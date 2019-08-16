 Двое неизвестных напали на нардепа Куприя, введен план "Перехват" в Киеве и области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.
"Сегодня, 16 августа, около 10:00, двое неизвестных напали на народного депутата. Забрызгали мужчине лицо слезоточивым газом "Терен-4" и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты. Какое это вещество - установит экспертиза", - говорится в сообщении.
Нападение произошло на одной из улиц поселка Гостомель. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная Ирпенского отдела полиции.
Установлено, что после инцидента злоумышленники скрылись на автомобиле "Опель" серого цвета.
Для задержания пропавшего автомобиля и злоумышленников введена спецоперация "Перехват", ориентированы все наряды.
В свою очередь народный депутат Виталий Куприй на своей странице в сети Facebook попросил помочь опознать нападающих. Также он опубликовал видео, на котором запечатлена попытка задержать нападающих.Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР сообщило о подозрении чиновнику волынской таможни, который напал на журналистку. ВИДЕО
Від прізвища залежить і ставлення до нападників.
Може то на шухрича "напали" ?
Донецк 62.ua
@donetsk62ua
·3 ч
За ночь «перемирия» на Донбассе погибли три воина ВСУ Однако в официальной сводке Штаба ООС не сообщается о потерях в составе ВСУ #ВСУ #ООС #Донбасс #потери
Вже на Цензорі інформація є.
Народний депутат України 8-го скликання по виборчому округу №29 (частина АНД району м.Дніпра, Дніпропетровський та Петриківський райони) від БПП "Солідарність".
Если бы у нас был триллион судей и кто-то сказал шо между ними есть один честный судья, то можно было бы и поверить, наверное)
Раньше был в СВОБОДЕ.
Безпартійний, донедавна був одним з лідерів партії УКРОП. .
Потом в БПП.
Сейчас в ЕС.
Куприй За Зеленского в Раде: Нардеп Куприй объявил о создании ...
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8 квіт. 2019 р. - Мне очень жаль, что так называемая новая команда начинает работу с .... Ирка хватай гарну идею у Куприя.Возглавь сама движ за Зе.
Никакого Перехвата не объявляли!