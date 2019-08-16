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 Четверо врачей на Житомирщине предстанут перед судом из-за повлекшего смерть подростка ненадлежащего исполнения обязанностей, - ГПУ

На Житомирщине четверых врачей районной больницы обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшее смерть несовершеннолетнего.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Под процессуальным руководством Новоград-Волынской местной прокуратуры закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей врачами районной больницы, что привело к смерти несовершеннолетнего.

Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины направлен в суд.

"Установлено, что в мае 2015 года, с места ДТП, бригадой скорой медицинской помощи в КУ "Центральная районная больница Красноармейской райсовета" доставлен 16-летний местный житель в тяжелом состоянии, с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, травматическим шоком, множественными ссадинами головы, рук, ног.

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Несовершеннолетнего, помещенного в отделение интенсивной терапии, в тот же день осмотрел консилиум врачей в составе дежурного врача-хирурга, и.о. начмеда (она же заведующая детским отделением - педиатр) и врача-анестезиолога. Однако на следующий день, во время дежурства уже другого врача-анестезиолога в отделении интенсивной терапии, состояние больного ухудшилось и наступила смерть", - написал Лысенко.

По результатам экспертиз, проведенных специализированными учреждениями, в том числе и ГУ "Главное бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Украины" установлено, что врачами не выполнены требования клинического протокола оказания медицинской помощи.

В частности, ненадлежащим образом проведена диагностика и обследование, не поставлен ​​своевременно правильный диагноз и больной не госпитализирован в специализированное отделение стационара.

Таким образом, трех врачей, которые проводили консилиум относительно больного, а также дежурного врача-анестезиолога обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациента.

Дело будет рассматривать Красноармейский районный суд. Публичное обвинение осуществлять Новоград-Волынская местная прокуратура.

Четверо врачей на Житомирщине предстанут перед судом из-за повлекшего смерть подростка ненадлежащего исполнения обязанностей, - ГПУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143222
 
 
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а шо буде з такими пацієнтами, коли офіційно на органи почнуть розбирати?
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Виноват, слишком быстро пробежал по тексту. Четверо лікарів на Житомирщині постануть перед судом через неналежне виконання обов'язків, що призвело до смерті підлітка, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2658 Он был за рулём, или попал под машину ?
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да, какая разница? разве от єтого зависит диагноз? єто плачевно типичное состояние диагностики, качества и состав специалистов любого райцентра. попросту на вьіживание.
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Поместили в палату интенсивной терапии. А что они могли ещё сделать ? Интенсивная терапия - это буквально "подключили к приборам", поддерживающим жизнь. По всем признакам, его уже привезли с отсутствием мозговой активности из-за кровоизлияния в мозг.
Короче, "овощ".
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та нет в районах никаких приборов.. єто просто отдельная палата с такой надписью.
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Ну, тем более; никаких шансов у него не было вообще.
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єто да! ни спецов, ни оборудования. все стоит на опьіте , желании персонала и обстоятельствах. в селах и маленьких городах ---віживают сугубо эволюционным путем.
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Далее: пациент находился в палате интенсивной терапии. При чём тут вопрос об анестезиологе ? Он, типа, мало добавил в кровь обезболивающих ?
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Цікаво.. травми досить тяжкі.
він і при дотриманні протоколу міг не вижити, до того ж протокол це не панацея, інколи він навіть шкодить.
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Редчайший случай, когда врачей за халатность судят. Обычно их коллеги из судмедэкспертизы отмазывают.
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