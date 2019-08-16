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Все про:Кыргызстан (188) уголовное дело (2295) Атамбаев (1)

 Против жены экс-президента Кыргызстана Атамбаева возбудили уголовное дело

Супруга бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Раиса стала фигуранткой уголовного дела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня я узнала, что уголовное дело возбуждено и на меня", - заявила Атамбаева журналистам в пятницу.

По ее словам уголовное дело связано с бывшим заведующим отделом судебной реформы и законности аппарата президента Киргизии Манасом Арабаевым.

"Я знала, что политика - грязное дело. Я даже не знаю, где какой суд находится. Будучи первой леди, я работала, чтобы никуда не вмешиваться", - добавила Атамбаева.

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2 июня Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана по подозрению в коррупции задержал Арабаева, который был освобожден от должности в середине мая с формулировкой "в связи с утратой политического доверия".

По данным спецслужбы, Арабаев, занимая должность в аппарате президента, злоупотреблял положением в интересах отдельных преступных групп, осуществивших рейдерский захват объектов предпринимательства иностранных инвесторов в Бишкеке.

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Арабаев дал показание против Раисы Атамбаевой. По его словам, она вмешивалась в судебный процесс по делу одной из строительных компаний в Бишкеке, которая принадлежала международной горнорудной организации "Синхуа".

Неправительственные организации Кыргызстана и представители оппозиции неоднократно требовали отставки Арабаева, заявляя, что он контролирует судебную систему республики и решения, выносимые судами, вплоть до личного участия в написании приговоров.

Арабаев был назначен на должность заведующего судебным отделом экс-президентом Кыргызстана Атамбаевым, в связи с чем представители НПО утверждали, что именно завотделом курировал вынесение судебных решений в отношении оппонентов бывшего главы государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3143180
 
 
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- Знойная женщина, - сказал Остап, - мечта поэта. Провинциальная непосредственность. В центре таких субтропиков давно уже нет, но на периферии, на местах - еще встречаются.(с)
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У многих диктаторов конец один и тотже.Самый лучший был у Чаушеску-просто расстреляли с женой.причем откудато появились вооруженные палестинцы и шахтеры вышли из забоев.Потом палестинцы кудато исчезли.Иракского обезьяну из племен пустыни Саддама труп машина волокла и т.д. Одних сменяют другие,и возмущаются скинутые.Этого наверно тяжело будет на двойника поменять.но Кремль "должен" дать урок,чтоб другим повадно не было.
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