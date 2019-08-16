 Против жены экс-президента Кыргызстана Атамбаева возбудили уголовное дело

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня я узнала, что уголовное дело возбуждено и на меня", - заявила Атамбаева журналистам в пятницу.

По ее словам уголовное дело связано с бывшим заведующим отделом судебной реформы и законности аппарата президента Киргизии Манасом Арабаевым.

"Я знала, что политика - грязное дело. Я даже не знаю, где какой суд находится. Будучи первой леди, я работала, чтобы никуда не вмешиваться", - добавила Атамбаева.

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2 июня Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана по подозрению в коррупции задержал Арабаева, который был освобожден от должности в середине мая с формулировкой "в связи с утратой политического доверия".

По данным спецслужбы, Арабаев, занимая должность в аппарате президента, злоупотреблял положением в интересах отдельных преступных групп, осуществивших рейдерский захват объектов предпринимательства иностранных инвесторов в Бишкеке.

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Арабаев дал показание против Раисы Атамбаевой. По его словам, она вмешивалась в судебный процесс по делу одной из строительных компаний в Бишкеке, которая принадлежала международной горнорудной организации "Синхуа".

Неправительственные организации Кыргызстана и представители оппозиции неоднократно требовали отставки Арабаева, заявляя, что он контролирует судебную систему республики и решения, выносимые судами, вплоть до личного участия в написании приговоров.

Арабаев был назначен на должность заведующего судебным отделом экс-президентом Кыргызстана Атамбаевым, в связи с чем представители НПО утверждали, что именно завотделом курировал вынесение судебных решений в отношении оппонентов бывшего главы государства.