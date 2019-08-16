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Темы дня: Задержание Гримчака Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:НАБУ (2837) ГПУ (9283) Гримчак (302) коррупция (7478) обвинение (378) СБУ (13731) Бутусов Юрий (1805)

 Дело Гримчака является барометром, как правоохранительные органы собираются бороться с коррупцией при президенте Зеленском, - Бутусов

В задержании заместителя министра по оккупированным территориям Юрия Гримчака поражают два аспекта: и моральная сторона известного политика и госслужащего, и профессиональный уровень работы правоохранительных органов.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в статье "Дело Гримчака: позор, борьба с коррупцией и борьба за пиар правоохранительных структур, которая запутывает дело".

Он отмечает: "Дойдет ли дело Гримчака до приговора? А вот это большой вопрос, поскольку НАБУ, СБУ и УСР ГПУ действовали в страшной спешке".

Журналист указал на 6 парадоксов обвинения:

Парадокс 1. СБУ и ГПУ заявили о взятке - статья 368, и злоупотреблении служебным положением - статья 369, однако подозрение предъявлено по статье 190 - мошенничество. Абсурд. Ведь статья 190 не относится к подследственности ни НАБУ ни СБУ, мошенниками занимается полиция и государственное бюро расследований, и туда надо было сразу передавать дело. Иначе нарушается статья 216 процессуального кодекса.

Парадокс 2. Управление спецрасследований занимается делами Майдана, и чтобы получить санкцию на проведение против Гримчака прослушки и наружки, Гримчака прокуроры сделали фигурантом дела.... о покушении на убийство Татьяны Чорновол, открытого в 2014 году! На самом деле, получив свидетельства противоправных действий Гримчака, прокуроры были обязаны передать его по подследственности и открыть новое дело, закон четко предусматривает кого и как надо слушать.

Парадокс 3. Потерпевший, который заявил о том, что Гримчак мошенническим путем украл у него 50 тысяч долларов, и вымогал деньги - это Максим Святненко, который уже фигурировал как потерпевший в двух антикоррупционных делах по двум судьям, которые вело НАБУ. Также Святненко официально подавался на конкурс в НАБУ. Очевидно, что Святненко - агент НАБУ под прикрытием, который вышел на Гримчака инициативно. Но такого рода деятельность называется по нашим законам "провокацией взятки", что также является нарушением. Лично я считаю, что провокация взятки должна быть в определенном формате узаконена, но на данный момент этого нет.

Также читайте: Гримчаку и его "помощнику" сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, - НАБУ

Парадокс 4. С самого начала расследования о мошенничестве НАБУ, СБУ и УСР ГПУ не имели права продолжать расследование. Они обязаны были немедленно передать дело в ГБР, это их подследственность. Нарушение подследственности - это серьезное процессуальное нарушение и аргумент для адвокатов.

Парадокс 5. Однако ГБР также не имеет оснований проводить расследование, поскольку Гримчак действовал в данном деле не как частное лицо, а как государственный деятель, и по данным НАБУ, решил один из вопросов Святненко. То есть это злоупотребление служебным положением, и значит, дело должно быть в... Специализированной антикоррупционной прокуратуре, которая и должна была изначально получить дело.

Парадокс 6. По второму эпизоду с задержанием на взятке Гримчака не предъявлены подозрения ни одному чиновнику. То есть в пресс-релизе сказано, что деньги даны за получение разрешения от Министерства культуры, но нет подозреваемых чиновников! То есть заявлено, что коррупционная схема есть, но выглядит так, что Гримчак не собирался якобы ничего решать, решил обмануть того, кто дал взятку и ничего не делать, ни с кем не связываться и не решать вопросов. Непонятно, что и с кем было решено в Верховном Суде.

"Я думаю, что это дело - хорошая профилактика того, что брать взятки чиновникам нельзя, что будут наказывать, провоцировать и так далее. Но если борьба с коррупцией будет вестись с помощью противоречивых пресс-релизов, чиновники не будут получать приговоры, если дела будут потом разваливаться, несмотря на прослушку, это приведет к потере доверия к государству так же, как когда при Порошенко открывались громкие политические дела, делались заявления, а на выходе дела разваливались по формальным причинам", - резюмировал Бутусов.

Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Гримчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".

Читайте: Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/n3143234
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко довёл воровскую систему до абсолюта...
Воруй, бери взятки... и ничего не будет.
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А ведь Главпгокугогу уже всё ясно, ему, например, уже просто стыдно(с) за бывшего соГатника. А вот Бутусов сомневается... шо ш такое???
В деле Гримчака много парадоксов и противоречий, которые могут привести к развалу уголовного производства, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9572
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Система это - люди.
Нужно как Саакашвили в Грузии делал... Разогнать всех ментов, прокуратуру, итд. в один день и набирать совершенно новых людей туда, никогда не работавших в этих воровских системах.
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Порошенко довёл воровскую систему до абсолюта...
Воруй, бери взятки... и ничего не будет.
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картинка ОК, только поменяй лица на Зеленского - он уже 100 дней Главный по коррупции У справі Гримчака багато парадоксів і протиріч, які можуть призвести до розвалу кримінального провадження, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4486
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да не, скорее 100 дней, как Сытник теперь покрывает не Петю и ко, а Зе и ко)
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можно и дальше спокойно воровать и брать взятки В деле Гримчака много парадоксов и противоречий, которые могут привести к развалу уголовного производства, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1784
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за что, за провокацию календариками?
Мошеником оказался Святненко, который никакой не "застройщик" - он подошел к человеку на улице и предложил миллион долларов наличными. А человека, у которого и в мыслях не было воровать, согласился. Справа Гримчака є барометром, як правоохоронні органи збираються боротися з корупцією за президента Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8406
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Так что или Гримчак сядет или сядут его расследователи.
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Дело Гримчака является барометром, как правоохранительные органы собираются бороться с коррупцией при президенте Зеленском, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3952

- тут ...либо я ее веду в ЗАГС либо она меня к прокурору.... )))))
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как всегда: сначала Грымчак, а после Майдана - "расследователи"
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Головне, що там "много дєніх". Зазвичай, саме це призводить до розвалу "кримінального укрсучвиробництва". В деле Гримчака много парадоксов и противоречий, которые могут привести к развалу уголовного производства, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3933
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Потроховская гнида брала деньги за решалово - это не парадокс,а факт,все остальное только махинации с аферистичными законами.
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а ти в нас суддя, ЗЕдебіл? Бо подібні до твого висеру заяви може робити тільки суд.
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Да,я судья Линч,всех порохоботов нужно пропустить через мой суд,
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так в чем дело, пропускай или ты только в сети такой смелый?
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Вопросы порохоботских мразей меня не интересуют,инах.
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Короче надо отпустить и наградить поездкой на Мальдивы, чтобы нервы поправить.
А судить нельзя, потому что законы для таких не писаны.
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Питання: "А били лі мальчік?" залишається відкритим? ☺
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Юра скажи сразу без прелюдий , соевого опричника садить нельзя-а то путин нападет!!! В деле Гримчака много парадоксов и противоречий, которые могут привести к развалу уголовного производства, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3950
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А ведь Главпгокугогу уже всё ясно, ему, например, уже просто стыдно(с) за бывшего соГатника. А вот Бутусов сомневается... шо ш такое???
В деле Гримчака много парадоксов и противоречий, которые могут привести к развалу уголовного производства, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9572
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К сведению Бутусова: барометр-прибор для измерения текущего атмосферного давления. К чему он приплел слово "баротметр"-непонятною Если хотел показаться вчёным , надо было сказать- " является индикатором" а ещё круче "лакмусовим папірцем". Очень напомнил один персонаж...Справа Гримчака є барометром, як правоохоронні органи збираються боротися з корупцією за президента Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5579
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нельзя бороться с системой с помощью той же самой системы..
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Система это - люди.
Нужно как Саакашвили в Грузии делал... Разогнать всех ментов, прокуратуру, итд. в один день и набирать совершенно новых людей туда, никогда не работавших в этих воровских системах.
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Это логично..но технически достаточно сложно выполнимо..
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уже сделано,набрали в Парламент людей, никогда не работавших.
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Тому що зеле-скот хоче "крові Порошенка" від свого боха, от бох і зліпив справу проти Гримчака. Порошенко не по зубах, а от патріотичний і пропорошенківський і проєвропейський політик як Гримчак в самий раз. Та ще й вишиванку часто вдягає як і Порошенко. А як для ватного зеле-скота діє вишиванка всі знають. На нього можна повістити навіть збиття голландського Боїнгу.
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Очередной Розенблат. "Органы" хороши, конечно, ничего по закону сделать не умеют. Ни слежку оформить, ни задержание провести, ни дело правильно открыть.
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😱
«.........НАБУ, СБУ и УСР ГПУ действовали в страшной спешке» (с)
-----------------
И куда надо было «спешить»?.........
Короче очередное «шоу»
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Скажу больше!!! Там нет дела и состава преступления! Просто старая ментовская банда, пусть и переодетая в новую форму и имеющая новые нашивки как и по старинке фабрикует дела! И каждый "новый" сотрудник это мент который этим занимался в своем райотделе!!!!
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в стране нет коррупции и коррупционеров, ага.... а кто не верит тот агент кремля В деле Гримчака много парадоксов и противоречий, которые могут привести к развалу уголовного производства, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5862
В деле Гримчака много парадоксов и противоречий, которые могут привести к развалу уголовного производства, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4180
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А коррупционеров теперь будут назначать? Как Зе называет любого депутата и чиновника не зная о нем ничего!!!!
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Официально Украина занимает последнее место в Европе по уровню жизни населения, по уровню зарплат, пенсий, итд... только по одной причине... потому что вся власть - воровская.
Все 99% чиновников, ментов, судей, прокуроров, итд - это воры и преступники, грабящие Украину.
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Да только у нас 70% теневой экономики и деньги ЗП в конвертах, а статистика этого не учитывает!!! Например реально выше чем в Молодове, Грузии, Албании, и не которых республиках бывшей Югославии!!!
Да не высший уровень жизни!!! Причин много коррупция одна из них, но есть и другие!!!
вопервых 99% это преувеличение, а потом у нас менталитет такой кумавья, взятки и прочее, а власть из народа, а народ лояльно относится к низовой коррупции!!!! Поэтому как и Румынии задавить низовую коррупцию важнее жаже чем на верху!!! Без корней дерево коррупции сдохнет!!! А так будет постоянно менять чиновников, и будут новые и опять будут давать и брать!!! Поэтому как в Румынии в одной камере замминистра за выдачу не законного разрешения и студент за взятку преподавателя, и каждому по 5 лет!!! Вот и социальная справедливость!!!
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Ты бы сначала разобрался что такое коррупция а то, неровен час, и ты загремишь за решетку. На всякий случай напоминаю тебе о том, что взяткодатель такой же коррупционер как и получатель взятки.
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Главное, чтобы список Парадоксов не был подкинут журналисту Богданом! В деле Гримчака много парадоксов и противоречий, которые могут привести к развалу уголовного производства, - Бутусов - Цензор.НЕТ 362
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НЕТ ТАМ НИКАКИХ ,,ПРОТИВОРЕЧИЙ". ОБЫКНОВЕННАЯ СТАРАЯ, НЕМНОГО ПОДЗАБЫТАЯ, НО ОБКАТАННАЯ И НАДЁЖНАЯ СХЕМА БРАТЬ ВЗЯТКИ. КОГДА ВЗЯТКУ БЕРЁТ И УЧАСТВУЕТ В ДЕЛЕ ЛИЦО ЯКОБЫ НЕПРИЧАСТНОЕ. И ПОТОМУ ЕСЛИ ШО, ЕГО ЛЕГКО ПЕРЕВОДЯТ В РАЗРЯД МОШЕННИКИ, ГРОЗЯТ ПАЛЬЧИКОМ И ОТПУСКАЮТ.
СТАРО, ПРОСТО, ГЕНИАЛЬНО. ОСОБЕННО ПОКА В СТРАНЕ НЕТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ У ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ,,ЫЛИТЫ" РЕАЛЬНО БОРОТЬСЯ С КОРУПЦИЕЙ, И ЛИШАТЬ САМИХ СЕБЯ ХЛЕБА. 😂
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Почти наверняка вся эта история - тупое фуфло, которое "зелепузый Бубочка" заказал, чтоб поднять рейтинг.
Ибо 100 дней тю-тю, а ничего, кроме роста цен, не видно.
Показушные "продай тойоту" уже не катят, ибо никто никаких Тойот провавать не собирается.
Увольнения лесников - тоже, ибо даже чокнувшимся на Голобородьке бабушкам ясно, что не лесники там заправляют.

Стало быть, надо новое шоу.
Шоу сделали.
Но, поскольку у "слуг" руки из одного места у всех до одного - ну, вот такая вот фигня и выходит...
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Да... если Зеля не посадит главного вора и коррупционера Порошенко и его братву... то Зеля - такой же вор как и Порошенко.
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страна невиданной демократии. процессуальніе ошибки. да начхать на все процедурьі, если дело касается создание правового прецента в истории борьбьі с гнидами
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Прокуроры ,судьи,другие лукавые доживают последние деньки.12 дней осталось.Новая власть ошибается, но на ошибках быстро учится и анализирует. В Слуге очень много юристов-докторов,есть кому анализировать и искать противоядия.Будем посмотреть.Новогодние тосты могут быть разновекторные.Слуге закон принять,конституцию изменить- как 2 пальца об асфальт!Тем более кадровые вопросы.Закон о волчьем билете для чиновника должен быть одним из первых.Чтобы никакой суд не мог восстановить.
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Барыга главный в этой схеме...Сколько мы будем терпеть это издевательство!
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"Головний парадокс у тому,що я хотів купити кавуна, а отримав гарбуза!"
Дело Гримчака является барометром, как правоохранительные органы собираются бороться с коррупцией при президенте Зеленском, - Бутусов - Цензор.НЕТ 914
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Юрий Евгеньевич, нужно искать не парадоксы, а улики!
Если их нет - отпустить, если есть - посадить.
Все остальное - бла-бла-бла!
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То календарики, то однономерные баксы, теперь парадоксы в дело пошли....
Твари должны сидеть в тюрьме и точка.
Докажут - посадят, не докажут - отпустят.
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Ахаха))) Короче честного Грымчака подставили. Справа Гримчака є барометром, як правоохоронні органи збираються боротися з корупцією за президента Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9218
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Грымчак о бесстыжих украинцах.. "Я ехал на программу, проходил возле МУСОРНОГО КОНТЕЙНЕРА. Извините, но ОН НАПОЛОВИНУ С ПИЩЕЙ, С ТЕМ, ЧТО НЕ СЪЕЛИ. Арбузы, дыни, фрукты, еще что-то там ". Анализ объедков произвел заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. Он, видимо, искренне полагает, что украинцы - неблагодарные едоки! Выбрасывают корки и кости, а очистки и мусор не грызут. https://www.youtube.com/watch?v=***********&feature=youtu.be&fbclid=IwAR34-bUhyu3R0X-GwnOq6ZgVwATN5fmhbqyn0rWjVip2_YkTs9ORjCDA4Pc
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та сядет этот соевый урод с конфискацией. Юре за порохоботов нужно переживать, а то ботоферму шыкаладную закроют, кто будет посещаемость создавать Справа Гримчака є барометром, як правоохоронні органи збираються боротися з корупцією за президента Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3434
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Короче, я так понимаю: дела плохи. Они настолько плохи, что произошла откровенная девальвация способности решать вопросы! А как вы можете оценить тот факт, что взятки уже берут календариками, а не баблом???!!!
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Это не факт.
Это заявление адвоката.
Она дурочкой прикинулась, а мы два дня эту дурь обсуждаем.
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Так я об этом же. Тока тут- она вовсе не дурочкой прикинулась! Вверху верно написали: "вангую - справа навіть до суду не дійде."(с). Я- подписываюсь.
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Зачем? Всё идет по накатанной и до боли знакомо:
Справа Гримчака є барометром, як правоохоронні органи збираються боротися з корупцією за президента Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9989
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Предъява уже в суде.
И залоговая сумма озвучена.
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Всё правильно! Они идут "неверным путем Паниковского"(с). В нашем случае- Насирова.
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да похер на гримчака!
Юра,спецтему надо запилить-КОЛЛАБОРАНТЫ И ТЕРРОРИСТЫ ВЫХОДЯТ НА СВОБОДУ.
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После такого шедеврального интервью жены грымчака, в котором смешались мамы, кавуны, дети, гении и клоуны, у меня нет сомнений, что у него рыло в пушку.
После грамотных заявлений адвоката, что там были календарики, а потом баксы с одним номером, я убедился, что там не все гладко.
После резкого ухудшения здоровья шурина грымчака все парадоксы кажутся смешными.
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Особенно "потряс" 12 летний сынок,что не мог найти дорогу домой от ближайшего магазина.Им не арбузы на ночь надо есть,а продукты с йодом и фосфором,тогда дети будут рождаться без особых потребностей
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ИЗ ХЕРСОНА В КИЕВ ИДЕТ БАРЖА С АРБУЗАМИ...Д У М А Е М...
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И вся партия арбузов идет в супермаркет "Фуршет". Справа Гримчака є барометром, як правоохоронні органи збираються боротися з корупцією за президента Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2881
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Дело Грымчака - прекрасная иллюстрация того, что под правильные лозунги (о патриотизме, армии, мове, вире, войне и т.п.) ОПГ имени Порошенко пять лет грабило нашу страну. Читайте/смотрите "1984" Оруэлла. Чел в середине прошлого века описал те технологии, которые это ОПГ применило к народу Украины сегодня.
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Таким барометром только гвозди забивать. Ни на что другое он не годен.
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а набу умеют без подстав работать? или это им нужно тупо для ажиотажа и видимости бурной деятельности? и сколько у них там еще "тайных" псевдо-агентов?
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