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 Политика Украины, Здоровье
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 Перепись населения Украины может начаться в конце 2019 года, - Радуцкий

Советник президента по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий считает, что первым шагом на пути к трансформации отрасли должна стать перепись населения, которую могут провести уже в конце 2019 года.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ.

Радуцкий отметил, что ранее украинскую систему здравоохранения реформировали "точечно", за исключением последних трех лет.

Он пояснил, что старая медицинская система уже сломана, но построить новую пока не удалось. Чтобы провести качественную трансформацию отрасли, Радуцкий считает необходимым, в первую очередь, провести перепись населения. Именно от количества реальных украинских граждан зависит сумма, необходимая на финансирование отрасли.

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"Первым шагом на пути к трансформации медицины должна стать перепись населения. Невозможно рассчитать необходимое количество денег на систему здравоохранения, не понимая скольким людям мы должны предоставить услуги", - подчеркнул он.

Что касается сроков и времени проведения переписи, то Радуцкий отметил, что президент планировал ее начать уже к концу этого года.

"Планируется начать перепись чуть ли не в конце этого года, насколько мне известно. Я могу ошибаться, Президенту виднее… Как минимум Кабмин должен появиться сначала", - сказал он.

Проведение переписи населения Украины может обойтись в 4 миллиарда гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3143164
 
 
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Правильно. Холопов нужно считать, а то сколько налогов с них брать будет неизвестно Перепись населения Украины может начаться в конце 2019 года, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 1150
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порохоботов считать не будут? Перепис населення України може розпочатися наприкінці 2019 року, - Радуцький - Цензор.НЕТ 1576
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думаю ,орієнтовна кількість вже 35 Перепис населення України може розпочатися наприкінці 2019 року, - Радуцький - Цензор.НЕТ 8953 ..З гастарбайтерами(їх 18 відсотків)..
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один порохобот буде рахуватись за 25 %.. ))))))))))))))
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Не будуть. Бо вони самі дають собі раду на відміну від недієздатних зебілів.
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Обстоятельно подходят зеленые чуваки к делу.... хотят точно знать сколько можно будет кинуть денег себе на карман....
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придпадочним ольгінським.
картина-для вас!
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Перепись населения стоит 4 млрд.
Бюджет на 2019 год принят,это закон.Там расходов на перепись не заложено.
Трускавцы они такие
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спокійно можна перенести на початок 2020....
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Можно....но зебобик рудницкий говорит о том что в конце 2019-го..... видимо плохо в Трускавце учился....двоешник...
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Радуцький. У мене є товариш, Роман Рудницький. Він образиться, якщо його прізвище попаде в той кагал. 😊
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Сегодня на ПРЯМОМ канале выразили надежду, что возможна версия того, что грымчак не знал о противозаконных махинациях родного брата его жены. Перепис населення України може розпочатися наприкінці 2019 року, - Радуцький - Цензор.НЕТ 6270
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що "мовчки погоджувався" )))

чули ).

по-моєму ,аферюга "з чесним ї..алом"...
брав бабло навіть за те,що зробити не міг..
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Нехай ці зелепухи спочатку зароблять гроші " своїми ВЕЛИКИМИ реформами "
котрі зебілам обіцяли ( чи не обіцяли )) а потім вже тратять на перепис ,
на перенос оофісу
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"Мёртвых" душ тоже будут считать?
Прошлую перепись считали. У соседки дочь вышла за иностранца, с ребенком уехала на ПМЖ. Но соседка сказала, что постоянно проживают с ней постоянно. На всякий случай.
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Одной переписью населения внутри Украины не обойтись, учитывая, что значительная часть граждан находятся за рубежом, поэтому нужна еще онлайн регистрация граждан Украины за ее пределами, вот тогда будет точна ясно вся необходимая статистика!
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Вот хоть кто то сказал что вся реформа медицины проводилась с одной целью "ПРОСТО ПОЛОМАТЬ ТО ЧТО БЫЛО"!! и да цель достигнута поламали очень многое, что конечно привело к сокращению расходов - это и было целью реформы! не улучшить не обеспечить всех медуслугами а СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ! А ЛОХИ ТУТ БЕГАЛИ И ПИСАЛИ РЕФОРМА РЕФОРМА...
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