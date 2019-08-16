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Все про:Донецк (6040) Скрябин (20)

 В оккупированном Донецке отменили вечер памяти Скрябина и требуют наказать организаторов

В оккупированном Донецке отменили вечер памяти Кузьмы Скрябина, проведение которого было намечено на субботу, 17 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Остров", об этом сообщает автор одного из сепаратистских каналов в "Телеграмм".

Мероприятие должно было состояться в день рождения музыканта, 17 августа, в "Кинокофейне".

В оккупированном Донецке отменили вечер памяти Скрябина и требуют наказать организаторов 01

"Николы знову. Концерта творчества майданного п***а в Донецке не будет. Очередной зашквар предотвращен", - написал ура-патриот.

В оккупированном Донецке отменили вечер памяти Скрябина и требуют наказать организаторов 02
Фото с сайта "Остров"

По его словам, мероприятие отменено после многочисленных жалоб, поступивших в адрес оккупационных властей от "донецких блогеров" и "телеграмеров". "Скрябин спел песню "Путін х*йло" Фестиваль феерверков"Грім Карпат 2014", теперь в центре Донецка", - возмутился один из недовольных. Этот и ему подобные доносы представлены как "активная жизненная позиция" патриотов "республики": "Сигналы граждан, конечно, помогают органам охраны правопорядка и безопасности". Инструментом отмены культурного мероприятия стала так называемая "общественная палата ДНР". "Спасибо "общественной палате за принятые меры", - говорится в сообщении.

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Автор уверен, что организаторы вечера памяти Кузьмы Скрябина должны быть наказаны.

"Теперь кому следует, предстоит разобраться, что тут за помаранчевые пивни завелись, кто это организовывал, с какой целью?", - требует ненавистник творчества Кузьмы.

17 августа известному украинскому музыканту Андрею Кузьменко, погибшему в ДТП, исполнился бы 51 год.

Источник: https://censor.net.ua/n3143187
 
 
 Топ комментарии
 
В том, что даунбас нужно обнести 3-х метровым забором, и стрелять без предупреждения.
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Так і Зе свого часу за яника агітував і на Майдані не був)))))
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Волонтерив, воїнам АТО допомагав... Хоча так, сценічний його образ на ТБ мені не до вподоби. Хоча ранні його пісні - дійсно круті, філософські і без шокання, от на початку 90-х Скрябін були справжніми, а потім спосилися (ну і більшість учасників групи розбіглася хто куди). Хоча із виконавців тих років не спопсилися хіба Чубай і Кому Вниз лише...
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В том, что даунбас нужно обнести 3-х метровым забором, и стрелять без предупреждения.
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это тот Козьма, что за януковича агитировал и на Майдане не был? )
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Так і Зе свого часу за яника агітував і на Майдані не був)))))
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ОК, если ты за Козьму, значит ты и за Зеленского? Или Козьме ты это великодушно прощаешь, а Зеленскому - нет?
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Я від обох не те щоб у захваті... Для мене співпраця з Яником - це маркер. Навіть якщо це така колоритна і патріотична людина, як Кузьма...
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А в чем патриотизм Козьмы? То что он шокал и гэкал, как и Верка Сердючка и украинский язык высмеивал этим суржиком?
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Волонтерив, воїнам АТО допомагав... Хоча так, сценічний його образ на ТБ мені не до вподоби. Хоча ранні його пісні - дійсно круті, філософські і без шокання, от на початку 90-х Скрябін були справжніми, а потім спосилися (ну і більшість учасників групи розбіглася хто куди). Хоча із виконавців тих років не спопсилися хіба Чубай і Кому Вниз лише...
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Просто українець, більше нічого
А як же палає бавовник!
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Очень нужная новость. Нам давно пора интересоваться что там происходит. Вот нам и ответ на многие вопросы. Скрябин для Украины и её народа один из многих певцов, музыкантов итд. Всегда было много талантов. Но не это важно. Важно, а за что каждый почти день плывут гробы в нашу сторону, за что ребята 20-25 летние возвращаются в свою землю? Там другие уже. Кто хотел, тот уехал и не важно тоже в какую сторону. В нашу сторону больше по любому. Эти люди и важны. А территории? Тогда выбирайте. Пора и давно!
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Не потрібний їм Кузьма? Тоді нехай відкопають милого їхньому серцю Кобздона і нехай слухають.
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Вот этот мужик- Джувага- 200% не ватный. А вот от него ИНФА, сегодняшняя:

https://www.0629.com.ua/news/2484232/na-donbasse-pogibli-troe-bojcov-vsu-stab-oos-otricaet-etu-informaciu
Правда, гибель В.Евстегнеева Штаб ООС признал, в сводке ниже. И что происходит???
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Намагаються замовчувати втрати, недобрий знак, раніше такого не було.
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Виновник войны и оккупации Украины - )(уйло, повод к этому дал Хряк и его окружение. А т.н. Скрябин топил за Хряка. Поэтому т.н. Скрябин- это нуль без палочки.
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12:03, 16 августа 2019
Видеохостинг YouTube оставил без внимания требование Роскомнадзора об удалении ролика с сожжением российского флага
В надзорном ведомстве отметили, что реакции не последовало на три соответствующих запроса.
Американская компания Google проигнорировала запросы российского ведомства.
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лень лезть в гугль и смотреть, кто такой этот Скрябин....
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Не надо делать из Кузьмы икону. Он был сам себе на уме. Его творчество тоже спорное - на любителя. Мне лично не очень - после прослушивания пары песен выключил, как и блеющую Эльзу. По поводу украинского народного творчества в Даунбасии все ясно. Пусть играют себе на балалайках в татарских кокошниках. Закрыть наглухо эту резервацию ордловцев и забыть. Дарвин и в подмогу.
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