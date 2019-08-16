 Кабмин по просьбе Богдана не выделил городам 10 млрд грн на развитие. У Зеленского объяснили, что этим займется уже новое правительство. ДОКУМЕНТ

О задержке с распределением субвенции ЭП сообщили сразу несколько мэров, передает Цензор.НЕТ.

10 июля правительство утвердило распределение части средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономического развития. Размер распределения - 2,5 млрд грн.

"Из этой суммы 1,4 млрд приходится на малые города. Они должны "подтянуть" на эти средства свою образовательную и коммунальную инфраструктуру для того, чтобы подготовиться к следующему этапу административно-территориальной реформы. Уже месяц как средства не поступают своим законным реципиентам ", - говорит руководитель Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

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По его словам, ситуацию усложняет и близкий старт нового учебного года, ведь многие из этих проектов предусматривают ремонт и реконструкцию учебных заведений.

"Приведу вам пример одной школы в Прилуках. Средствами первых траншей субвенции они провели ремонт, а теперь не могут закупить мебель", - говорит Слобожан. Аналогичная ситуация с проектами, которые должны финансироваться за счет фонда регионального развития.

По словам мэра города Гайворон (Кировоградская область) Романа Волуйко, ожидалось, что средства от субвенции поступят до конца июля. В Гайвороне они были запланированы на реконструкцию площади Героев Майдана и обустройство парка вблизи с социальной инфраструктурой.

"Вероятно, эти задержки - результат политических игр. Как по мне, на фоне разговоров о возможных досрочных выборах на местном уровне власть переживает, что мэры могут пропиариться за счет этих средств", - говорит мэр Гайворона.

На самом деле, по его словам, этот ресурс необходим для того, чтобы территории поддержали свое развитие и рассчитались с подрядчиками.

"Для того, чтобы потратить эти средства, нужно разработать смету, провести тендеры. Мы планировали, что начнем строительные работы в сентябре, но если они задерживаются, то что - будем вынуждены класть плитку в снег?"- объясняет проблематику Волуйко.

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"Средств в рамках ГФРР у нас в этом году еще не было. У меня есть два объекта - две школы. В одной предстоит термосанация, в другой - полная реконструкция. До 1 сентября планировали запустить первый объект, вложили свои средства, предусмотренные на условиях софинансирования таких объектов с государством", - рассказывает мэр города Тячев Закарпатской области Иван Ковач.

По второму объекту, по его словам, аналогичная ситуация - один из корпусов школы в аварийном состоянии, мы использовали часть своих средств. "Что делать дальше - неизвестно".

По данным Государственной казначейской службы, в первом полугодии этого года в рамках ГФФР было выделено только 227 млн ​​грн, из запланированных 6,7 млрд грн.

Мэр города Славута Хмельницкой области Василий Сидор подтверждает слабую финансовую дисциплину власти в части финансирования расходов развития.

"У нас еще с предыдущих лет существует также задолженность государства по финансированию 30-километровой зоны наблюдения. За счет 513 тыс грн последнего распределения субвенции должны профинансировать кровлю инклюзивного ресурсного центра. Надеемся, что они нам поступят в ближайшее время, а не зимой", - говорит мэр Славуты.

На своей странице в Фейсбуке руководитель Львовского областного совета Александр Ганущин опубликовал копию письма за подписью руководителя Офиса президента Андрея Богдана, в котором просит приостановить расходы по распределению части субвенции на социально-экономическое развитие и ГФРР до формирования нового состава правительства.

В разговоре Ганущин подтвердил: "На Львовскую область приходится около 7% невыделенных средств. Я получил это письмо по своим каналам и уточнил в секретариате КМУ, соответствует ли оно действительности. Мне сказали, что соответствует. Я это объясняю желанием со стороны новой команды придержать все финансирование, а потом прийти и разделить заново".

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Офис президента заблокировал финансирование местным бюджетам на социально-экономическое развитие для недопущения неэффективного использования бюджетных средств в рамках проектов, несущих коррупционные риски. Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос Экономической правды.

"Во время смены власти наблюдалось немало случаев, когда лица, причастные к государственному управлению при предыдущей власти, прилагали усилия для создания проектов с неэффективным использованием бюджетных средств, где существуют риски освоения ресурсов отдельными лицами или другие коррупционные риски", - заявили в ОП.

В пресс-службе Офиса президента заявляют, что "представители старой власти, заканчивая свой срок и понимая, что договоренности о коррупционных схемах с новой властью достичь нельзя, пытаются создать все условия для освоения бюджетного финансирования".

"Цель президента как гаранта конституционных прав граждан - предотвратить реализацию этого негативного сценария", - пояснили мотивацию по данному решению.

Временное приостановление финансирования решений правительства сделано с целью проверки эффективности использования бюджетных средств, запланированных на предусмотренные распоряжениями инфраструктурные проекты, говорят в ОП.

К этим проектам относятся детские сады, школы, больницы, социальные учреждения, клубы, дороги, мосты и др.

"С целью обеспечения благосостояния украинцев проекты, на которые выделено финансирование указанными выше распоряжениями, будут пересмотрены новым составом Кабинета министров. При обнаружении нарушений или коррупционных рисков проекты будут откорректированы, а подозреваемые привлечены к ответственности. Запланированные инфраструктурные проекты будут реализованы в быстрые сроки", - говорится в ответе Офиса Зеленского на запрос ЭП.

По данным Офиса Президента, Кабинет министров изучает вопрос.