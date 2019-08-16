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Все про:депутат (2706) Киевская область (1728) нападение (1756) Нацполиция (9910)

 Двое неизвестных напали на нардепа Куприя, введен план "Перехват" в Киеве и области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Киевщине введена специальная полицейская операция "Перехват". Полиция разыскивает нападавших на народного депутата Виталия Куприя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

"Сегодня, 16 августа, около 10:00, двое неизвестных напали на народного депутата. Забрызгали мужчине лицо слезоточивым газом "Терен-4" и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты. Какое это вещество - установит экспертиза", - говорится в сообщении.

Нападение произошло на одной из улиц поселка Гостомель. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная Ирпенского отдела полиции.

Установлено, что после инцидента злоумышленники скрылись на автомобиле "Опель" серого цвета.

Для задержания пропавшего автомобиля и злоумышленников введена спецоперация "Перехват", ориентированы все наряды.

В свою очередь народный депутат Виталий Куприй на своей странице в сети Facebook попросил помочь опознать нападающих. Также он опубликовал видео, на котором запечатлена попытка задержать нападающих.

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Двое неизвестных напали на нардепа Куприя, введен план Перехват в Киеве и области 01
Двое неизвестных напали на нардепа Куприя, введен план Перехват в Киеве и области 02
Двое неизвестных напали на нардепа Куприя, введен план Перехват в Киеве и области 03
Двое неизвестных напали на нардепа Куприя, введен план Перехват в Киеве и области 04
Двое неизвестных напали на нардепа Куприя, введен план Перехват в Киеве и области 05
Двое неизвестных напали на нардепа Куприя, введен план Перехват в Киеве и области 06

Двое неизвестных напали на нардепа Куприя, введен план Перехват в Киеве и области 07

Источник: https://censor.net.ua/p3143206
 
 
 Топ комментарии
 
А чому без прізвища ?
Від прізвища залежить і ставлення до нападників.
Може то на шухрича "напали" ?
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не , в него не брызгают ,сразу бьют Двое неизвестных напали на нардепа, введен план "Перехват" в Киеве и области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8313
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А чому без прізвища ?
Від прізвища залежить і ставлення до нападників.
Може то на шухрича "напали" ?
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блин, упущение жесточайшее... - внимательнее надa быть
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это пипец если правда.... Двое неизвестных напали на нардепа, введен план "Перехват" в Киеве и области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8891 Двое неизвестных напали на нардепа, введен план "Перехват" в Киеве и области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7838



Двое неизвестных напали на нардепа, введен план "Перехват" в Киеве и области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3257 Донецк 62.ua

@donetsk62ua

·3 ч

За ночь «перемирия» на Донбассе погибли три воина ВСУ Однако в официальной сводке Штаба ООС не сообщается о потерях в составе ВСУ #ВСУ #ООС #Донбасс #потери
Двое неизвестных напали на нардепа, введен план "Перехват" в Киеве и области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7235
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Чотири вбитих.
Вже на Цензорі інформація є.
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так новости в одноклассниках начинаютя = ****** туда!
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У 2012-2014 роках був членом ВО "Свобода".

Народний депутат України 8-го скликання по виборчому округу №29 (частина АНД району м.Дніпра, Дніпропетровський та Петриківський райони) від БПП "Солідарність".

Двое неизвестных напали на нардепа, введен план "Перехват" в Киеве и области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 693
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Это какого мародёра облили дерьмом, из какой фракции?
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тут и гадать не надо чьеный он холоп будет
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Нічий, можете забирати. З 2015 року не належить до жодної з фракцій (вийшов з фракції БПП).
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У нас происходит что-то похожее на методы Х**ла против оппозиции.
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а єслі нападуть на пересічного українця спєціальну поліцейську сістєму пєрєхват не вводитимуть?
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В поліції скажуть: "От коли Вас вб'ють, тоді й приходьте."
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Куприй это ручной пудель Каломойского
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Боже мой как посмели это чуть ли не священая корова,они у нас "народные"поднимайте весь взвод,вертолёты
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ким би не був цей гімнюк, мені все одно. ссучені менти повинні оберігати від бандюків простолюдинів, а не небожителів.
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Вчера про Грымчака раструбили во все трубы,а сегодня так скромно без имени, фамилии, партии
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Новость не вызвала сочувствия к пострадавшему. Скорее злорадство, почему так?
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тому що народ дуууже любить своїх обранців))
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Потому что написано "...введена специальная полицейская операция "Перехват". Полиция разыскивает нападавших...". Когда нападают на порядочных людей, то полиция даже не почешется. Подсознание уже автоматически определяет - сочувствовать или злорадствовать.
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Как в Харькове тогда судью казнили - радовались не только лишь все, мало кто не мог это делать Двоє невідомих напали на нардепа, введено план "Перехоплення" в Києві та області, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1893
Если бы у нас был триллион судей и кто-то сказал шо между ними есть один честный судья, то можно было бы и поверить, наверное)
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Ну виказали пацани своє ставлення до кнопкодава, значить треба загальнонаціональну тривогу оголосити?
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Всплывет фамилия и будет вам и злорадство и все остальное. Погодите
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рабинович хоть жив?????????? а то как вр без клоуна
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"Народним депутатом" він стане, коли прийме присягу. А зараз він просто громадянин. Виходячи з того, що задіяни такі сили, то, ймовірно, це ще один "слуга"...
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Куприй - действующий депутат от БПП.
Раньше был в СВОБОДЕ.
Двое неизвестных напали на нардепа, введен план "Перехват" в Киеве и области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7966
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Народний депутат України 8-го скликання по виборчому округу №29 (частина АНД району м.Дніпра, Дніпропетровський та Петриківський райони) від БПП "Солідарність". З 2015 року не належить до жодної з фракцій (вийшов з фракції БПП). У 2012-2014 роках був членом ВО "Свобода" Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Наразі працює над створенням власної партії.
Безпартійний, донедавна був одним з лідерів партії УКРОП. Двоє невідомих напали на нардепа, введено план "Перехоплення" в Києві та області, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4501.
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не, он не в слуге. Он в укропе был и в БПП, а сейчас в Европейской солидарности у петюньки ошивается.
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Напали на нардепа далее не читал, не интересно.
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подумаешь.. их 450, одним больше, одним меньше..
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"жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты" к какому виду оружия относится и за производство и хранение, какой срок предусмотрен в УК, если даже план "Перехват" объявили?... Двое неизвестных напали на нардепа, введен план "Перехват" в Киеве и области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2916
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)) буржуйские аминоатрактанты, в частности на щуку, обладают есчо тем же запахом и ох х какой устойчивостью! 2 года тому назад один воблер им был побрызкал, та да, клевало вроде лучше, но с тех пор он висит на улице и запах практически никуда не пропал. сам же флакон с аттрактантом хранится в герметичной баночке для спаржи, тоже на улице )) вот чем надо обливать, не вывоняется! ))
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Вот никогда не верил, что на щуку могут атрактанты действовать...
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я думаю новый состав депутатов вряд ли теперь продлит льготный период для евробляхеров после 23 августа))))))))))))))))))
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у кого-то то, сочувствие вызывает, нападение на депутанов, а??
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Раньше был в СВОБОДЕ.
Потом в БПП.
Сейчас в ЕС. Двоє невідомих напали на нардепа, введено план "Перехоплення" в Києві та області, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5331
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...запахом, похожим на экскременты. Какое это вещество - установит экспертиза... У всех подозреваемых будут брать пробы экскрементов Двое неизвестных напали на нардепа, введен план "Перехват" в Киеве и области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6674
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Бэпэпэшника можно любым говном обливать,поиск героев отменить,ресурсы полиции направить на поиск улик воровства остальных порохоговнюшек.
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Газ "Терен-4" определили на месте, а жидкость с ароматом мочи и кала будут диагностировать в управлении специалисты.
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Судя по фото - мужчина симпатичный. Если симпатичный, значит пользовался успехом у женщин, это могут быть и личные разборки, и женская месть. Чокнутые ТПшки бывают очень мстительными, чтоб вы знали. А обманутые жены способны на разные подлости. Караче, шерше ля фам.
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Дурак ты, Алехандро! Иренка выдвигает версии и предупреждает изменщиков о возможных последствиях.
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ЗЕсмотрящие на цензоре нужно вовремя обновлять методички


Куприй За Зеленского в Раде: Нардеп Куприй объявил о создании ...

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8 квіт. 2019 р. - Мне очень жаль, что так называемая новая команда начинает работу с .... Ирка хватай гарну идею у Куприя.Возглавь сама движ за Зе.


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Надюха С. с сеструхой Верой "вышли на охоту"
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да это сученка-перебежчика слегка дерьмом облили. подобное к подобному.
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Вчера на мужчину напали, выбили три зуба, сломали два ребра, забрали мобилку и 1500грн.
Никакого Перехвата не объявляли!
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Если напали на нардепа значит Герои! План перехват прекратить! Наказ народа Украины!
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Какое ацкое рвение у полицаев, а всего-то ******* гавном облили....
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