 На первое заседание новой ВР будут приглашены 9 межпарламентских организаций, в том числе ПАСЕ

Соответствующее решение приняла депутатская группа по подготовке первого заседания парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Среди приглашенных организаций – ПАСЕ, Европейский парламент, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ГУАМ и другие.

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Как сообщалось, Верховная Рада нового созыва начнет работу 29 августа.