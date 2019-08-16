 Суд избрал меру пресечения одному из фигурантов дела "Роттердам+" в виде залога в 9,5 млн грн и личных обязательств, - САП

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.
"Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела - залог в 9,5 млн грн и личные обязательства", - заявила Постолюк.
Речь идет о фигуранте дела "Роттердам+" - генеральном директоре "ДТЭК Сети" Иване Гелюхе, которому ранее было сообщено о подозрении.
За другого фигуранта дела - советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лисового - уже внесен определенный судом залог в размере 10 млн грн.
Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования уголовного производства по формуле Роттердам+ в августе 2019 года уведомило о подозрении советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Лисового и генерального директора "ДТЭК Сети" Гелюха.
8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
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