 "Я не исключаю, что и идеология и стиль управления, которую начал в своих действиях президент Зеленский, приведет нас к новому Майдану", - Безсмертный

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Я не исключаю, что и идеология и стиль управления, которую начал в своих действиях президент Зеленский приведет нас к новому Майдану", - сказал он.
Безсмертный считает, что в Украине не будет экономический протест, а скорее политический.
"Здесь будет доминировать политика, но особенность момента - эта политика будет с револьвером, потому что оружия очень много. Тогда будут не сотни смертей, а тысячи. И первый, кто это должен осознавать, - это президент. Люди у нас не умеют голосовать, однако умеют выходить на майданы. Это наша национальная особенность", - отметил политик.
Полный текст интервью читайте здесь.
Напомним, 14 августа Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
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Безсмертный съездил в Минск и заразился путинским взглядом на Украину, поэтому был сразу уволен.
Путин тоже утверждает все время, что украинцы - дикари, не способные к демократии и государственности, стоящей на законности, а только по пальмам могут лазить и на майданах мочить друг друга.