 Экс-кандидат на должность в НАБУ Святненко назван потерпевшим по делу Гримчака

Об этом Портнов рассказал в комментарии 112 Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Гримчака и его помощника подозревают в завладении $ 50 тыс. Святненко.

"8 августа фигурант (Гримчак, - ред.) по предварительному сговору со своим помощником Овдиенко в результате осуществления мошеннических действий завладел денежными средствами Святненко Максима Александровича в размере 50 тыс. долларов за обещание влияния на судей Верховного суда Украины о вынесении решения, в котором был заинтересован этот гражданин Святненко", - отметил Портнов.

14 августа заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Как отмечает издание "Судебный репортер", фирма "Юржитло" фигурирует в одном из эпизодов дела, где Гримчак и его сообщник якобы должны были получить $ 80 тыс. за влияние на судей Верховного суда.

Также Святненко известный как заявитель по делу против судьи Подольского суда Киева Татьяны Войтенко.

Адвокат Войтенко выяснил, что за полтора месяца до внесения сведений в реестр базовые станции на территории ГУ СБУ в Киеве и Киевской области зафиксировали около 100 соединений по телефону Святненко. Адвокат судьи получил эту информацию для доказательства провокации преступления и внепроцессуального общения заявителя с сотрудниками правоохранительных органов.

Войтенко подозревается в том, что в сговоре с заместителем руководителя аппарата суда получила $10 тыс за влияние на принятие решения судьей Галиной Супрун. Недавно Высший совет правосудия отстранила Войтенко от должности.

Кроме того, Святненко также является заявителем по делу судьи Барышевского суда Киевской области Александра Лисюка, которому в сентябре 2017 якобы передали $2500.

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