 Затонувший танк и четверо погибших наемников РФ: оккупанты на Донбассе интенсивно занимаются боевой подготовкой, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает ГУР.

По данным украинской разведки, большинство занятий на полигонах проводится оккупантами без должной подготовки и с грубыми нарушениями мер безопасности, что приводит к росту числа случаев потерь боевой техники, а также гибели и травмам личного состава.

Так, 13 августа с.г. во время отработки в танковом подразделении оккупантов вопросов преодоления (форсирования) водной преграды один танк затонул, а из-за неудовлетворительного уровеня организации российскими офицерами эвакуации экипажа, погибли четверо военнослужащих. В свою очередь, российское оккупационное командование пытается скрыть это событие.

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В то же время, как отметили в ГУР, в отдельных подразделениях оккупантов продолжается практика формального проведения боевой подготовки, в т.ч. ротных (батарейных) тактических учений с предоставлением российскому командованию постановочных фотоотчетов и фиктивных документов на списание боеприпасов и горючего для "подтверждения" якобы проводимых мероприятий.