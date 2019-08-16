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 Политика Украины
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 "Слуга народа" пообещала сохранить Минветеранов, - Геращенко

На встрече ветеранских движений и депутатских групп представители партии "Слуга народа" пообещали, что министерство по вопросам ветеранов будет сохранено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"По настоянию ветеранских движений состоялась их встреча с представителями депутатских групп. Тема - будущее комитета ветеранов. Ветеранские организации настаивают на его сохранении. Партия власти с этим пока не соглашается, мотивируя свою позицию расширением полномочий комитета соцполитики. Ветеранские движения справедливо отметили, что вопрос ветеранов - это не только социальная сфера и льготы. Это должна быть государственная политика, которую должны совместно вырабатывать профильное министерство и комитет. Мы отстаиваем такую же позицию. ВР должна слышать ветеранов", - говорится в сообщении.

Из позитивного Геращенко отметила: "На этой встрече мы четко услышали от партии власти обещание, что профильное министерство по вопросам ветеранов будет сохранено!".

Также она добавила, что вопросы комитета ВР по делам ветеранов еще будут обсуждаться на подготовительной группе.

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Слуга народа пообещала сохранить Минветеранов, - Геращенко 01
Слуга народа пообещала сохранить Минветеранов, - Геращенко 02
Слуга народа пообещала сохранить Минветеранов, - Геращенко 03
Слуга народа пообещала сохранить Минветеранов, - Геращенко 04

Источник: https://censor.net.ua/n3143159
 
 
 Топ комментарии
 
иришка в своем амплуа бесполезной трещалки
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У меня хватает мозгов не обзывать 73% украинцев уродами. У тебя - явно нет. Ты - липкая и мерзкая тварь...
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з глотки приходиться все видирати "Слуга народа" пообещала сохранить Минветеранов, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8656
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Это очень плохо,что сохранили Минветеранов, там очень много коррупции, много липовых ветеранов, которые не относятся ко 2 мировой войне, так как родились после ее окончания или были детьми во время этой войны,там много просто пенсионеров,много денег отмывается. Поэтому позор, что пошли на поводу у прошлой власти. И если уж сохранили, то пусть в этих ветеранах наведут порядок и включат туда сегодняшних героев, которые воевали на Донбассе.
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Гірше не буде:

Мотор Січ переходить на чотириденний робочий тиждень.
Запорізьке підприємство "Мотор Січ" переходить на скорочений робочий тиждень. Співробітники говорять, що згодом буде скорочення.
Про це повідомляє Укрінформ.

"13 серпня ввечері було підписано наказ про перехід на чотириденний робочий тиждень. П'ятниця буде вихідним уже з 1 вересня. Раніше чотири дні дозволялося працювати тимспівробітникам, які не задіяні у виробничому процесі, а зараз додатковий вихідний буде абсолютно у всіх заводчан. Ми не знаємо, що буде далі. Чекаємо", - говорить співрозмовник агентства, який попросив не називати його.
Валерий Аверьянов
На офіційному сайті підприємства інформації про причини такого рішення поки що немає.
По крайней мере теперь становится ясным, почему убрали Дмитрия Тымчука. Он бы вряд ли молчал...

"Слуга народа" пообещала сохранить Минветеранов, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5000
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В "Слуге уродов" согласились создать комитет ветеранов 95 квартала
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А на твои мозги ЗЕлёная плесень не давит?
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У меня хватает мозгов не обзывать 73% украинцев уродами. У тебя - явно нет. Ты - липкая и мерзкая тварь...
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"Слуга уродов" уроды это: Коломойский, Портнов, Богдан... А 73% это биомасса которая взросла на "Сватах" и т.п. шедеврах ЗЕлупы
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Уже далеко не 73. Скоро вообще будет 0. Может уродов там и меньше, но в основном любители шары.
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Не слишком ли смело причислять 73% УКРАИНЦЕВ к поклонникам клоуна? Вас 73% от принявших участие в голосовании, а не всех украинцев.
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Зачем вы придумываете то, чего не говорилось? Никто никого не обязывал.
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Гос-во должно о своих холопах беспокоиться.
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Віддати цей напрямок Яні Зінкевич.
Ось хто більш гідний бути президентом, ніж комік, який вдало підхопив хвилю.
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иришка в своем амплуа бесполезной трещалки
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К Ющув ности сходи, вспомни былые времена
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Есть же минсоцполитики. Зачем 2 одинаковых министерства?
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Министерство, сотни бюджетников вместе с зарплатой и льготами будут сидеть на шее людей которые зарабатывают и пополняют бюджет. Геращенко и её "политическая сила" кстати будут сидеть на той же шее. Безотносительно к ветеранам, но Украина уже давно на первом месте в мире по льготам и халявам, а зарабатывающие уже миллионами валят за бугор.....
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Слуги отримали чергового пенделя. "Слуга народу" пообіцяла зберегти Мінветеранів, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4241 Далі буде.
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Ну, да, "пообещали"... Они много чего "наобещали"... Войну закончить, тарифы снизить, зарплаты повысить... "Казав пан - "Кожух дам...". Й слово його, тепле...".
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Министр,замы,шофера,секретутки,охрана,чинушки-бездельники,здания,льготы,премии - эта кодла схавает все что даст бюджет на ветеранов.
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"Слуга народа" пообещала сохранить Минветеранов, - Геращенко

решили открывать ентот камитет ветеранов аж в январе 2019 в раде.
назначили какую то дуру с бпп начальницей.

та сказала, что заработает камитет Аж в июне-июля 2019, спешить некуда.

а в 2014 нельзя было создать такой камитет??
не было ветеранов ато тогда??

вот дебилы ***** конченные,
ну куда не ткни палкой-дерьмосоевое.

от ентой ссукигеращенки с мальдивским до таничерновол с пашинским.

еще грымчак вылез с взяткой 1 лимон $.

дно.
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