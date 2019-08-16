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 Политика Украины
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 Война на Донбассе - не "внутренний конфликт из-за сепаратизма". РФ содержит и руководит военными формированиями, - Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о том, что войну на Донбассе никак нельзя назвать "внутренним конфликтом из-за сепаратизма".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Радио "Свобода".

"Россия руководит военными формированиями (на Донбассе. - Ред.), она посылает кадровых военных и финансирует вооруженные формирования; это она направляет контрактников через фирму в Санкт-Петербурге, платит за работу местных органов.

Россия предоставляет своих разведчиков и руководит своими ставленниками. Поэтому это отнюдь не "внутренний конфликт из-за сепаратизма". Это Россия все это делает", - сказал Волкер и добавил, что правильное восприятие и понимание этого широкой общественностью чрезвычайно важно.

Он напомнил, что за время конфликта на Донбассе погибли более 10 000 человек, а сам конфликт изменил жизнь нескольких миллионов людей: "Это трагедия - и они не забыты! Мы искренне хотим, чтобы было найдено решение. Россия продолжает оставаться главным двигателем этого конфликта, она руководит военными силами, разведкой, экономикой. Осуществляет контроль за местными структурами. И если Россия только согласится, чтобы территориальная целостность Украины была восстановлена ​​- был бы мир. Была бы возможность восстановить экономику. Было бы объединение семей. Было бы все, что мы хотим видеть, чтобы вернуть нормальную жизнь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинское вещание на оккупированные территории критически важно, - Волкер

Спецпредставитель Госдепа США в Украине также выразил надежду, что в конечном итоге Россия это сделает.

"Не думаю, что то, что Россия делает в Украине, оккупируя эти территории, хоть как-то соответствует российским интересам. Как по мне, на самом деле это нанесло ущерб России и помогло сплотить Украину как государство. Национальная идентичность в Украине сильнее, чем когда-либо; прозападная, проевропейская, пронатовская идентичность в Украине тоже сильнее, чем когда-либо. И поэтому я не думаю, что то, что Россия делает, ей помогает. И в любом случае, надеюсь, они в конце остановятся и мы сможем вернуть мир людям, которые там (на Донбассе. - Ред.) живут.

Источник: https://censor.net.ua/n3143204
 
   
 Топ комментарии
 
4 погибших ждем похвалу зе за мужество сокрытия жертв(((((((
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заява Волкера містить у собі чітку лінію.
Сподіваюся, що це прозорий натяк усім тим, хто каже про "повстанців" та "громадянську війну".
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Дійсно, на Укрнеті жодного повідомлення про загиблих героїв України. Молодець Зельцман - каже Путін. З таким президентом українцям і ворога не потрібно.
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4 погибших ждем похвалу зе за мужество сокрытия жертв(((((((
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Дійсно, на Укрнеті жодного повідомлення про загиблих героїв України. Молодець Зельцман - каже Путін. З таким президентом українцям і ворога не потрібно.
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На Укрнеті були повідомлення про трьох загиблих с прізвищами. Причому загиблі з різних ділянок лінії фронту. Схоже на серйозний кацапський вогонь.
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треба Данілюку повідомити про втрати, бо це створіння три дні тому базікало, що перемир'я діє
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предлагаю создать на сайте президента петицию, чтоб президентом Украины был Волкер.
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тобто у вашому уявленні рашка на нас не нападала ?
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Бггггг. Ти шютішь? Не нападали. Вони самі позвали ***** защітіть від цинічних бендер.

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может там наших нет как кацапов ? новое от зепадлюк
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Не знаю..
Вже п'ять років війни, а ми все обговорюємо втрачання росії, її пряму участь та організацію конфлікту, наче щойно про це дізнались.
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Что ты несёшь?!
Волкер, ну что ты гонишь то?!
Хозяин гидранта сказал:"гражданская война".
А ты чтоже?
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заявити на радіо свобода і з трибуни ООН зовсім різні формати.
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все всё понимают, но озвучка чиновником уровня Волкера стоит того шо бы его уважать.
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Было бы не плохо если бы он все это донес еще до Зегидранта.
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Волкер-наш президент, владмимр-наш кловун.
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Тактика зебобиков....о погибших молчат...значит их нет... о коррупции молчат..значит ее нет победили...о взятках на таможне молчат..значит их нет...победили...
Тактика замалчивать все проблемы...и орать во все горло о пэремогах...все как в паРаше у *****....
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Ну і скажіть , чому Волкер не балотувався в президенти України ? . Більшого патріота нашої Держави ніж він, в Україні немає.
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Через следующий раз. 5 лет проживания. Гражданство. Воля избирателей.
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Перестаньте , он Шарія зареєстрували , його антиукраїнську партію допустили до виборів . Ба більше , українці будуть фінансувати ту партію , свого ворога пітримувати матеріально . А тут патріот України , думаю притомні українці підтримали б .Шкода що в Україні мало українців , їх нажаль меншість.
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Не с нашим украинским "счастьем" такой подарок небес.
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заява Волкера містить у собі чітку лінію.
Сподіваюся, що це прозорий натяк усім тим, хто каже про "повстанців" та "громадянську війну".
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А кто он такой, чтобы я шел по его четкой линии и прислушивался к его прозрачным намекам? Уж как-нибудь и без Уолкера разберусь что почем.
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Все в этом мире относительно. Американцы войну в Ираке называли конфликтом. Испанцы вооруженную агрессию гитлеровской Германии назвали гражданской войной.
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В этом мире есть довольно четкие определения и военного конфликта, и вооруженной агрессии, и гражданской войны, и революции.
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Волкера в президенты США или как минимум в вице президенты.
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Росточком маловат, да и порядковый номер на президента США трехзначный. Губернатором Род-Айленда разве.
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Волкер - бейся за Украину як вовкулака-характэрнык!
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Теперь США отрубят рашку от SWIFTа?
Или введут "иранские" санкции ?
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Война на Донбассе - не "внутренний конфликт / у смотрящего по Украине от мирового еврейского капитала (мирового правительства, Сороса, масонов, недополучивших из-за санкций и пр.) "правильного" вора мнение другое."Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский о войне на Донбассе.-В ДНР-ЛНР много российских военнослужащих, которые поехали в Украину выполнять интернациональный долг. Это нормальное явление.
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