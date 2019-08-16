 "Слуга народа" пообещала сохранить Минветеранов, - Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"По настоянию ветеранских движений состоялась их встреча с представителями депутатских групп. Тема - будущее комитета ветеранов. Ветеранские организации настаивают на его сохранении. Партия власти с этим пока не соглашается, мотивируя свою позицию расширением полномочий комитета соцполитики. Ветеранские движения справедливо отметили, что вопрос ветеранов - это не только социальная сфера и льготы. Это должна быть государственная политика, которую должны совместно вырабатывать профильное министерство и комитет. Мы отстаиваем такую же позицию. ВР должна слышать ветеранов", - говорится в сообщении.

Из позитивного Геращенко отметила: "На этой встрече мы четко услышали от партии власти обещание, что профильное министерство по вопросам ветеранов будет сохранено!".

Также она добавила, что вопросы комитета ВР по делам ветеранов еще будут обсуждаться на подготовительной группе.

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