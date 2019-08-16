 Политическая, образовательная и медицинская: Разумков назвал три реформы, которые хочет провести в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью журналу НВ.
Разумков, которого называют наиболее вероятным претендентом на пост спикера новоизбранной Верховной Рады, ответил на этот вопрос так: "Это большая политическая реформа, которая включает много компонентов и антикоррупцию в том числе. Это образовательная и медицинская реформы, ходом которых я недоволен".
На уточняющий вопрос журналиста, поддерживает ли он и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун, он ответил: "Во многих вопросах - нет".
Вместе с тем он выделил в качестве позитива процедуру закупки медпрепаратов.
"А во всем остальном… Я был в больницах в Василькове, где живу, и это явно не то, чего хотят люди, я не вижу заметных результатов этой реформы".
и найти уже наконец того концептуального аленя?
і большє нє нить !
А що не так з освітньою? Сьома стаття Закону про освіту? Що, намагаєтесь капітулювати перед ворогом?
Хочу щоби мене почули і зрозуміли. Звертаюсь до тих 73 відсотків, які вибрали собі та нам іншим життя в циркі серед клоунів. Ви не Петра зняли який ніби по твердженню ваших паханів вкрав пів Україн. Правда, ніхто не показав, що він вкрав і скльки та й нічого ніколи не покаже. Та й ваші пахани не покажуть свої здобутки на трудовій ниві.Ви своїм вибором державу опустили на нуль на світовій арені яку Петро успішно будував 4 роки і з якої тепер сміеться пів світу разом з кацапами дякуючи вам, чесним брехунам Гордонам та не «злодію Робіновичу», відкритим ворогам України різним москаликами Бойкам та Медвечукам, Мураевим, Шуфрічам, брехунам від Бога всім кандидатам в президенти, які ніби повинні були розуміти що творять, бо ніби державники, розум повинні мати не звичайний, а виявилось останне бидло суспільства де перемагае корито.А ви то що одержали? Крім обіцянок на майбутьне -нічого, бо майбутьнього у вас нема. Задіяна технологія віртуальної вічної стабільності-ОБІЦЯНКИ. Ви гуртуйтея в шеренгу, не у в ладні колидори, а йти здавати аналізи, бо з головами щось у вас всіх не те.Вибачте за правду.
(І. Карпенко-Карий, "Сто тисяч")
Местным бюджетам задерживают перевод субвенций на развитие инфраструктуры по распоряжению главы офиса президента, Андрея Богдана. Это началось уже более месяца тому и на сейчас города недополучили уже более 10 млрд гривен на развитие инфраструктуры. Это особенно печально, учитывая тот факт что сейчас конец лета и некоторая часть этих денег должна была пойти на подготовку к школьному сезону (ремонт школ, покупка материалов и учебников). На этом фоне несколько цинично выглядит требование Зеленского мэру города продать автомобиль, чтобы починить дорогу - ведь именно благодаря подчиненному Зеленского в бюджете нет тех самых заложенных ремонт дороги денег.
Отдельный вопрос по распределению сфер полномочий и соблюдению законности. Даже в России распоряжения Пескова никак не касаются бюджетных сфер, даже если его пожелания как то влияют на бюджетные транзакции, они все-равно озаботились тем, чтобы провести эти распоряжения согласно всех необходимых структур, имеющих право управлять бюджетом формально, согласно закону. У нас же Богдан не стесняется показать, что именно представляет из себя на даном этапе развития страны. Собственно, за три месяца лета все структуры государства де факто разрушены и перестали работать так, как они должны.(с)
Не может быть в бедном государстве ни хорошего образования, ни хорошей медицины.
Насчет экономики что пока?
Ах да. выгнали Лесника
Правда. взяли то ли 20 то ли 30 гривен за снимок.ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!