 "Желание у него есть. Но из-за недостатка осведомленности и знаний он все время переходит на эмоции", - Безсмертный о Зеленском

Об этом Безсмертный рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Из общения с Зеленским я понял, что желание у него есть. Но из-за недостатка осведомленности и знаний он все время переходит на эмоции. Понимаете, когда человек говорит, говорит монотонно и вдруг переходит на фальцет, то у него или не хватает аргументации, или им завладевают эмоции. Он срывается в голосе", - рассказал Безсмертный.

На вопрос о том, являются ли резкие выступления Зеленского на открытых совещаниях заготовкой, Безсмертный сказал:

"Нет, это не картинка, это еще непонимание своего статуса, ответственности, всей информации, и это все превращается в комок нервов. А теперь представьте, что каждый день к нему заходят десятки людей, которые не ответы приносят, а вопросы", - отметил политик.

Полный текст интервью читайте здесь.

Напомним, 14 августа Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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