрече будет среди главных.

Особое внимание уделено несоблюдению режима тишины со стороны НВФ ОРДЛО, прежде всего - трагическим инцидентам, в результате которых погибли украинские военнослужащие", - написала она.

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Также, по словам Олифер, стороны обсудили процесс подготовки к ремонту моста в Станице Луганской, отметив важность восстановления этого перехода.

7 августа начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что шесть украинских воинов погибли, еще девять ранены с начала перемирия на Донбассе. В частности, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью. 10 августа один воин (Романа Романенко) погиб, один получил ранения, наемники РФ тринадцать раз нарушили перемирие на Донбассе. Сего его тело передали украинской стороне. 13 августа в больнице умер украинский воин Дмитрий Дашковец, раненый в районе Широкино. В ночь на 15 августа погибли украинские воины Константин Гаврик, Алексей Попко, Александр Колбун, Василий Евстегнеев.