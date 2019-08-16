 "Святых не бывает": Разумков пообещал наказывать депутатов-нарушителей от "Слуги народа"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью для "НВ".
На вопрос о том, что намерены делать в партии "Слуга народа", если 5-10 % вошедших во фракцию нардепов окажутся людьми, не готовыми к депутатской деятельности, Разумков ответил: "Конечно, наши депутаты представляют украинский народ, и святых не бывает, но именно дисциплинарные меры - это первое, с чего мы начнем, и их мы пропишем законодательно. Если вы не ходите на работу, вас увольняют - почему с депутатом должно быть по‑другому? Выдвигала их именно партия "Слуга народа", и мы несем за них ответственность, в том числе репутационную".
При этом Разумков призвал судить будущих депутатов по их новым делам и поступкам.
"Могу обещать, что мы сделаем так, что в парламенте не будет неприкасаемых", - заявил глава "Слуги народа".
Он напомнил, что его политсила намерена воспользоваться монобольшинством в Раде, чтобы в первые недели ее работы принять пакет дисциплинарных законопроектов, в том числе и закон о снятии депутатской неприкосновенности.
Лукашенко, ****, вложил в уста Разумкову свои мантры и теперь их можно слушать не только в Беларуси, но и в Украине и также наблюдать улов лохов на эти мантры.
по опросам в расеи - 69% расеян "ЗА" разгон митингов и демонстраций, одобряют действия росгвардии..
23% расеян - "негативно" настроены против разгонов митингов..
хм.. цифирки-то сходятся... 73% и 25%.. Совпадение?))
\Но.. зебилам нужен контроль (в т.ч. и в ВР) и иммитация "игры на рояле" для принятия нужных Бене и другим олигархам - законов..
Поэтом и "Большой Брат" и тотальный контроль над НУЖНЫМИ нажатиями кнопок
16 серпня українсько-італійському воїну Віталію Марківу виповнюється 30 рочків.
Це вже третє день народження, яке нацгвардієць зустрічає за гратами.
Вітаємо! І бажаємо сили, витримки і справедливості...Тримайся і скоріш повертайся
У шмаркли считают (по официальному сообщению) что "за сутки погибших нет"...
Один просепар Бужанський, що пройшов до лав ВР по списках СН, чого вартує. Чи буде він голосувати за партіотичні закони на благо України?
Фамилии назови, а ? Кто эти благодетели ? Может, по ним Лукьяновское СИЗО плачет ?
Зеленский в окружении охраны ПРОРЫВАЕТСЯ через толпу в Николаеве
Вам он, никого, не напоминает?...