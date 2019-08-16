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 Затонувший танк и четверо погибших наемников РФ: оккупанты на Донбассе интенсивно занимаются боевой подготовкой, - ГУР

Российское оккупационное командование наращивает интенсивность мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает ГУР.

По данным украинской разведки, большинство занятий на полигонах проводится оккупантами без должной подготовки и с грубыми нарушениями мер безопасности, что приводит к росту числа случаев потерь боевой техники, а также гибели и травмам личного состава.

Так, 13 августа с.г. во время отработки в танковом подразделении оккупантов вопросов преодоления (форсирования) водной преграды один танк затонул, а из-за неудовлетворительного уровеня организации российскими офицерами эвакуации экипажа, погибли четверо военнослужащих. В свою очередь, российское оккупационное командование пытается скрыть это событие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ на Донбассе отрабатывают наступательные действия, - ГУР

В то же время, как отметили в ГУР, в отдельных подразделениях оккупантов продолжается практика формального проведения боевой подготовки, в т.ч. ротных (батарейных) тактических учений с предоставлением российскому командованию постановочных фотоотчетов и фиктивных документов на списание боеприпасов и горючего для "подтверждения" якобы проводимых мероприятий.

Источник: https://censor.net.ua/n3143209
 
   
 Топ комментарии
 
Це Бог так допомагає.
Якщо самі помститись не можемо.
Смерть окупантам !
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Це Бог так допомагає.
Якщо самі помститись не можемо.
Смерть окупантам !
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Зато у нас только за сегодняшнюю ночь Цензор оповестил
о троих погибших на передовой... но там же на передовой
не сдох от ответки ни один сепар?
Да потому что никакой ответки не было!
ВАЗелин дал команду: "Просто перестать стрелять..."
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Плывет утюг по реке Чугуево...
Но и пусь себе плывет...
Железяка х..ва))))
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За танк - вірю. Але щоб 4 найманці потонули - ніяк. Лайно ж не тоне.
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Воно було заблоковане в ********...
Кілька в собственном томаті!)))
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дом *******: что утонуло, сгореть не может! Затонувший танк и четверо погибших наемников РФ: оккупанты на Донбассе интенсивно занимаются боевой подготовкой, - ГУР - Цензор.НЕТ 5948
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Ви недооцінюєте рукожопість жопоруких.
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Ну витягнуть той танк полагодять, нових трьох ватників туди засунуть. Мені цікаво чому вони вирішили навчатися підводному водінню машин?
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Простіше вже доставляти їх в потонувший танк, а через час міняти на свіжих.
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Потому что Зеля медленно мост ремонтирует.
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Згідно законів фізики сепари втопитися не можуть, вони плавають.
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Это хорошо, что 4 оккупанта сдохло!!! А почему СМИ кроме Цензора замалчивают гибель наших ВОИНОВ? Не хотят портить гидранту Вове нервы.
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Затонувший танк и четверо погибших наемников РФ: оккупанты на Донбассе интенсивно занимаются боевой подготовкой, - ГУР
тут не добавить не прибавить - подготовка идет успешно.
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а еще ж только половина месяца...)))) а уже радует))) на рекорд пойдут? ну и взрыв при испытании какой-то хрени... - уже бонусом пошел ))))
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И дарага-а-я не узна-ает
Какой танкіста біл канец
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Тоже всегда пою эту песню под такие новости.
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Затонувший танк и четверо погибших наемников параши меня порадовали. Давай ще!
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або - не зупиняетеся..))) отпрацьовуйте до автоматизму такі вдалі занурення )))))
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Понажерались і море по коліно. Пішли слухати виступ хора ім. Алєксандрова.
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We all live in the yellow submarine.
Yellow submarine, yellow submarine...
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Я боюсь ошибиться, но вероятно танк затонул потому что был тяжелее воды.
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Как там говорят: в танке главное не обо@раться. Интересно, эти успели?
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Это правильные и скрепные учения. Так-бы каждый день, по 4 дохлых репоеда и утонувшему танку. Затонулий танк і четверо загиблих найманців РФ: окупанти на Донбасі інтенсивно проводять бойову підготовку, - ГУР - Цензор.НЕТ 5673 Затонулий танк і четверо загиблих найманців РФ: окупанти на Донбасі інтенсивно проводять бойову підготовку, - ГУР - Цензор.НЕТ 5673 Затонулий танк і четверо загиблих найманців РФ: окупанти на Донбасі інтенсивно проводять бойову підготовку, - ГУР - Цензор.НЕТ 5673
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Екіпаж танка - три людини.. Звідки взявся четвертий потопельник?
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Утонул при следственном єксперименте.
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Наверное был капеллан четвёртым, чтоб сразу грехи отпускать.
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а чего бы им каждый день не подготавливаться?
за месяц тридцатник самоутопленных железяк и де то рота кацжмуров - совсем неплохо.
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Тут кстати вопрос какие водные преграды они хотят брать. Северский Донец только приходит на ум. А мы ещё и войска оттянули.
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