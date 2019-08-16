 Разумков о принципах языковой политики: Государственный язык нужно поддерживать, но действовать механизмом пряника

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью НВ.

Разумков прокомментировал вопрос журналиста о том, уйдет ли теперь в прошлое культурная политика времен Петра Порошенко - языковые квоты, запрет российских соцсетей, ограничение книжной продукции из России.

"Я сторонник того, чтобы поддерживать украинский государственный язык, но действовать механизмом пряника, как и говорил Президент Зеленский. Например, введение льгот на производство украиноязычного телевизионного контента, льгот для бизнеса, создающего украиноязычный контент", - сказал Разумков.

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Он также прокомментировал свое недавнее интервью российскому изданию "КоммерсантЪ".

"Я тоже не давал интервью российским СМИ очень давно, но, если мы с вами говорим о подходах, я готов общаться и сотрудничать со СМИ, которые не вредят моей стране", - заявил лидер партии Слуга народа.

А в ответ на вопрос о том, человеком какой культуры он считает себя в многоязычной и многокультурной Украине, будучи русскоязычным, Разумков ответил так: "А Николай Гоголь - русский или украинский писатель? […] Я думаю, все же мы настолько многокультурная нация, что с учетом нашей истории у нас не может быть какой‑то одной культуры. Мы все с вами ходили еще в советские школы, где прекрасно учили рядом и Шевченко, и Пушкина, читали Булгакова и Гоголя".