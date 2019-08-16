 Дело Гримчака является барометром, как правоохранительные органы собираются бороться с коррупцией при президенте Зеленском, - Бутусов

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в статье "Дело Гримчака: позор, борьба с коррупцией и борьба за пиар правоохранительных структур, которая запутывает дело".
Он отмечает: "Дойдет ли дело Гримчака до приговора? А вот это большой вопрос, поскольку НАБУ, СБУ и УСР ГПУ действовали в страшной спешке".
Журналист указал на 6 парадоксов обвинения:
Парадокс 1. СБУ и ГПУ заявили о взятке - статья 368, и злоупотреблении служебным положением - статья 369, однако подозрение предъявлено по статье 190 - мошенничество. Абсурд. Ведь статья 190 не относится к подследственности ни НАБУ ни СБУ, мошенниками занимается полиция и государственное бюро расследований, и туда надо было сразу передавать дело. Иначе нарушается статья 216 процессуального кодекса.
Парадокс 2. Управление спецрасследований занимается делами Майдана, и чтобы получить санкцию на проведение против Гримчака прослушки и наружки, Гримчака прокуроры сделали фигурантом дела.... о покушении на убийство Татьяны Чорновол, открытого в 2014 году! На самом деле, получив свидетельства противоправных действий Гримчака, прокуроры были обязаны передать его по подследственности и открыть новое дело, закон четко предусматривает кого и как надо слушать.
Парадокс 3. Потерпевший, который заявил о том, что Гримчак мошенническим путем украл у него 50 тысяч долларов, и вымогал деньги - это Максим Святненко, который уже фигурировал как потерпевший в двух антикоррупционных делах по двум судьям, которые вело НАБУ. Также Святненко официально подавался на конкурс в НАБУ. Очевидно, что Святненко - агент НАБУ под прикрытием, который вышел на Гримчака инициативно. Но такого рода деятельность называется по нашим законам "провокацией взятки", что также является нарушением. Лично я считаю, что провокация взятки должна быть в определенном формате узаконена, но на данный момент этого нет.
Парадокс 4. С самого начала расследования о мошенничестве НАБУ, СБУ и УСР ГПУ не имели права продолжать расследование. Они обязаны были немедленно передать дело в ГБР, это их подследственность. Нарушение подследственности - это серьезное процессуальное нарушение и аргумент для адвокатов.
Парадокс 5. Однако ГБР также не имеет оснований проводить расследование, поскольку Гримчак действовал в данном деле не как частное лицо, а как государственный деятель, и по данным НАБУ, решил один из вопросов Святненко. То есть это злоупотребление служебным положением, и значит, дело должно быть в... Специализированной антикоррупционной прокуратуре, которая и должна была изначально получить дело.
Парадокс 6. По второму эпизоду с задержанием на взятке Гримчака не предъявлены подозрения ни одному чиновнику. То есть в пресс-релизе сказано, что деньги даны за получение разрешения от Министерства культуры, но нет подозреваемых чиновников! То есть заявлено, что коррупционная схема есть, но выглядит так, что Гримчак не собирался якобы ничего решать, решил обмануть того, кто дал взятку и ничего не делать, ни с кем не связываться и не решать вопросов. Непонятно, что и с кем было решено в Верховном Суде.
"Я думаю, что это дело - хорошая профилактика того, что брать взятки чиновникам нельзя, что будут наказывать, провоцировать и так далее. Но если борьба с коррупцией будет вестись с помощью противоречивых пресс-релизов, чиновники не будут получать приговоры, если дела будут потом разваливаться, несмотря на прослушку, это приведет к потере доверия к государству так же, как когда при Порошенко открывались громкие политические дела, делались заявления, а на выходе дела разваливались по формальным причинам", - резюмировал Бутусов.
Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".
Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Гримчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".
Воруй, бери взятки... и ничего не будет.
Мошеником оказался Святненко, который никакой не "застройщик" - он подошел к человеку на улице и предложил миллион долларов наличными. А человека, у которого и в мыслях не было воровать, согласился.
- тут ...либо я ее веду в ЗАГС либо она меня к прокурору.... )))))
что скорее всего.
А судить нельзя, потому что законы для таких не писаны.
Нужно как Саакашвили в Грузии делал... Разогнать всех ментов, прокуратуру, итд. в один день и набирать совершенно новых людей туда, никогда не работавших в этих воровских системах.
«.........НАБУ, СБУ и УСР ГПУ действовали в страшной спешке» (с)
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И куда надо было «спешить»?.........
Короче очередное «шоу»
Все 99% чиновников, ментов, судей, прокуроров, итд - это воры и преступники, грабящие Украину.
Да не высший уровень жизни!!! Причин много коррупция одна из них, но есть и другие!!!
вопервых 99% это преувеличение, а потом у нас менталитет такой кумавья, взятки и прочее, а власть из народа, а народ лояльно относится к низовой коррупции!!!! Поэтому как и Румынии задавить низовую коррупцию важнее жаже чем на верху!!! Без корней дерево коррупции сдохнет!!! А так будет постоянно менять чиновников, и будут новые и опять будут давать и брать!!! Поэтому как в Румынии в одной камере замминистра за выдачу не законного разрешения и студент за взятку преподавателя, и каждому по 5 лет!!! Вот и социальная справедливость!!!
СТАРО, ПРОСТО, ГЕНИАЛЬНО. ОСОБЕННО ПОКА В СТРАНЕ НЕТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ У ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ,,ЫЛИТЫ" РЕАЛЬНО БОРОТЬСЯ С КОРУПЦИЕЙ, И ЛИШАТЬ САМИХ СЕБЯ ХЛЕБА. 😂
Ибо 100 дней тю-тю, а ничего, кроме роста цен, не видно.
Показушные "продай тойоту" уже не катят, ибо никто никаких Тойот провавать не собирается.
Увольнения лесников - тоже, ибо даже чокнувшимся на Голобородьке бабушкам ясно, что не лесники там заправляют.
Стало быть, надо новое шоу.
Шоу сделали.
Но, поскольку у "слуг" руки из одного места у всех до одного - ну, вот такая вот фигня и выходит...
Если их нет - отпустить, если есть - посадить.
Все остальное - бла-бла-бла!
Твари должны сидеть в тюрьме и точка.
Докажут - посадят, не докажут - отпустят.
Это заявление адвоката.
Она дурочкой прикинулась, а мы два дня эту дурь обсуждаем.
И залоговая сумма озвучена.
Юра,спецтему надо запилить-КОЛЛАБОРАНТЫ И ТЕРРОРИСТЫ ВЫХОДЯТ НА СВОБОДУ.
После грамотных заявлений адвоката, что там были календарики, а потом баксы с одним номером, я убедился, что там не все гладко.
После резкого ухудшения здоровья шурина грымчака все парадоксы кажутся смешными.