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 Политика Украины
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 Экс-кандидат на должность в НАБУ Святненко назван потерпевшим по делу Гримчака

Заместитель главы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что потерпевшим по делу заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака является Максим Святненко, который является совладельцем компании "Юржитло". Также Святенко является бывшим кандидатом на должность в НАБУ.

Об этом Портнов рассказал в комментарии 112 Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Гримчака и его помощника подозревают в завладении $ 50 тыс. Святненко.

"8 августа фигурант (Гримчак, - ред.) по предварительному сговору со своим помощником Овдиенко в результате осуществления мошеннических действий завладел денежными средствами Святненко Максима Александровича в размере 50 тыс. долларов за обещание влияния на судей Верховного суда Украины о вынесении решения, в котором был заинтересован этот гражданин Святненко", - отметил Портнов.

14 августа заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Как отмечает издание "Судебный репортер", фирма "Юржитло" фигурирует в одном из эпизодов дела, где Гримчак и его сообщник якобы должны были получить $ 80 тыс. за влияние на судей Верховного суда.

Также Святненко известный как заявитель по делу против судьи Подольского суда Киева Татьяны Войтенко.

Адвокат Войтенко выяснил, что за полтора месяца до внесения сведений в реестр базовые станции на территории ГУ СБУ в Киеве и Киевской области зафиксировали около 100 соединений по телефону Святненко. Адвокат судьи получил эту информацию для доказательства провокации преступления и внепроцессуального общения заявителя с сотрудниками правоохранительных органов.

Войтенко подозревается в том, что в сговоре с заместителем руководителя аппарата суда получила $10 тыс за влияние на принятие решения судьей Галиной Супрун. Недавно Высший совет правосудия отстранила Войтенко от должности.

Кроме того, Святненко также является заявителем по делу судьи Барышевского суда Киевской области Александра Лисюка, которому в сентябре 2017 якобы передали $2500.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гримчаку и его "помощнику" сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, - НАБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3143186
 
 
 Топ комментарии
 
Звідки портянка знає хто потерпілий? От просто звідки, якщо ніхто офіційної інформації не подавав?
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куприк а ты как портнов тоже орал- беркут беркут ?
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День и ночь Грымчак гремел и боролся с коррупцией ... на всех телеканалах страны. Вернее, топил за порохнявого, а оная жена вообще уверена в гениальности соевого! Так недолго и до мавзолея на Крещатике, который семейство гримчаков построит для соевого после его смерти!
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завладел денежными средствами Святненко Максима Александровича в размере 50 тыс. долларов за обещание влияния на судей Верховного суда Украины о вынесении решения, в котором был заинтересован этот гражданин Святненко....похоже, портнов в сговоре со святенко...не успел гримчак вывести этих святненков вывести на чистую воду...и уже 50 тыс календариков)
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День и ночь Грымчак гремел и боролся с коррупцией ... на всех телеканалах страны. Вернее, топил за порохнявого, а оная жена вообще уверена в гениальности соевого! Так недолго и до мавзолея на Крещатике, который семейство гримчаков построит для соевого после его смерти!
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Щось усе каламутніше й каламутніше.
Але "жодної хвилини без "новини"". Схоже, що йде "інформаційний шум" задля створення ілюзії впіймання "великої корупційної риби".
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Звідки портянка знає хто потерпілий? От просто звідки, якщо ніхто офіційної інформації не подавав?
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Чем дольше портнов будет работать говорящей головой у Зе, тем больше рейтинг Зе будет падать и в итоге Зе будет бороться с мертветчуком сугубо за рыговский электорат. Понимают ли это в команде Зе или там сидят сплошь дыбилы, подхалимы, жополизы, да чемоданоносцы?
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Іще.. немає вже повноважень у суддів Верховного суду України. Зараз діє Верховний суд.
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Не может такого быть . Нам же лолиботы вчера говорили , шо это были календарики Экс-кандидат на должность в НАБУ Святненко назван потерпевшим по делу Гримчака - Цензор.НЕТ 4772
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куприк а ты как портнов тоже орал- беркут беркут ?
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шо мене толку от твоего беркута ? меня же пригожен стекломоем снабжает , а не твой беркут Екскандидата на посаду в НАБУ Святненка названо потерпілим у справі Гримчака - Цензор.НЕТ 6631
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вай спалился ты Екскандидата на посаду в НАБУ Святненка названо потерпілим у справі Гримчака - Цензор.НЕТ 5433 Мндя прошлых он хоть бояркой поил Екскандидата на посаду в НАБУ Святненка названо потерпілим у справі Гримчака - Цензор.НЕТ 8805
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ты всегда был тормозом . я уже говорил , шо боярка только по праздникам и в особых случаях
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Никуя не понял.
Но судя по всему менты горбатого лепят.
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ЗЕленые клоуны опять испортили воздух! ПШИК.
Главная особенность такого вида противоправного присвоения чужого имущества, как мошенничество заключаются в том, что в момент его совершения жертва преступления уверена в законности происходящего.

т.е. дать Юрику Г. 1 лям $ на "решение" вопроса это законное действие)))
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Не знаю.
Но пока что складывается впечатление шо эта " взятка" вдруг материализовалась ниоткуда.
По логике эти бабки кто то должен был им передать. Но об этом ни гу гу. Ни фото ни видео передачи бабок не показывают.
Где то читал шо менты сначала провели у него обыск. Ничего не нашли и понеслись после этога выполнять план " Б", подкидывать взятку.
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А откуда Портнов ВСЕ знает? Никак во дворе старушки - соседки рассказывают.
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Раз тут уже і портнов то ясно що все сплошний фарс і тупа підстава...
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