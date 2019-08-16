 Ученики 9 и 10 классов будут изучать финансовую грамотность по новым учебникам, - Минобразования

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
"Программа, учебное пособие и рабочая тетрадь "Финансовая грамотность. Финансы. Что? Почему? Как? " были созданы в 2019 году. Они полностью учитывают изменения в финансовой сфере за последние 5 лет. Так, есть блоки об основных правах потребителей финансовых услуг, правила безопасной работы с платежными карточками, криптовалюта, электронные деньги, платежные интернет-инструменты и тому подобное", - заявили в Минобразования.
В разработке материалов приняли участие специалисты Минобразования, Проекта USAID "Трансформация финансового сектора", Университета банковского дела и ряд экспертов.
Пособие состоит из 5 разделов и 25 тем. Из него ученики узнают о современной финансовой системе, финансовых учреждениях и их услуги. По итогам курса школьники смогут научиться эффективно управлять собственными финансами и ответственно пользоваться финансовыми услугами.
"1 сентября украинским школьникам будет предложен курс финансовой грамотности, который не уступает лучшим курсам Европы и США. Работая над этим проектом вместе с Минобразования, мы преследовали цель научить следующие поколения украинцев тому, как, когда и почему нужно пользоваться финансовыми услугами. Мы надеемся, что этот курс станет основой для реализации Национальной стратегии повышения финансовой грамотности в Украине ", - подчеркнул Роберт Бонд, руководитель Проекта USAID "Трансформация финансового сектора".
По данным Минобразования, курс "финансовая грамотность" преподают сейчас в 1200 школах по всей стране.
- А ми продаємо чи купуємо?
Когда будут воспитывать граждан и патриотов, а не социалистическую биомассу потребителей???!!!
На фиг государству тратить на это деньги???
И говорю это как отец троих детей!!!
Тема: "Как развести лоха"
кожного року тупі, нікому не потрібні експерименти. напише якийсь наближений до міністра хлоп свою книжечку --і давай її в програму.
Не вбивайте в дітей бажання вчитися. як казав один знайомий--навчання повинно бути от простого к сложному. а не гамузом зі всяким непотрібом.