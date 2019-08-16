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 Политика Украины
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Все про:Безсмертный (319) Зеленский (2488) майдан (3915)

 "Я не исключаю, что и идеология и стиль управления, которую начал в своих действиях президент Зеленский, приведет нас к новому Майдану", - Безсмертный

Бывший переговорщик от Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный заявил, что не исключает нового Майдана из-за идеологии и стиля управления президента Владимира Зеленского.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я не исключаю, что и идеология и стиль управления, которую начал в своих действиях президент Зеленский приведет нас к новому Майдану", - сказал он.

Безсмертный считает, что в Украине не будет экономический протест, а скорее политический.

"Здесь будет доминировать политика, но особенность момента - эта политика будет с револьвером, потому что оружия очень много. Тогда будут не сотни смертей, а тысячи. И первый, кто это должен осознавать, - это президент. Люди у нас не умеют голосовать, однако умеют выходить на майданы. Это наша национальная особенность", - отметил политик.

Полный текст интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Трехсторонняя контактная группа по решению конфликта в Нагорном Карабахе заседает в Минске уже 29-й год. Только здесь так не будет, здесь сюжет другой", - Безсмертный

Напомним, 14 августа Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3143197
 
   
 Топ комментарии
 
Шо значить відлучили від кормушки...
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Про мародёра, он такого не говорил...
То есть, если ты не вор и коррупционер, то ты не правильный и у тебя не правильная идеология и стиль.
Если же ты мародёр, вор и коррупционер и опускаешь жизненный уровень населения то ты правильный...
Новый Майдан за что, за коррупцию, воровство и наворованные миллиарды Порошенко и его банды?
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ВБИТО 4 НАШИХ БІЙЦІВ. ДЕ РЕАКЦІЯ "ВЛАДИ"?
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А я о зарплате? Наивный вы! Грымчака взяли как сказала Тука не за исполнение обязаноостей на должности.
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ты на глисты проверялся?!.. похоже тебе надо..
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Прежде чем мокать Зеленского, хотелось бы узнать каких выдающихся побед на донбасском фронте добился панамский патриот. Кроме предательского договорняка с ху&лом в Минске и вспомнить нечего.
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Вспоминая, как подло отпользовала эта публика людей на прошлых майданах, когда "революція гіндості" произошла, чтобы в ее результате к власти и корыту дорвались гныдности, люди уже на их клич вряд ли выйдут.
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Ну выгнали Кощеюшку Бессмертного ,ну и иди куда послали и не фиг трындеть,сам же ни хрена ничего не сделал путного..
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"Я не відкидаю, що та ідеологія і стиль управління, яку започаткував у своїх діях президент Зеленський, приведе нас до нового Майдану", - Безсметний - Цензор.НЕТ 7353
АСТАНАВИТЕСЬ!
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Обкакались з переляку восьмипроцентні порохососи та двохпроцентні ублюдки. Адже їм так не хочеться відповідати за скоєні ними злочини.
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Правильно! Идеология Януковича: "Олигархи должны со мной поделиться" привела к Майдану, оплаченному Коломойским и Фирташем, идеология Зе: "Олигархи должны поделиться со мной и Коломойским" может привести к Майдану, оплаченному Ахметовым и Порошенко, в любом случае арбитром выступят США и за услуги получат все, чем владеют все олигархи плюс все, чем владеют прочие украинцы, кроме жизней, которые они будут обязаны отдать на донецком фронте.
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ти диви як розговорилося,як тільки відсунули від кормушки...де ви ще будете як ваші справи всі вийдуть на світло...щоб був майдан треба щоб люди вийшли,але за соєвого кнура ніхто нікуди не піде
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А ведь все как Рома сказал, так и происходит. 8го., убили четырех морпехов, ЗЕ позвонил пуйлу, просил повлиять на "ту сторону", 15го., убили еще черырех, и власть молчит, как в рот воды набрала, только ЗЕботоферма старается на всех фронтах...
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Не балакати треба про майдани, а працювати на Україну та українців.
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Не... Я за бессметного на Майдан не пойду.
Я за грымчака пойду!
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"Здесь будет доминировать политика, но особенность момента - эта политика будет с револьвером, потому что оружия очень много. Тогда будут не сотни смертей, а тысячи. И первый, кто это должен осознавать - это президент. Люди у нас не умеют голосовать, однако умеют выходить на площади. Это наша национальная особенность"Источник: https://censor.net.ua/n3143197

Безсмертный съездил в Минск и заразился путинским взглядом на Украину, поэтому был сразу уволен.
Путин тоже утверждает все время, что украинцы - дикари, не способные к демократии и государственности, стоящей на законности, а только по пальмам могут лазить и на майданах мочить друг друга.
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