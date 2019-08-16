 Разумков о принципах языковой политики: Государственный язык нужно поддерживать, но действовать механизмом пряника

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью НВ.
Разумков прокомментировал вопрос журналиста о том, уйдет ли теперь в прошлое культурная политика времен Петра Порошенко - языковые квоты, запрет российских соцсетей, ограничение книжной продукции из России.
"Я сторонник того, чтобы поддерживать украинский государственный язык, но действовать механизмом пряника, как и говорил Президент Зеленский. Например, введение льгот на производство украиноязычного телевизионного контента, льгот для бизнеса, создающего украиноязычный контент", - сказал Разумков.
Он также прокомментировал свое недавнее интервью российскому изданию "КоммерсантЪ".
"Я тоже не давал интервью российским СМИ очень давно, но, если мы с вами говорим о подходах, я готов общаться и сотрудничать со СМИ, которые не вредят моей стране", - заявил лидер партии Слуга народа.
А в ответ на вопрос о том, человеком какой культуры он считает себя в многоязычной и многокультурной Украине, будучи русскоязычным, Разумков ответил так: "А Николай Гоголь - русский или украинский писатель? […] Я думаю, все же мы настолько многокультурная нация, что с учетом нашей истории у нас не может быть какой‑то одной культуры. Мы все с вами ходили еще в советские школы, где прекрасно учили рядом и Шевченко, и Пушкина, читали Булгакова и Гоголя".
А в Ірландії ціла програма розвернута, по відновленню гельської мови...
ще раніше, та ж програма була розвернута, після створення держави Ізраїль... Там було ще гірше - вони розмовну мову створили на основі мертвої, релігійної мови - "івриту"... Це те саме, якби ми відновлювали українську, на основі "церковнослов"янської"...
В ночь на 15 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский военный Константин Гаврик.
Источник: https://censor.net.ua/n3143155
В ночь на 15 августа в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Алексей Попко, житель города Днепр, военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона.
Источник: https://censor.net.ua/p3143171
В ночь на 15 августа в Луганской области погиб Александр Колбун, житель села Вовчицк Маневицкого района Волынской области, военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.
Источник: https://censor.net.ua/p3143175
В ночь на 15 августа в районе Золотого (Луганская область) от огнестрельного ранения, погиб командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады Василий Евстегнеев.
Источник: https://censor.net.ua/n3143188
ага скоро будем один одного їсти картопля в мене на городі росте,
це ідіотизм коли нібито "ілітні патріоти" плюсують загибель наших захисників.
Воин 72-й ОМБр Василий Евстегнеев погиб в ночь на 15 августа в районе Золотого
20-летний украинский воин Александр Колбун погиб в зоне ООС в ночь на 15 августа.
Украинский воин Алексей Попко погиб в зоне ООС в ночь на 15 августа.
Cкромный такой еврейчонок, этот разумков..
А Гитлер австрийский или немецкий диктатор?
Почему-то такие вопросы возникают только у дибилов на Роисе и Разумкова.
А пенсам чихать на них, они сами могут книги писать.
- та ша! успокойся.. остынь!!! он же не против котов...он против дураков...
Там все решили просто:
- нет знания языка - нет гражданских прав;
- знаешь только узкий язык - голосуешь только на Роисе.
ps что ты делал осенью 2013-февраль 2014 ??? весна -осень 2014? баррикады, доброволец, волонтер? чем мешать будешь, чайной ложкой на кухне?
Нещістє.
Такие мысли первых лиц государства и есть катастрофа для Украины. Совок неистребим.
Масу разів переконувався - коли на публіці говориш гарною українською - деякі індивіди німіють.
Мовний закон повністю відповідає цим нормам.
Официальным литературным языком и языком делопроизводства в Германии является немецкий язык (на нём говорит более 95 % населения.
Наряду с этим население использует нижне-, средне- и верхненемецкие диалекты (10 основных и более 50 локальных, на которых говорят также жители приграничных районов соседних государств. Существуют смешанные разновидности.
К признанным языкам национальных меньшинств относятся датский, фризский и лужицкий, а также в качестве регионального языка - нижнесаксонский (нижненемецкий) язык, который с 1994 года признан ЕС.
Предложение закрепить статус немецкого языка в конституции ФРГ, принятое на съезде ХДС, не нашло поддержки у главы партии Ангелы Меркель. Оппозиция и представители турецкой общины выступили с резкой критикой.
українською : ЗеліБоба вивів в оффшори ще 4 млн
Поздравляю вас, молодой региАНАЛ, СОВРАМШИ.
Усе правильно. Тільки чому протиставлення? Яке вбіса "но"? Там має стояти єднальний сполучник "І"! Бо закон без механізму покарання за його недотримання - це просто добрі побажання. Їх нам уже досить і без разумкових.
-ХИТРОЖОПЫЙ ТЫ УЕ.ОК и вашим инашим
Русский запретить!
За румынский ... вообще ****.
Money, money, money, money
Мы не люди, а карманы
А карманам, как известно,
Денежки нужны.
Кто эти доброхоты ?
І дійсно, яких би там зусиль не докладали "декотрі", а росіяни, українці та білоруси - завжди будуть братніми народами.