 Крымского активиста Балуха этапировали из колонии в московское СИЗО, - адвокат Динзе

Об этом 16 августа Крым.Реалии сообщила его адвокат Ольга Динзе, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня нами было установлено, что его вывезли в Москву в Следственный изолятор № 2. Однако не понятно, какой именно. Либо это "Лефортово", либо это "Бутырка". Больше никаких сведений нам не сообщали. Мне стало об этом известно утром от сестры, которой вернулось письмо. Потом мы уточнили информацию и нам администрация колонии сказала, что его действительно этапировали в следственный изолятор", – сказала Динзе.

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Причины, по которым Балуха этапировали в Москву, ей не известны.

В пресс-службе управления ФСИН России по Тверской области Крым.Реалиисказали, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, сославшись на закон "О персональных данных".

3 августа стало известно, что Владимира Балуха в российской колонии № 4 города Торжок снова поместили в штрафной изолятор.

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области). Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.