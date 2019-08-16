EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
  3460  71
Все про:Израиль (953) наркотики (1566) побег (278) прокуратура (3601) СБУ (13731)

 Задержанный в Киеве главарь крупнейшего израильского наркокартеля бежал в аэропорту "Борисполь" во время его экстрадиции, - прокуратура

Гражданин США и Израиля исчез в международном аэропорту "Борисполь" в день его экстрадиции в Израиль, прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту побега.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Беглец находился в международном розыске и был задержан в Киеве в марте текущего года. 15.08.2019 г. должна была состояться его фактическая передача на запрос компетентных органов иностранного государства. Однако на территории международного аэропорта "Борисполь" во время сопровождения СБУ иностранец исчез. По факту его побега пока зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) УК Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Главарь крупнейшего израильского наркокартеля задержан в Киеве, - СБУ. ФОТО

Как сообщалось, в марте текущего года в Киеве был задержан гражданин США и Государства Израиль, разыскиваемый за организацию мощного международного наркокартеля. Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать этого злоумышленника. Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией. Преступления являются экстрадиционными и срок давности привлечения к уголовной ответственности за их совершение не истек.

Источник: https://censor.net.ua/n3143224
 
 
 Топ комментарии
 
нас опять держат за идиотов!! конечно ему дали возможность сбежать и не бесплатно....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ответственные за экстрадицию сотрудники, согласились ответить на вопросы журналистов, из по скайп, из Маями)))
 показать весь комментарий
 
 
Однако на территории международного аэропорта "Борисполь" во время сопровождения СБУ иностранец исчез.
СБУ продолжает отжигать: после календариков теперь фокусы Коперфильда Ватажок найбільшого ізраїльського наркокартелю, затриманий у Києві, утік в аеропорту "Бориспіль" під час його екстрадиції, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7380
 показать весь комментарий
 
 
- Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Ордер на ваш арест уже выписан. ©
 показать весь комментарий
 
В режимній зоні головного міжнародного аеропорту де прибувають міжнародні делегації тікає злочинець і його не можуть знайти - це пістець! СБУ це не спецслужба а зброд!
 показать весь комментарий
 
 
Не думаю що бабло, вони там ідіоти від природи, понабирали в конвой тормозів, от вони і віджигають!
 показать весь комментарий
 
Рулит Баканов, любимчик Зеленой Сопли, твоего любимчика.
 показать весь комментарий
 
 
А-а-а, я понял, опять папередники, опять Порох...Скажите, вам не надоело съезжать?
 показать весь комментарий
 
 
Так ведь это объективная реальность, как ни съезжай.
 показать весь комментарий
 
Видать оперативно и достаточно предложили...
 показать весь комментарий
 
 
Ні, просто ковоіруємий реально вирішив втекти і конвой його тупо проїпав.
 показать весь комментарий
 
за очень много #наличныхкалендариков Ватажок найбільшого ізраїльського наркокартелю, затриманий у Києві, утік в аеропорту "Бориспіль" під час його екстрадиції, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1384
 показать весь комментарий
 
 
чумаданчик был очень твердый и рука дрогнула Ватажок найбільшого ізраїльського наркокартелю, затриманий у Києві, утік в аеропорту "Бориспіль" під час його екстрадиції, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8813
 показать весь комментарий
 
ну шо вы вот так сразу......
за деньги.....
такого, просто, не может быть
 показать весь комментарий
 
нас опять держат за идиотов!! конечно ему дали возможность сбежать и не бесплатно....
 показать весь комментарий
 
 
а в чём, собственно, держание за идиотов? Ватажок найбільшого ізраїльського наркокартелю, затриманий у Києві, утік в аеропорту "Бориспіль" під час його екстрадиції, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2222
органы выставляют идиотами себя
но, видимо, за хорошие деньги Ватажок найбільшого ізраїльського наркокартелю, затриманий у Києві, утік в аеропорту "Бориспіль" під час його екстрадиції, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2222
 показать весь комментарий
 
Хахахахах,проведите обыски у сопровождавших его эс-бэ-ушников,найдете много золотых батонов под их кроватями.
 показать весь комментарий
 
 
Как тот суслик - "ты суслика видишь? - Нет.. - А он ЕСТЬ!"
 показать весь комментарий
 
 
Главарь крупнейшего израильского наркокартеля, задержанный в Киеве,
бежал в аэропорту "Борисполь" во время его экстрадиции.
блин слов нет,
сигарету подержать пока пописять хоть кому то можно доверить?
 показать весь комментарий
 
 
100% комерційна поліція відпустила за винагороду.
Отак псують відносини з нормальними державами, а потім волають, що у нас немає друзів
 показать весь комментарий
 
 
Та не втік, а відпустили.
Може замість цього "втікуна" Бєню підсунути для екстрадиції в Ізраїль?
 показать весь комментарий
 
 
В #опу раненый джигит
Далеко не убежит.
-Почему - не убежит?
-Глубоко кинжал сидит... (с)
 показать весь комментарий
 
Интересно, а почему сопровождало СБУ, а не полиция ? Но то таке . . .
Цирк, а не страна - после такого происшествия глава спецслужбы должен сначала расстрелять пол-конторы за несоответствие занимаемой должности, а потом сразу уйти в отставку. Он уже 2 месяца там, это уже сложно свалить на то, что "папередники" ещё рулят, а он входит в курс дел.

Лучше бы уже полицию Израиля допустили на нашу территорию аж до СИЗО и пусть бы они его конвоировали
 показать весь комментарий
 
 
Причём на Рош ха-Шан (ихний новый год) израильское секьюрити в наших аэропортах дежурит.
 показать весь комментарий
 
он за 10 000$ слушает игру без рук на рояле в ОПе.
 показать весь комментарий
 
Известный израильский наркобарон Амос Дов Сильвер сбежал в аэропорту "Борисполь" во время депортации.

Дов Сильвера привезли в аэропорт "Борисполь" сразу после решения Верховного Суда, который санкционировал депортацию наркобарона.

В аэропорту с Дов Сильвера сняли электронный браслет после чего он зашел в дьюти-фри и скрылся.

Фото Сильвера. Кто его видел сегодня, сообщите полиции.

 показать весь комментарий
 
 
Судя по результату, в дюти-фри пошли сопровождающие
 показать весь комментарий
 
 
якщо втік, то значить, комусь це було потрібно.
 показать весь комментарий
 
 
Кста, почему фотка размыта? Чтобы читатели случайно его не узнали и ненароком не сдали?
 показать весь комментарий
 
 
вчера вечером показывали грымчака, тоже с пятном на лице
 показать весь комментарий
 
Будь ласка, от його фото.
Амос Дов Силвер, основатель сети массового распространения каннабиса Telegrass.

Ватажок найбільшого ізраїльського наркокартелю, затриманий у Києві, утік в аеропорту "Бориспіль" під час його екстрадиції, - прокуратура - Цензор.НЕТ 980
 показать весь комментарий
 
 
СБУ! Вдруге по дві гирі по 16 кг до ніг чіпляйте, а собі по 32 кг
 показать весь комментарий
 
 
Позор что он скрывался на территории Украины. Неужели Украина - самое безопасное место для всякой международной швали ?
 показать весь комментарий
 
 
А почему зелепузики молчат? Зеленка же назначил Баканова, который даже срочную не служил. Ау, любители Зелупоголового!
 показать весь комментарий
 
 
Судорожно ищут повод подмешать Пороха.
 показать весь комментарий
 
Калеки, вы вообще хоть что то правильно можете сделать? Миллиарды народных средств, средств налогоплательщиков идет на содержение толпы дегенератов и предателей...
 показать весь комментарий
 
 
Никуда не убежит.Его Нетаньяху 18 отдадут..
 показать весь комментарий
 
Исчез? Дали сбежать! Беня через сбу подсуетился - не иначе.
 показать весь комментарий
 
ну, зная наший ментов, то его отвезли прямо под частный борт, занесли чемоданы и вежливо пожелали счастисливого путию
 показать весь комментарий
 
 
"Однако на территории международного аэропорта "Борисполь" во время сопровождения СБУ иностранец исчез." - срочно вызывайте агентов Палдера и Малдера.

Ватажок найбільшого ізраїльського наркокартелю, затриманий у Києві, утік в аеропорту "Бориспіль" під час його екстрадиції, - прокуратура - Цензор.НЕТ 492
 показать весь комментарий
 
 
Зайшов в магазин і зник .Ну й ну. Що це за депортація така , коли арештанта відпускають пройтись по магазинах .
 показать весь комментарий
 
 
Это просто какое-то позорище...
Дно, одним словом...
 показать весь комментарий
 
 
бежал...в этой рукожопости уже и не понять, где еврею смерть...
 показать весь комментарий
 
Придумают такое ... Ватажок найбільшого ізраїльського наркокартелю, затриманий у Києві, утік в аеропорту "Бориспіль" під час його екстрадиції, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5939 наркобарон. А еще есть наркоцарь в Моцкве - Х#йло.
 показать весь комментарий
 
І це перед самим візитом Нітаньяху?
Це або прохання самого Нітаньяху, або повний звизець Баканову.
 показать весь комментарий
 
 
Ватажок найбільшого ізраїльського наркокартелю, затриманий у Києві, утік в аеропорту "Бориспіль" під час його екстрадиції, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4606

так и бегает по Борисполю... в толпе затерялся...
 показать весь комментарий
 
 
это просто чистая случайность... Ватажок найбільшого ізраїльського наркокартелю, затриманий у Києві, утік в аеропорту "Бориспіль" під час його екстрадиції, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5776 ..мы все обеспокоены...
 показать весь комментарий
 
Да не может быть!!! Из Борисполя сбежал и найти не могут! Везде камеры стоят и до ближайшего населенного пункта бежать и бежать! Клава, я хренею!
 показать весь комментарий
 
Видать Баканову позвонили по поводу этого черта!
 показать весь комментарий
 
В сбу не йдуть захищати національні інтереси туди йдуть,щоб заробляти бабло шнирями в олігархів і тих хто заплатить мародер Вальцман довів цю систему до абсолюту.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх