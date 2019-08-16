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 Политика Украины
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Все про:депутат (2703) дисциплина (57) Разумков Дмитрий (145) Слуга народа (231)

 "Святых не бывает": Разумков пообещал наказывать депутатов-нарушителей от "Слуги народа"

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков пообещал, что в парламенте не будет неприкасаемых.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью для "НВ".

На вопрос о том, что намерены делать в партии "Слуга народа", если 5-10 % вошедших во фракцию нардепов окажутся людьми, не готовыми к депутатской деятельности, Разумков ответил: "Конечно, наши депутаты представляют украинский народ, и святых не бывает, но именно дисциплинарные меры - это первое, с чего мы начнем, и их мы пропишем законодательно. Если вы не ходите на работу, вас увольняют - почему с депутатом должно быть по‑другому? Выдвигала их именно партия "Слуга народа", и мы несем за них ответственность, в том числе репутационную".

При этом Разумков призвал судить будущих депутатов по их новым делам и поступкам.

"Могу обещать, что мы сделаем так, что в парламенте не будет неприкасаемых", - заявил глава "Слуги народа".

Он напомнил, что его политсила намерена воспользоваться монобольшинством в Раде, чтобы в первые недели ее работы принять пакет дисциплинарных законопроектов, в том числе и закон о снятии депутатской неприкосновенности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рабинович и Разумков поспорили о языке на подготовительном заседании: "Мои избиратели говорят на русском языке", - "Ми у Верховній Раді... Буду просити вимикати мікрофон". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3143177
 
 
 Топ комментарии
 
///
16 серпня українсько-італійському воїну Віталію Марківу виповнюється 30 рочків.
Це вже третє день народження, яке нацгвардієць зустрічає за гратами.

"Святых не бывает": Разумков пообещал наказывать депутатов-нарушителей от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 3415

Вітаємо! І бажаємо сили, витримки і справедливості...Тримайся і скоріш повертайся
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Он, случаем, на прикроватной тумбочке не цитатник Лукашенко держит?
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будуть карати тих, хто зійде з лінії партії.
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Он, случаем, на прикроватной тумбочке не цитатник Лукашенко держит?
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тебе виднее, ты ж оттуда. Но Лукашенко не китикуешь почему-то ...
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Зеб, получай:
Лукашенко, ****, вложил в уста Разумкову свои мантры и теперь их можно слушать не только в Беларуси, но и в Украине и также наблюдать улов лохов на эти мантры.
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- Но ведь это же лавочничество! - закричал Бендер. - Начинать полуторастатысячное дело и ссориться из‑за восьми рублей! Учитесь жить широко!..(с)
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там, скорее, - ЦУ от вовки фуйла... Непросто ж так вазелин ПОСТОЯННО звонит в кремль - спрашивает советов
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п.с.
по опросам в расеи - 69% расеян "ЗА" разгон митингов и демонстраций, одобряют действия росгвардии..
23% расеян - "негативно" настроены против разгонов митингов..
хм.. цифирки-то сходятся... 73% и 25%.. Совпадение?))
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Ти ворог України,провокатор і *********** прихвостень.За порєбрік погань. "Святих не буває": Разумков пообіцяв карати депутатів-порушників від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 1927
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будуть карати тих, хто зійде з лінії партії.
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ржака)) по Конституции - ИЗБРАННЫЕ депутаты не подчиняются розумкову...
\Но.. зебилам нужен контроль (в т.ч. и в ВР) и иммитация "игры на рояле" для принятия нужных Бене и другим олигархам - законов..
Поэтом и "Большой Брат" и тотальный контроль над НУЖНЫМИ нажатиями кнопок "Святых не бывает": Разумков пообещал наказывать депутатов-нарушителей от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 4954
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порохоботи все время по себе судят,у нас не такі відносини як у тебе з петею "Святих не буває": Разумков пообіцяв карати депутатів-порушників від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 6648
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Разумков пообещал /16.08.19 10:01 может 15.08.19 18:10 будет/14.08.19 10:51 рассмотрит / шедевр Мендель: 14.08.19 14:28 Зеленский не планирует встречаться с Макроном/ 13.08.19 16:08 не решен/12.08.19 09:49 Возможно/ 12.08.19 11:01 Если удастся / 09.08.19 22:38 не разрешит /09.08.19 18:48 посетит /09.08.19 22:27 займется/09.08.19 13:52 Надеюсь/ 10.08.19 09:21 разрабатывают /09.08.19 16:52 рассмотрит /06.08.19 14:20 не останется /06.08.19 20:52 могут /06.08.19 20:51 Разрабатывается /05.08.19 18:02 вероятнее всего/ Уж сто-льник близится. А цимеса всё нет.
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БИНГО.То есть в парламент прошли такие же воры и мародеры как раньше?
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Строго говоря да, только руководят ими клоуны
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Бараны под предводительсвом клоунов?Страшная сила,стадом снесут любых мародеров
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недоРазумение изображает из себя воспитателя в детском саду? нет, лупоглазенький, надо изображать из себя врача дурдома.
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///
16 серпня українсько-італійському воїну Віталію Марківу виповнюється 30 рочків.
Це вже третє день народження, яке нацгвардієць зустрічає за гратами.

"Святых не бывает": Разумков пообещал наказывать депутатов-нарушителей от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 3415

Вітаємо! І бажаємо сили, витримки і справедливості...Тримайся і скоріш повертайся
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Сегодня еще двое ребят погибло на войне, в которой надо просто не стрелять...
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15 числа погибли Попко, Колбун и Гаврик. Вечная память и слава Героям. Будьте прокляты )(уйло и все твари, живущие запоребриком!
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Царствіе Небісне та вічна пам'ять Героям!
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Тот кто ляпнул "надо просто перестать стрелять", также виновен.
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слов нет..
У шмаркли считают (по официальному сообщению) что "за сутки погибших нет"...
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це так само, як обіцянка, що не буде друзів, сватів, кумів, а будуть виключно нові обличчя?
Один просепар Бужанський, що пройшов до лав ВР по списках СН, чого вартує. Чи буде він голосувати за партіотичні закони на благо України?
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порохоботи казали що всі сепари та зрадники тепер 1
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Разумков, кто спонсировал твою избиррательную кампанию ? В тебя влили пару сотен миллионов долларов как минимум.
Фамилии назови, а ? Кто эти благодетели ? Может, по ним Лукьяновское СИЗО плачет ?
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Эх, Киса, - сказал Остап, - мы чужие на этом празднике жизни.
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Меняя тоже всегда удивляло, почему трудовое законодательство не распространяется на депутатов, ведь они такие же бюджетники, так в чем дело? Если они не чиновники, тогда пускай живут за свой счет или уходят в отставку.
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То есть,руководящие клоуны уже открыто признают,что в этом(тупой и еще тупее) стаде новых депутатов есть особи,которых даже Трускавцами не обучишь
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В советское время была серия мультфильмов, про "весёлых человечков"... Так там, кроме Знайки, Незнайки, Торопыжки, Самоделкина, и других, был такой персонаж - Обещалкин...
Вам он, никого, не напоминает?...
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