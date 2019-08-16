EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Здоровье
  1180  6
Все про:лекарства (815) Минздрав (1976) Петренко Олег_НСЗУ (6)

 Минздрав увеличил количество бесплатных препаратов по программе "Доступные лекарства"

Министерство здравоохранения Украины расширило перечень лекарственных средств, подлежащих реимбурсации по правительственной программе "Доступные лекарства".

В новой редакции Реестра количество лекарств, которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой могут получить бесплатно, увеличилось на 14 позиций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацслужбу здоровья Украины.

Новая редакция Реестра содержит 254 лекарственных средств, подлежащих реимбурсации. Из них по нозологиям: 195 - для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 45 - диабета II типа, 14 - бронхиальной астмы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украину начали поставлять препараты для онкобольных, купленные за деньги госбюджета-2019, это рекордно быстро, - Минздрав

"Все процессы при формировании Реестра лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, состоялись в электронном формате. Это обеспечило четкие и прозрачные правила для всех участников, сделало процессы быстрее и удобнее. И это способствовало тому, что в результате совместной работы мы получили Реестр, в котором выросло количество лекарственных средств, бесплатных для пациента", - сказал глава НСЗУ Олег Петренко.

В Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, входят не только лекарства отечественных фармацевтических производителей, но и стран ЕС, Израиля. По состоянию на 15 августа из 5,2 млн выписанных электронных рецептов погашено по программе 4,2 млн.

Источник: https://censor.net.ua/n3143196
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Избирателям ЕС и Голоса - это можно и нужно, а остальные - обойдутся зелёнкой.
 показать весь комментарий
 
"Дядя, ты дурак?!"(с) МОЗ збільшило кількість бзеплатних препаратів за програмою "Доступні ліки" - Цензор.НЕТ 1395
Мне было интересно: вот КАК ботня всунет тут тему "зедибилаф" - маладец! справился" получи у куратора карамельку! МОЗ збільшило кількість бзеплатних препаратів за програмою "Доступні ліки" - Цензор.НЕТ 8485
 показать весь комментарий
 
 
Масик, да я о твоем "гениальном" посте в начале ветки. Порадовал тут многих! МОЗ збільшило кількість бзеплатних препаратів за програмою "Доступні ліки" - Цензор.НЕТ 8489 Маладец! МОЗ збільшило кількість бзеплатних препаратів за програмою "Доступні ліки" - Цензор.НЕТ 2482
 показать весь комментарий
 
Страшно тебе, ************ ? Максимум полгода, и твоих клоунов погонят $$аными тряпками с Банковой.
 показать весь комментарий
 
Я думаю что избирателям ЗаЖо, ЮТ и СН всё это не нужно. Они голосовали против Пороха, значит против медицинской реформы.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх