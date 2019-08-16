 На первое заседание новой ВР будут приглашены 9 межпарламентских организаций, в том числе ПАСЕ

Соответствующее решение приняла депутатская группа по подготовке первого заседания парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Среди приглашенных организаций – ПАСЕ, Европейский парламент, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ГУАМ и другие.
Как сообщалось, Верховная Рада нового созыва начнет работу 29 августа.
то - на х..!
до поглядів,ідеології Рабіновича..
Зараз він на утриманні Новінського.. Завтра -когось іншого...