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 Политика Украины
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Все про:медицина (1839) образование (1872) реформы (3352) Разумков Дмитрий (145)

 Политическая, образовательная и медицинская: Разумков назвал три реформы, которые хочет провести в Украине

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал о том, какие три завершенные реформы он хотел бы видеть по итогам своей работы в парламенте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью журналу НВ.

Разумков, которого называют наиболее вероятным претендентом на пост спикера новоизбранной Верховной Рады, ответил на этот вопрос так: "Это большая политическая реформа, которая включает много компонентов и антикоррупцию в том числе. Это образовательная и медицинская реформы, ходом которых я недоволен".

На уточняющий вопрос журналиста, поддерживает ли он и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун, он ответил: "Во многих вопросах - нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун рассказала о встрече с Зеленским, на которой обсуждалось продолжение реформы медицины

Вместе с тем он выделил в качестве позитива процедуру закупки медпрепаратов.

"А во всем остальном… Я был в больницах в Василькове, где живу, и это явно не то, чего хотят люди, я не вижу заметных результатов этой реформы".

Источник: https://censor.net.ua/n3143229
 
   
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Мг.. значить з судовою системою все зашибісь...
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Укромюнхаузен розмріявся чи розбрехався. А із зельцманівського роя у результаті ні... нічого.
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У нього завдання - уніфікувати українські системи з кацапськими. Хіба кацапи боряться з корупцією? Ні! То які питання до Разумкова?
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_Самая первая, фундаментальная реформа, без которой все прочие - замки из песка - это судебная! Разумков даже не упомянул. Значит, ничего по-настоящему менять не собираются.
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Каждый будет висеть за свою ногу.За правовые вопросы отвечают Богдан и Рябошапка.На то и команда.Текучку решать и стратегию не забывать.
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Так Петя там УЖЕ все отреформировал, осталось только чтобы заработало. Или вы серьезно думаете что в действующих законах написано что воровать можно и нужно?
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_Судьи распоряжаются судьбами людей и при этом не несут никакой сопоставимой их полномочиям ответственности за свои решения. Это абсолютно недопустимо!
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Набожный фельдкурат Кац, как всегда, блестяще справился со своей ролью. На этот раз он претворил в кровь господню вино с содовой водой, и проповедь затянулась несколько дольше обыкновенного…(с)
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Врачи испорчены деньгами навсегда,как и педагоги.Ушатают любого министра,причём не одного.Мафия -неистребима!!
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забагато політики. міняю політичну на судову
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обещать не значит жениться - кунули всю Украину - а судя по переговорам о мире - если будут такие реформы - то нам труба и это точно
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не панікуйте, ще ніхто нічого не зробив, фалоімітація почнеться не раніше жовтня, коли буде сфорсмований уряд, почне працювати( імітувати) зрада.
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ненавижу - дилетантов - мне это напоминает сссрию - страна советов - специалистов единицы, одни советчики и любители поговорить
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може с образовательной начать и как бы с головы?
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"голову" вже реформували в Трускавці - прахфєсори вже отримали дипломи кнопкодавів.
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а закрепить пройденное?
и найти уже наконец того концептуального аленя?
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а экономическая когда ? - и тут обман - с нас только деньги в будут брать и увеличат налоги - ну на реформы деньги нужны - нет ,я не согласен - уйду на пенсию - хватить безумцев кормить
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сказали так - епоха бідності скінчилась, тобто прибіднятись нічого, всім легалізувати свої статки, які набарижили при баризі.
і большє нє нить !
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я вообще уеду - в любую франкоговорящую страну - жаль конечно - но такова - с'est la vie
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еще поборемся - но это как запасной вариант - Украина самая лучшая страна, для нормальной жизни - я уж точно знаю
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А судебная? ИМХО, с нее начинать надо.
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Образовательная!!! В первую очередь образовательная!!! Очень многое, если не всё, это следствие образованности населения!
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Що саме "не так" в медичній та в освітній реформах???? Лікарні ще нездалі, совецькі? А що ви хотіли? До речі, комунальні, бюджетні лікарні завжди будуть гірші за платні!
А що не так з освітньою? Сьома стаття Закону про освіту? Що, намагаєтесь капітулювати перед ворогом?
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Да-да, до речі, в чому саме полягатиме політична реформа?
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знову те саме! Ятак зрозумів, що всіх реформатів треба реформувати інакше цей дибілізм не закінчитья ніколи.
Хочу щоби мене почули і зрозуміли. Звертаюсь до тих 73 відсотків, які вибрали собі та нам іншим життя в циркі серед клоунів. Ви не Петра зняли який ніби по твердженню ваших паханів вкрав пів Україн. Правда, ніхто не показав, що він вкрав і скльки та й нічого ніколи не покаже. Та й ваші пахани не покажуть свої здобутки на трудовій ниві.Ви своїм вибором державу опустили на нуль на світовій арені яку Петро успішно будував 4 роки і з якої тепер сміеться пів світу разом з кацапами дякуючи вам, чесним брехунам Гордонам та не «злодію Робіновичу», відкритим ворогам України різним москаликами Бойкам та Медвечукам, Мураевим, Шуфрічам, брехунам від Бога всім кандидатам в президенти, які ніби повинні були розуміти що творять, бо ніби державники, розум повинні мати не звичайний, а виявилось останне бидло суспільства де перемагае корито.А ви то що одержали? Крім обіцянок на майбутьне -нічого, бо майбутьнього у вас нема. Задіяна технологія віртуальної вічної стабільності-ОБІЦЯНКИ. Ви гуртуйтея в шеренгу, не у в ладні колидори, а йти здавати аналізи, бо з головами щось у вас всіх не те.Вибачте за правду.
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Обіцянка - цяцянка...
(І. Карпенко-Карий, "Сто тисяч")
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Децентрализация фсьо?

Местным бюджетам задерживают перевод субвенций на развитие инфраструктуры по распоряжению главы офиса президента, Андрея Богдана. Это началось уже более месяца тому и на сейчас города недополучили уже более 10 млрд гривен на развитие инфраструктуры. Это особенно печально, учитывая тот факт что сейчас конец лета и некоторая часть этих денег должна была пойти на подготовку к школьному сезону (ремонт школ, покупка материалов и учебников). На этом фоне несколько цинично выглядит требование Зеленского мэру города продать автомобиль, чтобы починить дорогу - ведь именно благодаря подчиненному Зеленского в бюджете нет тех самых заложенных ремонт дороги денег.

Отдельный вопрос по распределению сфер полномочий и соблюдению законности. Даже в России распоряжения Пескова никак не касаются бюджетных сфер, даже если его пожелания как то влияют на бюджетные транзакции, они все-равно озаботились тем, чтобы провести эти распоряжения согласно всех необходимых структур, имеющих право управлять бюджетом формально, согласно закону. У нас же Богдан не стесняется показать, что именно представляет из себя на даном этапе развития страны. Собственно, за три месяца лета все структуры государства де факто разрушены и перестали работать так, как они должны.(с)
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у населения память как у мухи дрозофилы-40 сек. откройте "программу партии" победившей на выборах 2000-2004-2008-2012.... "Политическая, образовательная и медицинская" и конечно же тотальная борьба с коррупцией.))) старт-поддержка 60-70% через год превращается в 5, а через 2 в ненависть. Димка неДоразумение, ваша главная реформа от клоунов, это во время смыться, еще до того как начнут жечь шины и ваши "новые офисы". тебя может примет Ростов, а остальных только земля, в смысле обетованная! хотя....
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Блін, як вже цей Недоумков встиг набриднути зі своєю маячнею, рехформатор обдовбаний. Мабуть таки вже на часі готуватися ставити йолку цьому зєбілу, бо ще такого маячить що потім замахаєшся вигрібати це зелене лайно
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Ни одна из этих реформ невозможна без экономики.
Не может быть в бедном государстве ни хорошего образования, ни хорошей медицины.
Насчет экономики что пока?
Ах да. выгнали Лесника
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Насчет Василькова он врет.Недавно коллега из Василькова попал в травмопункт со сломанной рукой.Говорит, в отремонтированном нормально травмопункте оказали помощь, наложили гипс, были абсолютно все лекарства.
Правда. взяли то ли 20 то ли 30 гривен за снимок.ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!
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реформы-реформы... это как у богатой старухи пластические операции - начала а остановиться не может... а организм то не железный, шкурка кое-где трещать стала, и глазики на лоб вместо бровок лезут.... все должно быть в меру...ну чтоб прижилось и не отторгалось...
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