 Меру пресечения Гримчаку, вероятно, будут избирать в Чернигове, - адвокат Матяш

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщила адвокат Татьяна Матяш.
Она отметила, что после того, как ходатайство будет вручено, "мы увидим, какой именно суд будет рассматривать. Предварительно мне следователь сказал, что будет, возможно, черниговский суд, но не точно. Когда будет избрание меры пресечения, я вам сказать не могу, так как это очень долгая процедура. Надо отвезти ходатайство, подать, отвезти их туда (следователя, прокурора, Гримчака. - Ред.). Возможно, это будет сегодня вечером или даже завтра", - сказала Матяш.
По словам адвоката, вчера вечером Гримчаку вручили подозрение по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.
Также Матяш добавила, что сейчас Гримчак находится в изоляторе временного содержания на Косогорном переулке в Киеве.
Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".
Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Гримчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".
16.08.2019 г.
Наши вчерашние упражнения на деле Гримчака (не только на своих ресурсах) дали интересный побочный результат. Вова засветил свою ботоферму в Эстонии. Эстонские товарищи проверят, что это там за "граждане Украины", "мы за зеленского" в Нарве окопались.
В недрах режима Зеленского готовится еще одна очень интересная провокация. Цель ее хоть немного вздернуть резко снижающуюся электоральную поддержку созданием искусственного узла противоречий. речь идет о внесении изменений в знаковые вещи страны - флаг, герб, гимн ну и т.д. При том озвучить эту идею поручено Богдану. Цель в общем то проста. На фоне вспыхнувшего конфликта быстро провести назначения в Кабинет Министров и ключевые государственные должности. Потом Зеленский выступает против этой идеи и на этом положительном фоне окончательно утрясаются все вопросы. Временная консолидация электората позволит Зеленскому увереннее чувствовать себя в вопросах формирования структур управления при серьезном давлении извне. Автор идеи - Кирилл Тимошенко. Именно под это и вручен г-ну Богдану отдел геральдики и государственных наград.
В ОПУ подтвердили визит Нетаньяху. В общем, как мы сообщали, визит носит экстренный и не официальный характер. Вся подоплека визита тут. У Вовы все поняли и тихо зарывают "реинтеграцию Донбасса" в бюрократические процедуры.
...
Над кандидатурой на должность генерального прокурора Рябошапкой, который негласно курирует процесс Гримчака , начинают сомневаться у Зеленского. Дело в том, что заявление Черновол поданное ей в ГБР по поводу "создание преступной группировки", встреченное у Зеленского презрительными комментариями и улыбками, неожиданно стало предметом пристального внимания США. Видимо где то в Вашингтоне, в сознании некоторых очень влиятельных людей, перейдена критическая черта того вала негативной информации который обрушился по поводу деятельности Зеленского. Посольству США и представителям министерства юстиции США поручено провести встречу с Татьяной Черновол для выяснения обстоятельств изложенных в ее подаче. Тейлору поручено разъяснить Зеленскому важность замены генерального прокурора политически нейтральной и приемлемой кандидатурой.
В общем, первая попытка "кого то посадить" закончилась грандиозной демонстрацией на всю страну полной бездарности режима Зеленского. Обвинение за день съехало с взятки в 1.1 млн. долларов на мошенничество в объеме 90 тысяч.
Действующие лица обещавшие пресс-конференцию побоялись даже ее провести.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Действующие лица, обещавшие пресс-конференцию, побоялись даже ее провести.
Стивен Хокинг: уровень IQ= 160 видать соевое себе нолик дописало )