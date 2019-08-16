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 Политика Украины
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Все про:ВР (23284) ПАСЕ (1435)

 На первое заседание новой ВР будут приглашены 9 межпарламентских организаций, в том числе ПАСЕ

Депутатская группа по подготовке первого заседания Верховной Рады 9-го созыва решила направить приглашения 9 межпарламентским организациям, в том числе Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) для участия в первом торжественном заседании украинского парламента.

Соответствующее решение приняла депутатская группа по подготовке первого заседания парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Среди приглашенных организаций – ПАСЕ, Европейский парламент, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ГУАМ и другие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 23 комитета вместо 27: подготовительная депутатская группа предлагает сократить количество парламентских комитетов. СПИСОК

Как сообщалось, Верховная Рада нового созыва начнет работу 29 августа.

Источник: https://censor.net.ua/n3143162
 
 
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Понты для заезжих...
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Прости, но на вопросы идиотов я не отвечаю, даже серых, как штаны пожарника На перше засідання нової ВР будуть запрошені 9 міжпарламентських організацій, серед яких і ПАРЄ - Цензор.НЕТ 430
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Хочу подивитись як маестро збацає перед ними свій хіт на роялі.
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Показать мировому правительству, как будут управлять подданными.
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Интересно, Рабинович поет на украинском? Я о Гимне Украины говорю! Если - нет,
то - на х..!
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за певну суму Рабінович навіть станцює гопака ))
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не раджу проявляти інтерес до того,чого немає..
до поглядів,ідеології Рабіновича..

Зараз він на утриманні Новінського.. Завтра -когось іншого...
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Він взагалі мовчатиме. Співати Гімн для нього западло.
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из ПАСЕ, значит животные из Орды точно будут.
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триединство ("зе" , окупанты Украины от ПАСЕ,с самим ПАСЕ ) - превращают Украину в отстойник....между рашистом ЕС И НАТО....со временем рашист отхватить еще часть ....
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