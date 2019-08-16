 "Слуга народа" пообещала сохранить Минветеранов, - Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
"По настоянию ветеранских движений состоялась их встреча с представителями депутатских групп. Тема - будущее комитета ветеранов. Ветеранские организации настаивают на его сохранении. Партия власти с этим пока не соглашается, мотивируя свою позицию расширением полномочий комитета соцполитики. Ветеранские движения справедливо отметили, что вопрос ветеранов - это не только социальная сфера и льготы. Это должна быть государственная политика, которую должны совместно вырабатывать профильное министерство и комитет. Мы отстаиваем такую же позицию. ВР должна слышать ветеранов", - говорится в сообщении.
Из позитивного Геращенко отметила: "На этой встрече мы четко услышали от партии власти обещание, что профильное министерство по вопросам ветеранов будет сохранено!".
Также она добавила, что вопросы комитета ВР по делам ветеранов еще будут обсуждаться на подготовительной группе.
Мотор Січ переходить на чотириденний робочий тиждень.
Запорізьке підприємство "Мотор Січ" переходить на скорочений робочий тиждень. Співробітники говорять, що згодом буде скорочення.
Про це повідомляє Укрінформ.
"13 серпня ввечері було підписано наказ про перехід на чотириденний робочий тиждень. П'ятниця буде вихідним уже з 1 вересня. Раніше чотири дні дозволялося працювати тимспівробітникам, які не задіяні у виробничому процесі, а зараз додатковий вихідний буде абсолютно у всіх заводчан. Ми не знаємо, що буде далі. Чекаємо", - говорить співрозмовник агентства, який попросив не називати його.
Валерий Аверьянов
На офіційному сайті підприємства інформації про причини такого рішення поки що немає.
По крайней мере теперь становится ясным, почему убрали Дмитрия Тымчука. Он бы вряд ли молчал...
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Ось хто більш гідний бути президентом, ніж комік, який вдало підхопив хвилю.
решили открывать ентот камитет ветеранов аж в январе 2019 в раде.
назначили какую то дуру с бпп начальницей.
та сказала, что заработает камитет Аж в июне-июля 2019, спешить некуда.
а в 2014 нельзя было создать такой камитет??
не было ветеранов ато тогда??
вот дебилы ***** конченные,
ну куда не ткни палкой-дерьмосоевое.
от ентой ссукигеращенки с мальдивским до таничерновол с пашинским.
еще грымчак вылез с взяткой 1 лимон $.
дно.