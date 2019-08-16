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 Политика Украины, Экономика, Общество
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Все про:Луганск (2996) Москаль (1805) ТЭС (116)

 Если цену на газ для Луганской ТЭС не снизить, область будет полностью парализована, - Москаль

Благодаря решению правительства о снижении цены на газ для Луганской ТЭС, жители области будут спасены.

Об этом заявил бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль в эфире 112 канала, сообщают Українські новини.

Геннадий Москаль напомнил, что из-за перекрытия Россией поставок угля в Украину, Луганская электростанция вынуждена была перейти на использование газа для производства электроэнергии. Других путей поставок угля, кроме как из России, на ТЭС нет, и в области сложилась угрожающая ситуация.

"Сегодня стоит проблема выживания Луганской области. Я как бывший председатель военно-гражданской администрации не могу оставить это без внимания. С 1 июня наши дипломаты, наши политики с новой власти так закрутили, что Россия прекратила подачу угля, а уголь доставить на ТЭЦ "Счастье" невозможно с другой стороны, только из России. То есть, люди могут остаться совершенно без света, без работы", - заявил Москаль.

Он отметил, что запасы угля на Луганской ТЭС закончились и с 29 июля она вынуждена была перейти на газ. Однако, если продавать электроэнергию населению по нынешней цене на газ, платежки возрастут в несколько раз. Поэтому, по мнению Москаля, правительство, снизив цены на газ для Луганской ТЭС, приняло единственно правильное решение, чем спасло жителей области.

"Кабмин принял огонь сегодня на себя. Я не сторонник Гройсмана и не являюсь сторонником Кабмина. Это единственное правильное решение за всю его работу, которую я сегодня вижу. Да, действительно, это бы все легло в платежки граждан. Если бы не снизили цену на газ, люди бы разорились", - сказал Москаль.

Москаль также добавил, что для решения проблемы с поставками угля на Луганскую ТЭС, необходимо достроить Кременецкую подстанцию ​​и железную дорогу в этот город, однако новая власть этим не занимается.

"Начали строить Кременецкую подстанцию. И нужно достроить железную дорогу в Кременец Луганской области. Однако никто этим, ни правительство, ни новая власть, никто этим не занимается", - сказал Москаль.

Напомним, 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа вместо угля при производстве электроэнергии. Причиной этого стало блокирование поставки антрацита на ТЭС с территории России.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 14 августа заявил, что государство в порядке чрезвычайной ситуации снижает цену на газ для Луганской ТЭС, поскольку если газ будет поступать по коммерческой цене, то стоимость электроэнергии для жителей области возрастет в несколько раз, а в регионе и без этого достаточно проблем.

Источник: https://censor.net.ua/n3143213
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
А чем жители Луганской области отличаются от Полтавской или Черниговской, или Днепропетровской????
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Луганская область но соединена с ОЭС. Фактически это Луганский остров. Изучите матчасть
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и чо?
как будто их интересует доля людей, просто отрабатывают интересы олигархов..
пошли они нахрен - и те олигархи, и та дамбасня..
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Хитрожопые какие, это проблемы частной структуры ДТЭК, пускай ищут компенсаторы внутри компании, а не переложить все на бюджет. Хватит , уже был Роттердам+.
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Ну ДТЭК решит проблему - остановит ТЕЦ и все. И будет сидеть украинская часть при свечках.
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А если не поднять тарифы для населения то пуйло нападёт
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А МОЖЕТ ТАКИ УЖЕ ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ ТОМ, ЧТО БЫ СИЛАМИ ИНЖИНЕРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВСУ ПРОЛОЖИЬ ХОЯ БЫ ОДНУ КОЛЕЮ ОТ СЕВЕРОДНЕТСКА-ЛИСИЧАНСКА, ДО НОВОГО АЙДАРА- СТАРОБЕЛЬСКА????? ТАМ КРОМЕ УГЛЯ, И ЗЕРНО С ЭЛЕВАТОРОВ ВЫВОЗИТЬ НУЖНО. 😈
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Оккупированные территории лучше расселить, чтобы меньше мирных погибло, когда будет отвоевывать.
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Луганская тепловая электрическая станция (ЛуТЭС; ранее Ворошиловградская ГРЭС) - тепловая электростанция, с общей установленной мощностью 1360 МВт, расположенная в г. Счастье.
Входит в состав частной энергогенерирующей компании ООО ДТЭК «Востокэнерго», входящей в свою очередь в ООО ДТЭК. Если Луганская ТЭС не может работать - пускай Ахметка продает ее по-дешевке государству или тому, кто сможет работать. С какого йуха государство должно дотировать частный бизнес?
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Кормильцы млять. Не хотите на газ копайте уголь.
На газ возможно перейти, а на другую марку угля никак ?
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Такое ощущение, что в Украине монархия, нет законов и царь (сейчас Гройсман) решает кому какую цену назначить
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НА окупированный Луганск электричкство с этой ТЭЦ идет.
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Луганская ТЭС находится в городе Счастье контролируемом Украиной. Патриоты даже не знают собственной страны. Лол.
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слово москаль асоціюється з одного боку зі словом ворог, а з іншого придурок з префіксом екс.
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У Ахметова 6 лярдов долларов, которые он заработал на украинских налогоплательщиках и продолжает брить с зеленого тарифа, пусть выворачивает карманы
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прибыль ахметычу проблемы людям монополия ять
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Формулювання "паралізована" недостатньо. Взимку, що насувається, це буде величезний Алчевськ.
І Москаль чомусь не підкреслив, що перемичка від об'єднаних електромереж України до Луганської області (20 км лише) "будується" з 2015 року. Хоча реальної роботи там на пару місяців.
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ахметка гудок - снабжает электричеством сепаров, почему сбу и прочие правоохранительные органы молчат?
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С каких это пор Донецк и Луганск стали за электроэнергию и за воду платить? Им же все бесплатно Украина поставляет.
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