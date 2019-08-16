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 Политика Украины
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Все про:украинский язык (707) язык (3456) Разумков Дмитрий (145) Слуга народа (231)

 Разумков о принципах языковой политики: Государственный язык нужно поддерживать, но действовать механизмом пряника

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что является сторонником поддержки украинского государственного языка, однако, по его мнению, действовать нужно механизмом пряника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью НВ.

Разумков прокомментировал вопрос журналиста о том, уйдет ли теперь в прошлое культурная политика времен Петра Порошенко - языковые квоты, запрет российских соцсетей, ограничение книжной продукции из России.

"Я сторонник того, чтобы поддерживать украинский государственный язык, но действовать механизмом пряника, как и говорил Президент Зеленский. Например, введение льгот на производство украиноязычного телевизионного контента, льгот для бизнеса, создающего украиноязычный контент", - сказал Разумков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рабинович и Разумков поспорили о языке на подготовительном заседании: "Мои избиратели говорят на русском языке", - "Ми у Верховній Раді... Буду просити вимикати мікрофон". ВИДЕО

Он также прокомментировал свое недавнее интервью российскому изданию "КоммерсантЪ".

"Я тоже не давал интервью российским СМИ очень давно, но, если мы с вами говорим о подходах, я готов общаться и сотрудничать со СМИ, которые не вредят моей стране", - заявил лидер партии Слуга народа.

А в ответ на вопрос о том, человеком какой культуры он считает себя в многоязычной и многокультурной Украине, будучи русскоязычным, Разумков ответил так: "А Николай Гоголь - русский или украинский писатель? […] Я думаю, все же мы настолько многокультурная нация, что с учетом нашей истории у нас не может быть какой‑то одной культуры. Мы все с вами ходили еще в советские школы, где прекрасно учили рядом и Шевченко, и Пушкина, читали Булгакова и Гоголя".

Источник: https://censor.net.ua/n3143192
 
   
 Топ комментарии
 
Литовцам, эстонцам и латвийцам хай это расскажет.
Там все решили просто:
- нет знания языка - нет гражданских прав;
- знаешь только узкий язык - голосуешь только на Роисе.
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Я тоже в шоке, цензор разбил количество погибших вночь на 15.08.2019 на разные новости и вливает потихоньку, думают не заметят.
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ВРЕМЯ ПОЗВОНИТЬ ?
В ночь на 15 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский военный Константин Гаврик.
Источник: https://censor.net.ua/n3143155
В ночь на 15 августа в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Алексей Попко, житель города Днепр, военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона.
Источник: https://censor.net.ua/p3143171
В ночь на 15 августа в Луганской области погиб Александр Колбун, житель села Вовчицк Маневицкого района Волынской области, военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.
Источник: https://censor.net.ua/p3143175
В ночь на 15 августа в районе Золотого (Луганская область) от огнестрельного ранения, погиб командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады Василий Евстегнеев.
Источник: https://censor.net.ua/n3143188
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Совет форумчанПравила форума
 
Совет кидаю срочно. Только тульскими пряниками. Мыжеадиннарод.
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Разумков пряниками об'ївся? 😨 Чи все-таки їв рибну юшку? 😠
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После почти 4 веков корчевания украинского языка кацапами пряников и плюшек не хватит. Долбень ты "разумков" смени фамилию на осетинску... дибилов...
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В Ирландии уже попробовали "нежно". Ну и где теперь гэльский?
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Вот реально, кому этот гэльский нужен? Ты его слышал? Хер поймешь...
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Ситуация аналогична ситуации с украинским. Язык нужен тем, кому нужны эта нация и это государство. А для набивания брюха и траханья тёлочек вещь совершенно не практичная.
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Да вы, русские, никаких языков, кроме своего не понимаете. Не понимаете даже языков народов, котрые живут вместе с вами в Расее
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Дід Трохим - да нет такого понятия и народа как руский. Есть, свинособаки, кацаПсины, свинорылы, козломордые и остальная нечесть.
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Шведську теж не зрозумієш. Шведська теж нікому не треба? Але шведи чудово знають і англійську, і рідну шведську/..
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я в курсе, они американские фильмы в оригинале смотрят, там никто не переводит. Прикольно.
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А ти поїдь у Південний Уельс, і скажи це валлійцям... (Валлійська мова споріднена з гельською...)... Можеш почитать дорожні вказівники... Англійці і шотландці, коли туди приїжджають, теж "херпонимают"...
А в Ірландії ціла програма розвернута, по відновленню гельської мови...
ще раніше, та ж програма була розвернута, після створення держави Ізраїль... Там було ще гірше - вони розмовну мову створили на основі мертвої, релігійної мови - "івриту"... Це те саме, якби ми відновлювали українську, на основі "церковнослов"янської"...
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что не мешает Ирландцам лупсенить сейтов на день святого Патрика в Ньб Йорке Разумков о принципах языковой политики: Государственный язык нужно поддерживать, но действовать механизмом пряника - Цензор.НЕТ 8827
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Брехуни і маніпулятори. Читаємо вчорашнє повідомлення прес-центру ООС: "Ворог 12 разів порушив умови перемир'я. Втрат з нашого боку немає". Сьогодні ж лише на Цензорі з'явилося чотири повідомлення про загибель наших бійців. Чотири загиблих від обстрілів лише за ніч з 14 на 15-те!!!! Це вже цензура, чи ще ні? Чи просто зберігають обличчя для Данилюка і його безпосереднього патрона? Так чому звільнили Безсмертного? За те, що чоловік відмовився цю бійню називати "премир'ям"? І що, оце просто проковтнуть громадяни начебто вільної країни?
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ВРЕМЯ ПОЗВОНИТЬ ?
В ночь на 15 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский военный Константин Гаврик.
Источник: https://censor.net.ua/n3143155
В ночь на 15 августа в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Алексей Попко, житель города Днепр, военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона.
Источник: https://censor.net.ua/p3143171
В ночь на 15 августа в Луганской области погиб Александр Колбун, житель села Вовчицк Маневицкого района Волынской области, военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.
Источник: https://censor.net.ua/p3143175
В ночь на 15 августа в районе Золотого (Луганская область) от огнестрельного ранения, погиб командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады Василий Евстегнеев.
Источник: https://censor.net.ua/n3143188
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Я тоже в шоке, цензор разбил количество погибших вночь на 15.08.2019 на разные новости и вливает потихоньку, думают не заметят.
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Нет они еще и коменты закрыли.А как же при порохе? После каждой гибели под сообщением о гибели сотни проклятий про пороха,не разрешает ответку и так далее! А сейчас все по принципу канала Г+Г ,про зелю только хорошее или ничего! Новости превращаются в сообщения парашинских говно тв и всех все устраивает?
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Множество потерь за последний месяц-два... Просто перестали стрелять.... О каких пряниках он говорит? О чем они вообще говорят? Зебилы, вы сделали это вместе...
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я в шоке от того что порохоботи плюсують гибель украинских військових ви ***...сь?
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шок-это привычное и стабильное для ЗЕбилов состояние! ты ждал "конец войне" а получило это! конец зубожиння, а картофель для тебя уже деликатес. ждал снижение тарифов в 3 раза, а получили, что пошутили))) чмо непонятливое, люди плюсуют не гибели, а "ВРЕМЯ ПОЗВОНИТЬ ?"
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звідки ти знаеш що я очікував?
ага скоро будем один одного їсти картопля в мене на городі росте,
це ідіотизм коли нібито "ілітні патріоти" плюсують загибель наших захисників.
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мля! иди на огород, поливай, копай, собирай червей! куда ты лезешь! куда вы ЗЕбыдло лезете! с каких пор кугутня с грязью под ногтями решило что оно, и его мнение, кому то интересны. ты живешь в двухмерном пространстве, лег на землю-влево-вправо, и все! вверх поднимать пустую башку не для вас!
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судячи з вашої манери спілкування кугут- тут ви навіть рагуль.
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Воин 72-й ОМБр Константин Гаврик погиб вследствие обстрела наемников РФ в ночь на 15 августа на Донбассе
Воин 72-й ОМБр Василий Евстегнеев погиб в ночь на 15 августа в районе Золотого
20-летний украинский воин Александр Колбун погиб в зоне ООС в ночь на 15 августа.
Украинский воин Алексей Попко погиб в зоне ООС в ночь на 15 августа.
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А в ответ на вопрос о том, человеком какой культуры он считает себя в многоязычной и многокультурной Украине, будучи русскоязычным, Разумков ответил так: "А Николай Гоголь - русский или украинский писатель?

Cкромный такой еврейчонок, этот разумков.. Разумков о принципах языковой политики: Государственный язык нужно поддерживать, но действовать механизмом пряника - Цензор.НЕТ 1157
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А Моцарт немецкий или австрийский композитор?
А Гитлер австрийский или немецкий диктатор?

Почему-то такие вопросы возникают только у дибилов на Роисе и Разумкова.
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Малолетки книг не читают. Никаких. Им котики важнее
А пенсам чихать на них, они сами могут книги писать.
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Разумков о принципах языковой политики: Государственный язык нужно поддерживать, но действовать механизмом пряника - Цензор.НЕТ 6968

- та ша! успокойся.. остынь!!! он же не против котов...он против дураков...
Разумков о принципах языковой политики: Государственный язык нужно поддерживать, но действовать механизмом пряника - Цензор.НЕТ 8184

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Я ось сьогодні бачу три повідомлення про загибель наших Воїнів і не розумію де в сраку перемир'я про яке говорить Данилюк?
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Взяти булаву в Україні - це не так весело, як комусь здавалося. Навіть, якщо тебе на хліб не намазали.
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Кучма знову наполягає, щоб наші військові не відповідали на обстріли. Якщо не відповідати на обстріли, то для чого там сидіти? В якості мішеней?
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Уже четверо погибших за сутки...Перемирие - это когда не стреляют в ответ, это когда ждут обстрелов и надеются, что сегодня не ты, не тебя... Зебилы, вы еще радуетесь за то, что посадили зеленую шмарклю в кресло президента воюющей страны? "Слугу народа" еще пересматриваете на сон грядущий?
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Литовцам, эстонцам и латвийцам хай это расскажет.
Там все решили просто:
- нет знания языка - нет гражданских прав;
- знаешь только узкий язык - голосуешь только на Роисе.
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Чим далі цей хлопець, Разумков, вляпується в Україну - тим прикріше йому, російськомовному, стає прикріше. Пояснюю - Україна (назагал) україномовна. І він це починає розуміти. Навіть на Кубані й в Перемильщизні, ба більше - на Саратовщині розуміють про що мову веду.
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"І він це починає розуміти"? кроме как хорошо работать языком, оно ничего не понимает. Димка недоРазумение.
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Якщо здатний вчитися - хай вчиться. Якщо буде працювати на нашу державу, як мінімум, від мене підтримку отримає. Якщо ні, тоді - хай вибачає. З гімном змішаю.
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т.е. ты отдал ребенка на операцию по удалению апендицита, а "хирург" это студент 2 курса. вопрос стоит так, если получится, то хорошо, пусть, если умрет-З гімном змішаю? ты крутой.
ps что ты делал осенью 2013-февраль 2014 ??? весна -осень 2014? баррикады, доброволец, волонтер? чем мешать будешь, чайной ложкой на кухне?
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Кацапе. Хотів би тобі щось відповісти. Але ти настільки тупеньке, що у мене залишилось одне хіба тобі побажання. - Дихай свіжим (згореним) Сибірським повітрям. Ага і не забудь у Сєвєродвінськ застрибнути.
Нещістє.
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Щас петики на русском языке расскажут о его вреде. Жду от них тестов на знание украинского. Разумков о принципах языковой политики: Государственный язык нужно поддерживать, но действовать механизмом пряника - Цензор.НЕТ 4935
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Я думаю, все же мы настолько многокультурная нация, что с учетом нашей истории у нас не может быть какой‑то одной культуры. Мы все с вами ходили еще в советские школы, где прекрасно учили рядом и Шевченко, и Пушкина, читали Булгакова и Гоголя".Источник: https://censor.net.ua/n3143192

Такие мысли первых лиц государства и есть катастрофа для Украины. Совок неистребим. Разумков о принципах языковой политики: Государственный язык нужно поддерживать, но действовать механизмом пряника - Цензор.НЕТ 8102
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И кто это "мы все", я не ходил, я вырас в кацапскоязычном регионе, где в школах х.й забивали на украинский, это нужно менять, и конкретными действиями, а не пряниеами, поноют, повозмущаются, но никуда не денутся, выучат.
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Старше 50 бесполезно трогать. Молодежь учить украинский должна обязательно. Пряники войной закончились.
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Украина моноэтническая страна по сравнению с Францией, Великобританией, Испанией, Италией, Германией и многими другими. Многокультурная или многоэтническая страна -Индия Там 6 или 7 наций имеют по 50 млн человек, даже алфавиты у них разные.
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Повинні бути встановлені червоні лінії, яких має притримуватися влада. Мовне питання дуже непросте. Тому й потрібні ці червоні лінії. А вни мають бути наступними: 1.Мова державної влади - виключно українська. 2. Має бути визнаним термін "мова окупанта". Це стосується публічної інформації - написи які використвуються для загального користування, не можуть бути виконані російською мовою. 3.Державні службовці в публічних виступах мають користуватися винятково державною мовою. 4. Мова навчання у вишах - винятково українською. Всі предмети мають викладатися українською мовою. 5. Мова у державних дитячих садках має бути винятково українською.
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Все правильно написано (і це треба було вводити ще в далекому 1991-му році) за виключенням одного: поняття "мова окупанта" - це дурість.
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Пояснюю. Окупант не повинан в Україні почуватися, як вдома. Не повинно бути назв вулиць мовою, яка рідна для пензенця, чи москвича. Москаль повинен бачити, що потрапив в іншу країну. Що там руского нічого немає. Все написано українською. Тому московити і вважають, що ніякої України немає. А кругом - одна московія. А чому б і ні. Всьо на рускам, всьо панятна. Просто якісь дурні понаставляли митниць.
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Так це зовсім інше, а не "мова окупанта", що все в Україні повинно бути виключно українською мовою.
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Росія - окупант, але це ніякого відношення не має до тупого вислову "мова окупанта".
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Представил себе Рабиновича с пряником и малость окуел
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У нас 77% етнічних українців, 67,2% громадян за переписом назвали рідною українську. Про яку багатокультурність може йти мова? За всіма показниками ми МОНОЕТНІЧНА держава!
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Тому, що казочку про "рускоїзичнає насєлєніє" розказували з 1991-го року для того, щоб роз"єднати суспільство та ним маніпулювати.
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Що цікаво, процент русскаязичних у нас (29%) плюс-мінус такий, як у Естонії (28%) чи Латвії (там взагалі за 30%). Але у нас засилля російської, а у країнах Балтії русскаязичниє є нєгражданамі з 1991. Feel the difference, як то кажуть!
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Тут який нюанс. Кожен у своїй хаті меле українською, але, коли випихається на люди, йому здається, що коли покацапить - думає, що крутий.
Масу разів переконувався - коли на публіці говориш гарною українською - деякі індивіди німіють.
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Пряник - це плавний перехід на все українське.
Мовний закон повністю відповідає цим нормам.
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Уявляю подібні слова від німецького чиновника у Німеччині
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Коли нарід зрозуміє, що мова це НАШЕ СВЯТЕ, яке ми повинні БЕРЕГТИ - тоді Україна - Свята Богом Перуном дана РУСЬ - ЗБЕРЕЖЕТЬСЯ.
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А ты не уявляй, ты читай.

Официальным литературным языком и языком делопроизводства в Германии является немецкий язык (на нём говорит более 95 % населения.
Наряду с этим население использует нижне-, средне- и верхненемецкие диалекты (10 основных и более 50 локальных, на которых говорят также жители приграничных районов соседних государств. Существуют смешанные разновидности.
К признанным языкам национальных меньшинств относятся датский, фризский и лужицкий, а также в качестве регионального языка - нижнесаксонский (нижненемецкий) язык, который с 1994 года признан ЕС.

Предложение закрепить статус немецкого языка в конституции ФРГ, принятое на съезде ХДС, не нашло поддержки у главы партии Ангелы Меркель. Оппозиция и представители турецкой общины выступили с резкой критикой.
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Успешный в прокате фильм Зеленского вернул в бюджет на 4 млн меньше, чем получил из него ...

українською : ЗеліБоба вивів в оффшори ще 4 млн
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БУЛГАКОВА в СОВЕТСКИХ ШКОЛАХ НЕ ЧИТАЛИ. Разумков про засади мовної політики: Державну мову потрібно підтримувати, але діяти механізмом пряника - Цензор.НЕТ 628

Поздравляю вас, молодой региАНАЛ, СОВРАМШИ. Разумков про засади мовної політики: Державну мову потрібно підтримувати, але діяти механізмом пряника - Цензор.НЕТ 3417
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Не "учили", согласен... Но - "читали"... Я читал его, почти все произведения... "Мастер и Маргарита" - не понравилось... "Мутня"...
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«поддерживать украинский государственный язык, но действовать механизмом пряника».
Усе правильно. Тільки чому протиставлення? Яке вбіса "но"? Там має стояти єднальний сполучник "І"! Бо закон без механізму покарання за його недотримання - це просто добрі побажання. Їх нам уже досить і без разумкових.
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МАЛОРОС КОМПЛЕКС НЕПОЛНОЦЕННОСТИ ИЗ ТОЙ СЕРИИ КАК НЕКОТОРЫЕ ОТВЕЧАЮТ ЧЕЙ КРЫМ? ОН КРЫМСКИЙ ТАМ ЖИВУТ МНОНО НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ,КАКОЙ ЯЗЫК? МНЕ ВСЕ РАВНО ГЛАВНОЕ ЧЕЛОВЕКОМ БЫТЬ,КАК РАЗ ТАКОЙ КОНТИНГЕНТ ПРОЖИВАЕТ НА ДОНБАССЕ В БОЛЬШИНСТВЕ БЕЗ РОДУ И ПЛЕМЕНИ РУССКИМИ ИХ НЕ НАЗОВЕШ А УКРАНЦАМИ НАЗВАТЬ ТЯЖЕЛО СКОРЕЕ ХОХЛЫ ,ОК ОТВЕЧУ НА ТВОЕМ ИЗЫКЕ ДЛЯ ТЕБЯ ТЫ КАК РАЗ РАЗНОВИДНОСЬ РАЗУМКОВ-ХАХОЛ ОБЫКНОВЕННЫЙ-
-ХИТРОЖОПЫЙ ТЫ УЕ.ОК и вашим инашим
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Государственный язык нужно поддерживать...
Русский запретить!
За румынский ... вообще ****.

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квоты которые ввел порох прекрасно сработали, к этому можно добавить и пряник, а не вместо этого
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Рецепт пряника по Разумкову:

Money, money, money, money

Мы не люди, а карманы
А карманам, как известно,
Денежки нужны.
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****, ещё кровь не высохла на прошлом "многокультурьи", а украинцам готовят новое с пряниками теперь.
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Разумков, откуда пришли миллионы долларов на твою избирательную кампанию ?
Кто эти доброхоты ?
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Ми то рядом вчили, але все українське вважалось другорядним. І прекрасно було тільки таким як цей разумков. Так що не треба розказувати про багатокультурність. Їм хочеться, щоб було багатокультурне, але російське
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Неужели уже зебанутые шаурмы объелись и решили перейти на пряники?
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Вірно сказано - "Я думаю, все же мы настолько многокультурная нация, что с учетом нашей истории у нас не может быть какой‑то одной культуры.Источник: https://censor.net.ua/n3143192"

І дійсно, яких би там зусиль не докладали "декотрі", а росіяни, українці та білоруси - завжди будуть братніми народами.
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