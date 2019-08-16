 "Я не исключаю, что и идеология и стиль управления, которую начал в своих действиях президент Зеленский, приведет нас к новому Майдану", - Безсмертный

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я не исключаю, что и идеология и стиль управления, которую начал в своих действиях президент Зеленский приведет нас к новому Майдану", - сказал он.

Безсмертный считает, что в Украине не будет экономический протест, а скорее политический.

"Здесь будет доминировать политика, но особенность момента - эта политика будет с револьвером, потому что оружия очень много. Тогда будут не сотни смертей, а тысячи. И первый, кто это должен осознавать, - это президент. Люди у нас не умеют голосовать, однако умеют выходить на майданы. Это наша национальная особенность", - отметил политик.

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Напомним, 14 августа Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.