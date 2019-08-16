EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
  10491  130
Все про:Израиль (953) наркотики (1566) побег (278) прокуратура (3601) СБУ (13731)

 Главарь крупнейшего израильского наркокартеля сбежал во время экстрадиции в аэропорту "Борисполь", - прокуратура

Гражданин США и Израиля исчез в международном аэропорту "Борисполь" в день его экстрадиции в Израиль, прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту побега.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Беглец находился в международном розыске и был задержан в Киеве в марте текущего года. 15.08.2019 г. должна была состояться его фактическая передача на запрос компетентных органов иностранного государства. Однако на территории международного аэропорта "Борисполь" во время сопровождения СБУ иностранец исчез. По факту его побега пока зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) УК Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Главарь крупнейшего израильского наркокартеля задержан в Киеве, - СБУ. ФОТО

"СБ Украины проводит служебное расследование по факту побега из помещения международного аэропорта "Борисполь" гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера при проведении экстрадиционных процедур. Сотрудники Службы, отвечающие за выполнение этих мероприятий, отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проверки. Представители СБУ, которые непосредственно участвовали в процедуре экстрадиции, пока предоставляют объяснения Управлению внутренней безопасности СБ Украины. Оперативные подразделения украинской спецслужбы проводят работу по розыску и задержанию иностранного гражданина", - говорится в сообщении СБУ.

Как сообщалось, в марте текущего года в Киеве был задержан гражданин США и Государства Израиль, разыскиваемый за организацию мощного международного наркокартеля. Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать этого злоумышленника. Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией. Преступления являются экстрадиционными и срок давности привлечения к уголовной ответственности за их совершение не истек.

Главарь крупнейшего израильского наркокартеля сбежал во время экстрадиции в аэропорту Борисполь, - прокуратура 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143224
 
 
 Топ комментарии
 
Однако на территории международного аэропорта "Борисполь" во время сопровождения СБУ иностранец исчез.
СБУ продолжает отжигать: после календариков теперь фокусы Коперфильда Ватажок найбільшого ізраїльського наркокартелю, затриманий у Києві, утік в аеропорту "Бориспіль" під час його екстрадиції, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7380
 показать весь комментарий
 
ответственные за экстрадицию сотрудники, согласились ответить на вопросы журналистов, из по скайп, из Маями)))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Зе уже звонил Баканову насчет очередного черта в Борисполе? А что так?
 показать весь комментарий
 
Ну я завжди знав,що у тому кгбешному гадючнику самі пацюки.
 показать весь комментарий
 
Зря вы все так! Может человек просто потерялся в незнакомой стране, и сейчас ищет сопровождавших его эсбеушников. Бедняга! Ни документов, ни денег, и языка не знает.
 показать весь комментарий
 
 
Это позор, НО: Надо слать Израиль в пешее эротическое путешествие с их запросами на экстрадицию. Они ПРИНЦИПИАЛЬНО не выдают своих граждан, не надо быть бОльшими праведниками, чем Яхве.
 показать весь комментарий
 
Брехня, щорічно Ізраїль видає 100-150 злочинців. Нафіг їм там бариги, які Хамасу будуть зброю продавать чи ще щось? Крім того, якщо є проблема з екстрадицією то, за домовленістю з правоохоронними органами суд може відбутися в Ізраїлі. І будьте певні засудять і відсидить по повній без галасу про антисемітизм.
 показать весь комментарий
 
 
я думаю не потрібно підводити чоловіка під статю, він не тікав його силою прогнали ,і він пішов світ заочі
 показать весь комментарий
 
Із-під Полтави мусліма доставили за декілька годин в Ізраїль, а тут...
 показать весь комментарий
 
Простая комбинация, для дальнейшей работы СС (специальных служб). Вопрос инициаторы - те кто дал инфу, либо кто продолжает разработку.
Ребята, всем удачи (включая СС ИГ).
 показать весь комментарий
 
Исчез?!
Он что, Гарри Поттер, клоуны?!
 показать весь комментарий
 
Скоро побачимо його на концертах 95-ого кварталу. Адже там вакансія на головну роль.
 показать весь комментарий
 
 
Тут ще не все сказано. За добу до винесення рішення про екстрадицію Сільвер замалювався в посольстві США. Хоча в цей час мав би бути закритим.
 показать весь комментарий
 
 
... а затем подозреваемый исчез в неизвестном направлении на поджидающем его эскалаторе... (с)
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо отношусь к новой власти. Но за такое ЧП Баканов должен уже уйти в отставку, а все виновные сотрудники СБУ - взяты под стражу. Понятное дело, что наркобарон купил себе билет на свободу.
 показать весь комментарий
 
 
Бляха-муха! Во всем мире фото бежавших и разыскиваемых преступников публикуют в СМИ, показывают по ТВ, развешивают в людных местах и только в Украине закрывают в фотошопе квадратиками.
 показать весь комментарий
 
 
Лицо закрыли чтобы не задержали если в Киеве встретится. А я покажу.
Ватажок найбільшого ізраїльського наркокартелю, затриманий у Києві, утік в аеропорту "Бориспіль" під час його екстрадиції, - прокуратура - Цензор.НЕТ 396
 показать весь комментарий
 
 
скока стоит убежать наркобарону в украине?
 показать весь комментарий
 
 
Це ж треба - якраз до візиту Натаняхи.
Зрада, змова, чи путінська диверсія? Ватажок найбільшого ізраїльського наркокартелю, затриманий у Києві, утік в аеропорту "Бориспіль" під час його екстрадиції, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1787
 показать весь комментарий
 
Не, не смешно, так открыто и свободно устраивать из Украины магазин где все продается, это уже за гранью...
 показать весь комментарий
 
 
Эпоха у нас новая ,а вопросы старые....Так кто же, на самом деле, воюет,а кто торгует?
 показать весь комментарий
 
Кому-то "занесли" и дали уйти. При мародере такого не было
 показать весь комментарий
 
Здравия всем! Знаете почему ему дали сбежать? Потому что СБУ сливает Зе команду, в прямом смысле этого слова. Перед встречей с Натаньяху сбегает преступник, которого должны были передать в Израиль. И здесь как мне кажется не столько вопрос бабла,сколько вопрос саботажа внутри СБУ. Я уже слышал не от одного человека что в СБУ очень недовольны Бокановым и вообще, не очень довольны результатом выборов.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх