 "Желание у него есть. Но из-за недостатка осведомленности и знаний он все время переходит на эмоции", - Безсмертный о Зеленском

Об этом Безсмертный рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Из общения с Зеленским я понял, что желание у него есть. Но из-за недостатка осведомленности и знаний он все время переходит на эмоции. Понимаете, когда человек говорит, говорит монотонно и вдруг переходит на фальцет, то у него или не хватает аргументации, или им завладевают эмоции. Он срывается в голосе", - рассказал Безсмертный.
На вопрос о том, являются ли резкие выступления Зеленского на открытых совещаниях заготовкой, Безсмертный сказал:
"Нет, это не картинка, это еще непонимание своего статуса, ответственности, всей информации, и это все превращается в комок нервов. А теперь представьте, что каждый день к нему заходят десятки людей, которые не ответы приносят, а вопросы", - отметил политик.
Полный текст интервью читайте здесь.
Напомним, 14 августа Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Самое смешное, что на 1+1 забыли о борщевом наборе. Уже никто не плачется, хотя цены на овощи поднялись. Что, зеленые, на щи перешли или у вас двойные стандартны?
і про овочі
Кабінет міністрів скасував державне цінове регулювання на ряд товарів і послуг з 1 липня 2017 року.
чи Зеленський ще з 2017 вам у кальсони срав?
или он на беню работает и зебилы ему пофиг?))
і ще одне прокоментую твою картинку так ви зробили це разом з петею ,дякули всі рішення
потужно реформованих судів на совісті "батька нації" який їх призначав.
Щас ********** может фсё!
Зебилы, вы там поинтересуйтесь что такое логика..))
уряд за який Зеленський буде нести відповідальність Рада сформує лише у вересні тоді й будеш писати про держегулювання
а петін уряд вже держрегулювання давно відмінив і не треба казати що грося принциповий і незалежний політик як яценюк наприклад цей торговець труселями завжди виконував петіні забаганки лише в кінці трохи попіарився.
Порошенко эту схему сломал, за что его олигархи и снесли с помощью воплей из каждого утюга и холодильника про "мародёрство", "бизнес на крови" и проч.
А теперь система вернулась: во главе страны опять говорящая голова. Реально страной управляют Коломойский и прочие денежные мешки, передавая все приказы через Богдана.
Если Зеленский хочет чтобы остальные поверили что он - Президент, он обязан первым делом уволить Богдана. Других вариантов нет.
ахмет-хан одобряет..молодец..
Именно поэтому в репортажах Бениного рупора можно увидеть только нарезку, в которой Зеля произносит лишь по пару слов.
Вспомните "мои вопросы" на дебатах.
Какая, нахрен, осведомленность?! Кому это было нужно?!
Главное, что он "иной"!
совсем неплохо, но как для Президента - полное говно и жуткий недобор...
бляха, как-то не получается его жалеть.
ТЫ ЗАНЯЛ ЧУЖОЕ МЕСТО, МУДИЛА!!
ВАЛИ И ОСТАВТЬ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПОСТ ЛЮДЯМ КОТОРЫЕ ЗНАЮТ ОТВЕТЫ!!!!!!!!!!!