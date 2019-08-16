 Украинское вещание на оккупированные территории критически важно, - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".
"Это очень важно (вещание на оккупированные территории. - Ред.), поскольку, если вы живете в Донбассе или в Крыму, то не имеете доступа даже к этому "безумному", контролируемому олигархами украинскому медиа-пространству. Вы действительно получаете только российскую пропаганду. Так же у вас нет четкого понимания, как этот конфликт видят извне. Какова поддержка людей на этих оккупированных территориях. Какова поддержка по восстановлению суверенитета Украины - единодушная поддержка во всем мире", - сказал Волкер.
Волкер подчеркнул, что жителям оккупированных территорий важно знать "что делают украинцы, пытаясь "сшить" страну, что делают для развития, реформирования, для личной свободы и свободы слова, для экономики, для пенсий".
"Все это воспринимают через российские манипуляции, которые выставляют Украины "дьяволом", "фашистами", говорят об "агрессивности" и "насилии". А Россию представляют как спасителя, что, конечно же, является противоположным тому, что происходит на самом деле", - отметил Волкер.
Также он добавил, что жителям оккупированных территорий нужен доступ "к реальной информации, чтобы иметь представление о том, что происходит".
Напомним, 4 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал 22 лицензиатам 25 разрешений на временное вещание на территории проведения ООС и на границе с Крымом.
https://itc.ua/news/v-sluge-naroda-zadumalis-o-regulirovanii-i-registraczii-internet-smi-a-takzhe-hotyat-sozdat-edinogo-regulyatora-dlya-vseh-media/
Никита Потураев, являющийся советником команды Владимира Зеленского и заодно новоизбранным народным депутатом от партии власти «Слуга народа», считает, что деятельность интернет-СМИ необходимо регулировать. Об этом он заявил в одном из последних интервью.
Народный депутат считает необходимым прояснить, что является медиа. Соответствующее определение уже включено в наработанный законопроект об аудиовизуальных услугах. А вслед за определением, что именно является медиа, предстоит заняться регулированием их деятельности и регистрацией.
т.е. полный контроль, как в рашке, за интернет-медиа.. и если кто-то против слуг урода - отмена регистрации и уголовное преследование?
16.08.2019 г.
Наши вчерашние упражнения на деле Гримчака (не только на своих ресурсах) дали интересный побочный результат. Вова засветил свою ботоферму в Эстонии. Эстонские товарищи проверят, что это там за "граждане Украины", "мы за зеленского" в Нарве окопались.
В недрах режима Зеленского готовится еще одна очень интересная провокация. Цель ее хоть немного вздернуть резко снижающуюся электоральную поддержку созданием искусственного узла противоречий. речь идет о внесении изменений в знаковые вещи страны - флаг, герб, гимн ну и т.д. При том озвучить эту идею поручено Богдану. Цель в общем то проста. На фоне вспыхнувшего конфликта быстро провести назначения в Кабинет Министров и ключевые государственные должности. Потом Зеленский выступает против этой идеи и на этом положительном фоне окончательно утрясаются все вопросы. Временная консолидация электората позволит Зеленскому увереннее чувствовать себя в вопросах формирования структур управления при серьезном давлении извне. Автор идеи - Кирилл Тимошенко. Именно под это и вручен г-ну Богдану отдел геральдики и государственных наград.
В ОПУ подтвердили визит Нетаньяху. В общем, как мы сообщали, визит носит экстренный и не официальный характер. Вся подоплека визита тут. У Вовы все поняли и тихо зарывают "реинтеграцию Донбасса" в бюрократические процедуры.
Над кандидатурой на должность генерального прокурора Рябошапкой, который негласно курирует процесс Гримчака , начинают сомневаться у Зеленского. Дело в том, что заявление Черновол поданное ей в ГБР по поводу "создание преступной группировки", встреченное у Зеленского презрительными комментариями и улыбками, неожиданно стало предметом пристального внимания США. Видимо где то в Вашингтоне, в сознании некоторых очень влиятельных людей, перейдена критическая черта того вала негативной информации который обрушился по поводу деятельности Зеленского. Посольству США и представителям министерства юстиции США поручено провести встречу с Татьяной Черновол для выяснения обстоятельств изложенных в ее подаче. Тейлору поручено разъяснить Зеленскому важность замены генерального прокурора политически нейтральной и приемлемой кандидатурой.
В общем первая попытка "кого то посадить" закончилась грандиозной демонстрацией на всю страну полной бездарности режима Зеленского. Обвинение за день съехало с взятки в 1.1 млн. долларов на мошенничество в объеме 90 тысяч. Действующие лица обещавшие прес-конференцию побоялись даже ее провести.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
І хто там його дивитиметься чи слухатиме?
А якщо і є бажаючі, так нині, за наявності інтернету і супутникових антен, це - не проблема.