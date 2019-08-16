EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  698  35
Материалы по теме:
Все про:Кучма (1787) Олифер (222) Трехсторонняя контактная группа (132) Чевик Ясар Халит (4)

 Кучма обсудил с главой СММ ОБСЕ Чевиком несоблюдение режима тишины на Донбассе, - Олифер

Леонид Кучма принял председателя СММ ОБСЕ Ясара Халита Чевика, который также является координатором безопасности подгруппы Трехсторонней контактной группы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщили пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер

"В разговоре речь шла о ходе выполнения Минских договоренностей и подготовке к следующему заседанию ТКГ в Минске, которое запланировано на 21 августа. Вопрос безопасности на этой встрече будет среди главных.

Особое внимание уделено несоблюдению режима тишины со стороны НВФ ОРДЛО, прежде всего - трагическим инцидентам, в результате которых погибли украинские военнослужащие", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин единственный, кто может остановить войну на Донбассе, - Тейлор

Также, по словам Олифер, стороны обсудили процесс подготовки к ремонту моста в Станице Луганской, отметив важность восстановления этого перехода.

7 августа начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что шесть украинских воинов погибли, еще девять ранены с начала перемирия на Донбассе. В частности, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью. 10 августа один воин (Романа Романенко) погиб, один получил ранения, наемники РФ тринадцать раз нарушили перемирие на Донбассе. Сего его тело передали украинской стороне. 13 августа в больнице умер украинский воин Дмитрий Дашковец, раненый в районе Широкино. В ночь на 15 августа погибли украинские воины Константин Гаврик, Алексей ПопкоАлександр Колбун, Василий Евстегнеев.

Кучма обсудил с главой СММ ОБСЕ Чевиком несоблюдение режима тишины на Донбассе, - Олифер 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143238
 
 
 Топ комментарии
 
Про вбивство 4 вояків сьогодні повідомив не шатб ООС, а соцмережа. У штабу -"без втрат" Отаке зеленсько-хомчаківсько-данилюківсько-кучмівське "перемирие"
 показать весь комментарий
 
все тяжелее Зе команде скрывать от народа Украины потери ВСУ.....
Проклятые соц.сети... - мешают капитуляции....
 показать весь комментарий
 
А чому б не спробувати закрити всі КПП на лінії розмежування тижнів на три?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
надеюсь шепотом обсуждали? чтоб самим не нарушить!?
 показать весь комментарий
 
 
Кучма зебил?
Власть говорила, что "достигнуто"
 показать весь комментарий
 
 
Кучма зебіл. Обговорювали "трагічні інциденти", а не бойові обстріли сепаратистами наших позицій. Треба розуміти мабудь, що четверо загиблих в ніч з 14 на 15 серпня необережно поводилися зі зброєю, танцювали на мінах і взагалі шукали собі пригод. Цинізм вищої категорії. І не лише від представників влади, але й від " щмучееого війною" українського суспільства. Саме через апатію громадян Головнокомандуючий навіть не поважав за потрібне зробити заяву. Напевне парад з Бадоєвим і Коляденко репетирують.
 показать весь комментарий
 
 
все тяжелее Зе команде скрывать от народа Украины потери ВСУ.....
Проклятые соц.сети... - мешают капитуляции....
 показать весь комментарий
 
 
було б більше користі, якби Кучумка обговорив із слідчим НАБУ походження своїх та зятевих статків
 показать весь комментарий
 
 
Про вбивство 4 вояків сьогодні повідомив не шатб ООС, а соцмережа. У штабу -"без втрат" Отаке зеленсько-хомчаківсько-данилюківсько-кучмівське "перемирие"
 показать весь комментарий
 
 
Нічого не змінилося!Пітер-раси продовжують у соц.мережах "на крові"загиблих барижити!
 показать весь комментарий
 
Ну так вперше за всі п'ять років війни ОБСЄ фіксують більше обстрілів ніж е у звітах Міноборони.
І це "сліпі" спостерігачі ОБСЄ.
Зебіли "Здєлалі іх вместе".
 показать весь комментарий
 
 
При Кучме голову Гонгадзе спрятали и до этих пор найти её не могут.
 показать весь комментарий
 
по нагорному карабаху сидят в минске уже 29 лет. С нами тоже будет?
 показать весь комментарий
 
 
Так схема проверенная, зачем менять? Получите приднестровье №2.
 показать весь комментарий
 
Кучма, рыжий нехороший человек. Жаль тебя при посещении КЛК не "уговорили", жаль я и сотоварищи участие принимали для предотвращения. И хрен бы там УДОшники сработали. Там предотвратила контора и один из ментов.
Тварь ты рыжая.....
 показать весь комментарий
 
 
А чому б не спробувати закрити всі КПП на лінії розмежування тижнів на три?
 показать весь комментарий
 
 
я тебе вчера сказал идти копать огород! какого ##Я, ты тут снова трешься!
 показать весь комментарий
 
кучма выразил глубокую озабоченность..., а чевик - ещё глыбшую
 показать весь комментарий
 
 
Всё что надо знать о Куче 21 апреля 2010 года
Леонид Кучма высказал мнение, что «пролонгация пребывания флота в Севастополе будет способствовать гармонизации двусторонних контактов, возвращению отношений с РФ к реальному стратегическому партнерству»
 показать весь комментарий
 
 
(Кучма-Порошенко 2000)-Пітер-раси браття!
 показать весь комментарий
 
двухвекторный никогда не исщезнет из украинской политики,
от там, под кожей у Украины, прижился....
 показать весь комментарий
 
 
восстановление моста важнее трагических инцидентов((((((((((( и как расследуется гибель наших солдат и кто наказан???????? кучма не спросил??????????((((((((((((
 показать весь комментарий
 
 
очевидно ніфіга в кучми не вийде нового. чимось треба жертвувати:
життям, або свободою нічого нового немає
 показать весь комментарий
 
убєрітє протухшего кучму на помойку.
 показать весь комментарий
 
В ночь на 15 августа пргибли от российских наемников: Константин Гаврик, Алексей Попко и Александр Колбун, ко орому 20 лет
. Администрация вы даже не даете передать оболезнования. Вы блокируете, по просьбе зеленского?
 показать весь комментарий
 
Василий Евстегнеев.
Зеленский, падла сосвоими петеговорщикам - 4 погибших. Хоть бы падлы слрво сксзали. Уроды
 показать весь комментарий
 
Ото й увесь Пітер-рясний патріотизм- на горю матерів,батьків,рідних та близьких загиблих захистників України заробляти на чарку та кістку від бариг,з котрих жодний на фронті не загинув за 5-ть років визвільної війни ,де вже більше 10-и тисяч жертв.
 показать весь комментарий
 
" трагическим инцидентам" ??? Це піпець ...
 показать весь комментарий
 
 
Кажуть що вони кричали "Над нами Москва!"
 показать весь комментарий
 
 
«......прежде всего трагическим инцидентам, в результате которых погибли украинские военнослужащие».....(с)
----------------------
«Трагические инциденты»?!............
Нет слов........😡😡😡
 показать весь комментарий
 
Солдаты в реалии гибнут и увечатся от долбонутого зеперемирия,а "отец олигархата"все обсуждает несоблюдение режима тишины..Гнать эту рыжую бестию в шею..
 показать весь комментарий
 
 
старый плешивы 3,14дор в 1994 сдал ядерное оружие рашке под голимую бумагу. дал Крыму автономию в Конституции 1996. в 2000 грохнул Гонгадзе. в 2003 подписал с пуйлом договор о совместном владении Азовским морем, результат на лице. в 2002 затянул донецких во власть. в 2004 выдвинул Януковича. породил олигархат. сделал скромного инженеришку из НИИ, зятя, миллиардером.
"Самая большая глупость - это делать тоже самое и надеяться на другой результат".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх