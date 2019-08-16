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 Воин 72-й ОМБр Василий Евстегнеев погиб в ночь на 15 августа в районе Золотого

Солдат, командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады Василий Евстегнеев погиб в ночь с 14 на 15 августа в районе Золотого (Луганская область) от огнестрельного осколочного ранения, полученного в результате обстрела со стороны наемников РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В ночь с 14 на 15 августа в районе населенного пункта Золотое Луганской области от огнестрельного осколочного ранения, несовместимого с жизнью, погиб Василий Владимирович Евстегнеев, 1980 года рождения, солдат, командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады, житель села Дорожинка Ольшанского района Кировоградской области.

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О дате и времени похорон будет сообщено дополнительно. У него остались две дочери.

Напомним, по данным Минобороны, обнародованным 15 августа, "с 23.30 (14 августа. - Ред.) по направлению из Золотого-5 враг открыл прицельный огонь по нашим защитникам н.п. Хутор Вильный. Применяя гранатометы и крупнокалиберные пулеметы российские оккупанты убили Украинского воина. В результате обстрела получил ранения несовместимые с жизнью один наш герой, 1980 г.р.".

Источник: https://censor.net.ua/n3143188
 
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