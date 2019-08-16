 Политическая, образовательная и медицинская: Разумков назвал три реформы, которые хочет провести в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью журналу НВ.

Разумков, которого называют наиболее вероятным претендентом на пост спикера новоизбранной Верховной Рады, ответил на этот вопрос так: "Это большая политическая реформа, которая включает много компонентов и антикоррупцию в том числе. Это образовательная и медицинская реформы, ходом которых я недоволен".

На уточняющий вопрос журналиста, поддерживает ли он и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун, он ответил: "Во многих вопросах - нет".

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Вместе с тем он выделил в качестве позитива процедуру закупки медпрепаратов.

"А во всем остальном… Я был в больницах в Василькове, где живу, и это явно не то, чего хотят люди, я не вижу заметных результатов этой реформы".