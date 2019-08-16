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 Политика Украины
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Все про:Безсмертный (319) Зеленский (2488)

 "Желание у него есть. Но из-за недостатка осведомленности и знаний он все время переходит на эмоции", - Безсмертный о Зеленском

Бывший переговорщик от Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный заявил, что у президента Владимира Зеленского есть желание слышать других людей, однако он постоянно переходит на эмоции.

Об этом Безсмертный рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Из общения с Зеленским я понял, что желание у него есть. Но из-за недостатка осведомленности и знаний он все время переходит на эмоции. Понимаете, когда человек говорит, говорит монотонно и вдруг переходит на фальцет, то у него или не хватает аргументации, или им завладевают эмоции. Он срывается в голосе", - рассказал Безсмертный.

На вопрос о том, являются ли резкие выступления Зеленского на открытых совещаниях заготовкой, Безсмертный сказал:

"Нет, это не картинка, это еще непонимание своего статуса, ответственности, всей информации, и это все превращается в комок нервов. А теперь представьте, что каждый день к нему заходят десятки людей, которые не ответы приносят, а вопросы", - отметил политик.

Полный текст интервью читайте здесь.

Напомним, 14 августа Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Я не исключаю, что и идеология и стиль управления, которую начал в своих действиях президент Зеленский, приведет нас к новому Майдану", - Безсмертный

Источник: https://censor.net.ua/n3143203
 
   
 Топ комментарии
 
ватник.. ты хоть поменьше зашкваривайся с копипастом рашаТВ))
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Роман добавляет последние пазлы к портрету преЗЕдента, который давно сложили умные люди в Украине и мире... "Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського - Цензор.НЕТ 2769
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Система власти в Украине была устроена так: народ голосует за какую-то говорящую голову, типа Ющенко или Януковича, а реально страной правили несколько серых кардиналов: Лёвочкин, Портнов и проч.

Порошенко эту схему сломал, за что его олигархи и снесли с помощью воплей из каждого утюга и холодильника про "мародёрство", "бизнес на крови" и проч.
А теперь система вернулась: во главе страны опять говорящая голова. Реально страной управляют Коломойский и прочие денежные мешки, передавая все приказы через Богдана.

Если Зеленский хочет чтобы остальные поверили что он - Президент, он обязан первым делом уволить Богдана. Других вариантов нет.
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У будь якої нормальної людини від стану справ в країні пограбованій і проданій порошенком ворогу виникає постійний (перманентний) нервовий зрив! Тільки уроди які все це знали роками і покривали можуть спокійно дивитись як гине Україна, зберігаючи холоднокровний спокій! Це ще нарід не знає про реальні витівки порошенка, а то давно б вже четвертував все це кодло прямо на Майдані!
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ватник.. ты хоть поменьше зашкваривайся с копипастом рашаТВ))
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Нарід не знає про витівки Пороха, але вже побачив витівки Гідранта. Ти б таки розібрався, хто тобі в кальсони сере - Порошенко чи ти сам? "Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського - Цензор.НЕТ 5518
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Такие, как вы, тут писали, что Порох посадил 8 тысяч добровольцев. Зеля их уже освободил?
Самое смешное, что на 1+1 забыли о борщевом наборе. Уже никто не плачется, хотя цены на овощи поднялись. Что, зеленые, на щи перешли или у вас двойные стандартны?
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головне що любих порохоботів петруня врятував від лютого зубожіння
і про овочі
Кабінет міністрів скасував державне цінове регулювання на ряд товарів і послуг з 1 липня 2017 року.
чи Зеленський ще з 2017 вам у кальсони срав?
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головнэ, шо уже стало легче жить раза в три, минимум
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бл.. щас сходил на базар и увидел, что стало лучше в 10 раз
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так в чем проблема, почему от шмаркли не требуешь? жрать шаурму оно может - а порадовать зебилов госрегулированием - нет?
или он на беню работает и зебилы ему пофиг?))
"Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського - Цензор.НЕТ 5534
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тому що це рішення приймає кабмін а не президент,зрозумів,клован "Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського - Цензор.НЕТ 6863
і ще одне прокоментую твою картинку так ви зробили це разом з петею ,дякули всі рішення
потужно реформованих судів на совісті "батька нації" який їх призначав. "Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського - Цензор.НЕТ 3269
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не... То раньше так было.
Щас ********** может фсё! "Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського - Цензор.НЕТ 2842
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зебил, у тебя очередные отмазки) Значит ОТМЕНИЛ - Порох.. но "решение принимает Кабмин"?))
Зебилы, вы там поинтересуйтесь что такое логика..))
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якщо не дійшло поясню ще раз
уряд за який Зеленський буде нести відповідальність Рада сформує лише у вересні тоді й будеш писати про держегулювання
а петін уряд вже держрегулювання давно відмінив і не треба казати що грося принциповий і незалежний політик як яценюк наприклад цей торговець труселями завжди виконував петіні забаганки лише в кінці трохи попіарився.
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п.с. а "дякула" - это шмаркля?_)) оно ж любит повторять "дуже дякую.. дуже дякую" - когда не в состоянии ответить на простейшие вопросы "Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського - Цензор.НЕТ 9742
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благодаря тому что порох "награбував" зеля ещё держится, как закончатся звр и пойдет в разнос армия (некоторые поставки зеля уже сорвал) вот тогда будет срыв...
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Чахлик невмерущий -редкостный пакостник.Где он был 5 лет назад?Что он сделал за предыдущие 20 лет?Пусть побахвалится,а мы поаплодируем.Наши солдаты не должны гибнуть.Санкции,санкции,санкции.Волкер тоже об этом.США не собираются воевать с Китаем и ордой.Она их гнобит и будет гнобить.Нам надо наращивать мускулы и жир(благополучие).
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обиженку безмертного отодвинули от корыта, вот оно и гадит..
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Ну то і так було зрозуміло що ЗЄля - пустоголова істеричка, але піпл лиш би "новає ліцо".
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Система власти в Украине была устроена так: народ голосует за какую-то говорящую голову, типа Ющенко или Януковича, а реально страной правили несколько серых кардиналов: Лёвочкин, Портнов и проч.

Порошенко эту схему сломал, за что его олигархи и снесли с помощью воплей из каждого утюга и холодильника про "мародёрство", "бизнес на крови" и проч.
А теперь система вернулась: во главе страны опять говорящая голова. Реально страной управляют Коломойский и прочие денежные мешки, передавая все приказы через Богдана.

Если Зеленский хочет чтобы остальные поверили что он - Президент, он обязан первым делом уволить Богдана. Других вариантов нет.
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Юля вообще мало чего понимала в том: во что она вляпалась.
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"Порошенко эту схему сломал"


ахмет-хан одобряет..молодец..
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Taк это правильно. Он получил народный мандат на то чтобы править от своего имени.
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нажаль він прс..ав той мандат а а баблоносні схеми перенаправив собі улюбленому.
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Восемнадцать "дел" состряпал Портнов, но ничего так на Пороха и не нарыл. Все налоги уплачены, ничего не украдено.
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це лише початок розслідувань,якби не югік все рухалося значно швидше.
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Роман добавляет последние пазлы к портрету преЗЕдента, который давно сложили умные люди в Украине и мире... "Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського - Цензор.НЕТ 2769
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зебил,не тешь себя,ты как раз в них и попал
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шось цього нафталінового багато останнім часом. цікаво він уже купив собі якийсь диплом про Вищу освіту?
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Він університет закінчив...був такий - лєнінскій унівєрсітєт мілліонав...
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жаль, звичайно, що в тебе і спту відсутній.
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Зеленский привык жить и работать по сценарию, который ему всегда писали братья-единоверцы Шефиры. Без сценария он теряется, ибо по жизни нескольких слов связать не может.
Именно поэтому в репортажах Бениного рупора можно увидеть только нарезку, в которой Зеля произносит лишь по пару слов.
Вспомните "мои вопросы" на дебатах.
Какая, нахрен, осведомленность?! Кому это было нужно?!
Главное, что он "иной"!
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Самое грустное - он не понимает, что надо окружить себя умными людьми, а не манипуляторами, играющими на его самолюбии и отсутствии понимания элементарных вещей... "Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського - Цензор.НЕТ 5658
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желает значит?
совсем неплохо, но как для Президента - полное говно и жуткий недобор...
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Там вся зебобивская команда...тупой и еще тупее....
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так,и согласно такому мнению уважаемого человека артист разговорного жанра должен пройти медкомиссию.Не анализы, а психиатра.
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Странные комментарии *дипломата* Б Граничат с призывами
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одного желания мало... нужна еще и способность "Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського - Цензор.НЕТ 9614
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Уволили порохобота - какая жаль,сейчас расплачемся.
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представил.. бедненький, все к нему с вопросами, а ответов у него нету - и ну истерить и искать виноватых..

бляха, как-то не получается его жалеть.

ТЫ ЗАНЯЛ ЧУЖОЕ МЕСТО, МУДИЛА!!

ВАЛИ И ОСТАВТЬ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПОСТ ЛЮДЯМ КОТОРЫЕ ЗНАЮТ ОТВЕТЫ!!!!!!!!!!!
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Нет ничего опаснее дурака, искренне желающего сделать доброе дело
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Что-то этого бесмертного не было слышно никогда, от слова вообще. И вдруг такая активность. Ровно после того как оторвали от корыта.
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Вообще-то это может быть и симптом психических отклонений. А вообще в таких случаях прибегают к мокрым простыням. И для голоса полезно.
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при любой власти рома комсомолец холуй говорун. иди устройся на роботу дармоед
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