 Задержанный в Киеве главарь крупнейшего израильского наркокартеля бежал в аэропорту "Борисполь" во время его экстрадиции, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Беглец находился в международном розыске и был задержан в Киеве в марте текущего года. 15.08.2019 г. должна была состояться его фактическая передача на запрос компетентных органов иностранного государства. Однако на территории международного аэропорта "Борисполь" во время сопровождения СБУ иностранец исчез. По факту его побега пока зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) УК Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в марте текущего года в Киеве был задержан гражданин США и Государства Израиль, разыскиваемый за организацию мощного международного наркокартеля. Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать этого злоумышленника. Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией. Преступления являются экстрадиционными и срок давности привлечения к уголовной ответственности за их совершение не истек.
СБУ продолжает отжигать: после календариков теперь фокусы Коперфильда
за деньги.....
такого, просто, не может быть
органы выставляют идиотами себя
но, видимо, за хорошие деньги
бежал в аэропорту "Борисполь" во время его экстрадиции.
блин слов нет,
сигарету подержать пока пописять хоть кому то можно доверить?
Отак псують відносини з нормальними державами, а потім волають, що у нас немає друзів
Може замість цього "втікуна" Бєню підсунути для екстрадиції в Ізраїль?
Далеко не убежит.
-Почему - не убежит?
-Глубоко кинжал сидит... (с)
Цирк, а не страна - после такого происшествия глава спецслужбы должен сначала расстрелять пол-конторы за несоответствие занимаемой должности, а потом сразу уйти в отставку. Он уже 2 месяца там, это уже сложно свалить на то, что "папередники" ещё рулят, а он входит в курс дел.
Лучше бы уже полицию Израиля допустили на нашу территорию аж до СИЗО и пусть бы они его конвоировали
Дов Сильвера привезли в аэропорт "Борисполь" сразу после решения Верховного Суда, который санкционировал депортацию наркобарона.
В аэропорту с Дов Сильвера сняли электронный браслет после чего он зашел в дьюти-фри и скрылся.
Фото Сильвера. Кто его видел сегодня, сообщите полиции.
Амос Дов Силвер, основатель сети массового распространения каннабиса Telegrass.
Дно, одним словом...
Це або прохання самого Нітаньяху, або повний звизець Баканову.
так и бегает по Борисполю... в толпе затерялся...