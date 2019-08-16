 Если цену на газ для Луганской ТЭС не снизить, область будет полностью парализована, - Москаль

Об этом заявил бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль в эфире 112 канала, сообщают Українські новини.
Геннадий Москаль напомнил, что из-за перекрытия Россией поставок угля в Украину, Луганская электростанция вынуждена была перейти на использование газа для производства электроэнергии. Других путей поставок угля, кроме как из России, на ТЭС нет, и в области сложилась угрожающая ситуация.
"Сегодня стоит проблема выживания Луганской области. Я как бывший председатель военно-гражданской администрации не могу оставить это без внимания. С 1 июня наши дипломаты, наши политики с новой власти так закрутили, что Россия прекратила подачу угля, а уголь доставить на ТЭЦ "Счастье" невозможно с другой стороны, только из России. То есть, люди могут остаться совершенно без света, без работы", - заявил Москаль.
Он отметил, что запасы угля на Луганской ТЭС закончились и с 29 июля она вынуждена была перейти на газ. Однако, если продавать электроэнергию населению по нынешней цене на газ, платежки возрастут в несколько раз. Поэтому, по мнению Москаля, правительство, снизив цены на газ для Луганской ТЭС, приняло единственно правильное решение, чем спасло жителей области.
"Кабмин принял огонь сегодня на себя. Я не сторонник Гройсмана и не являюсь сторонником Кабмина. Это единственное правильное решение за всю его работу, которую я сегодня вижу. Да, действительно, это бы все легло в платежки граждан. Если бы не снизили цену на газ, люди бы разорились", - сказал Москаль.
Москаль также добавил, что для решения проблемы с поставками угля на Луганскую ТЭС, необходимо достроить Кременецкую подстанцию и железную дорогу в этот город, однако новая власть этим не занимается.
"Начали строить Кременецкую подстанцию. И нужно достроить железную дорогу в Кременец Луганской области. Однако никто этим, ни правительство, ни новая власть, никто этим не занимается", - сказал Москаль.
Напомним, 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа вместо угля при производстве электроэнергии. Причиной этого стало блокирование поставки антрацита на ТЭС с территории России.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 14 августа заявил, что государство в порядке чрезвычайной ситуации снижает цену на газ для Луганской ТЭС, поскольку если газ будет поступать по коммерческой цене, то стоимость электроэнергии для жителей области возрастет в несколько раз, а в регионе и без этого достаточно проблем.
как будто их интересует доля людей, просто отрабатывают интересы олигархов..
пошли они нахрен - и те олигархи, и та дамбасня..
Входит в состав частной энергогенерирующей компании ООО ДТЭК «Востокэнерго», входящей в свою очередь в ООО ДТЭК. Если Луганская ТЭС не может работать - пускай Ахметка продает ее по-дешевке государству или тому, кто сможет работать. С какого йуха государство должно дотировать частный бизнес?
На газ возможно перейти, а на другую марку угля никак ?
І Москаль чомусь не підкреслив, що перемичка від об'єднаних електромереж України до Луганської області (20 км лише) "будується" з 2015 року. Хоча реальної роботи там на пару місяців.