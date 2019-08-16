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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7478) Одесская область (1817) таможня (1463)

 Экспедиторская компания "Макотрейдинг" призывает новое руководство таможенной службы Украины остановить коррупцию на Одесской таможне

Заместитель директора компании "Макотрейдинг" Виктория Пикшрене заявила, что контейнеры компании с тканями простаивают на таможенном терминале в Одессе, а оформление груза сознательно тормозится чиновниками.

Об єтом сообщает УНИАН.

"По нашей информации, на сегодняшний день руководство Одесской таможни лоббирует интересы по таможенному оформлению определенных брокеров, которые работают на Одесской таможне. Один из этих фактов очень хорошо просматривается по работе в оформлении тканей. Примерно 90-95% рынка тканей, которые импортируются в Украину, оформляются на одном и том же таможенном терминале №1 таможенный пост "Черноморский"... Мы бы хотели, чтобы новое руководство таможни нас услышало, обратило на это внимание, и провело служебное расследование. Как участникам рынка, нам не интересно, чтобы руководство таможни лоббировало интересы отдельных брокеров, все должны работать согласно таможенному кодексу, - сообщила Пикшрене.

Она также добавила, что в случае отсутствия реакции со стороны таможенной службы по истечению отведенного законом срока, компания будет обращаться в Госбюро расследований с просьбой инициировать проверку.

"Я считаю, что руководитель Одесской таможни Передерий Владимир Всеволодович не может не замечать, что у него на одном терминале вся ткань, которая приходит в Одессу, оформляется на одном посту. То есть это нужно или не заниматься своей таможней или быть в этом заинтересованным. По информации, которая распространена в этой сфере, руководитель Одесской таможни в этом заинтересован, поэтому он и лоббирует оформление одним брокерам, при этом давит на других брокеров", - добавила представитель компании.

В частности, по ее словам, любой брокер, который обслуживает клиента по предоставлению услуг импорта тканей, попадет под определенное давление со стороны таможни, которое проявляется в досмотрах груза, отборе образцов и других видах проверок.

"Это все делается с целью того, чтобы сроки оформления тканей были затянуты, чтоб брокер предоставлял некачественный сервис, чтобы попадал на дополнительные расходы, чтобы ему не интересно было брать в оформление именно эту группу товаров", - сообщила Пикшрене, добавив, что задержка грузов может длиться от двух до четырех недель, которая также приводит к порче тканей, потере надлежащего товарного вида и неудовлетворенности уровнем сервиса брокерских услуг со стороны клиента.

По ее словам, в этом случае клиент перейдет на обслуживание к другому брокеру, у которого таможенное оформление грузов происходит значительно быстрее.

"В этом и есть вся суть лоббирования интересов одного брокера, чтобы клиенты оформляли груз только через него. Мало того, что клиенты получают свой контейнер через четыре недели, а не через 4 часа, как это предусмотрено в таможенном кодексе, так еще возникают дополнительные расходы – простой машины стоит в среднем 40 долл за сутки, который начинает взиматься со второго дня", - сообщила она.

По ее словам, в совокупности дополнительные расходы за простой, работу грузчиков другие расходы получаются от 500 до 1000 долл. на один контейнер, тогда как в среднем эти услуги на рынке Украине стоят 100 долл.

Кроме того, Пикшрене сообщила о том, что при прибытии тканей на терминал подается временная декларация, по которой отбираются образцы для лаборатории, которая дает заключение, на основании которого будет установлена определенная ставка пошлины для оформления данного вида груза – 0%, 5% или 8%, а дальше имеет место быть коррупционная схема, при которой бюджет недополучает до 1000 долл. с каждого оформленного контейнера.

"Образцы отбираются, увозятся в лабораторию, по дороге они меняются, процентов 70-80% ответов лаборатории, что эта ткань оформляется под 0%, соответственно, на каждом контейнере от 800 до 1000 долл. в платежах – это разница, которую себе оставляет брокер, оформляющий эти грузы. Наверное, этих денег с каждого контейнера хватает, чтобы заинтересовать и руководителя таможни, и еще других участников процесса…Точной информации нет, но в нашей сфере называют цифры от 100 до 300 контейнеров в месяц, это не маленькие деньги, которые недополучил бюджет", - подчеркнула заместитель директора компании "Макотрейдинг".

Пикшрене также отметила, что 14 августа экспедиторы провели акцию протеста под стенами Государственной фискальной службы, где требовали от чиновников разобраться в ситуации, сложившейся на Одесской таможне.

Как сообщал УНИАН, в середине июля украинская компания "Макотрейдинг" совместно с другими экспедиторами и брокерами сообщила о создании общественной инициативы "Таможенный пульс" с целью борьбы со злоупотреблениями в таможенных органах и защиты прав "белого" бизнеса.

В начале июля заместитель директора компании "Макотрейдинг" Виктория Пикшрене заявила, что длительная задержка контейнеров с товарами на Одесской таможне приводит к недостачам и порче, на что жалуются экспедиторы и брокеры. По словам экспедиторов, работающих на Одесской таможне, от "белого" бизнеса требуют взятки, искусственно создают препятствия и блокируют работу украинских предприятий.

Источник: https://censor.net.ua/n3143156
 
 
 Топ комментарии
 
Шо ж такое, Лесника уволил,а воровство не прекратилось
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Ага, щас. Сейчас там гр. Коломойский подожмет все под себя окончательно, а потом может, когда-нибудь, где-то там остановят Экспедиторская компания "Макотрейдинг" призывает новое руководство таможенной службы Украины остановить коррупцию на Одесской таможне - Цензор.НЕТ 5548
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Так корупція нова чи стара? І яка може бути корупція, коли настала ера диджіталізації.
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Ага, щас. Сейчас там гр. Коломойский подожмет все под себя окончательно, а потом может, когда-нибудь, где-то там остановят
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Зеля много трындит, но не может справиться даже с коррупцией на таможне. Ужас.
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Тут не закликати потрібно, а запроваджувати смертну кару за такі злочини. І то це може лише суттєво зменшити корупцію, а не зупинити зовсім.
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А хто це все робити буде? Хто не полінується і хоче знати правду, той може перевірити, що з усіх, "звільнених" показово на камеру у рамках піар-проекту "Слуга народа" 34 чиновників реально звільнилося лише 3, менше 9 відсотків. Решта працюють. В тому числі і митники. Після шоу у Житомирській області 7 липня одразу 8 липня зранку запрацювали всі мотопомпи і видобування бурштину відновилося. Тому пафосу зі смертною карою не потрібно. Для початку потрібно спробувати взагалі хоч якось карати. Бо навіть легкого покарання часто не відбувається, якщо не вважати таким легкий переляк чиновників від постановочних шоу.
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вся проблема у наявності корупційної"вилки" -0,5,8 відсотків.

зробіть всім 4-проблема зникне.
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Шо ж такое, Лесника уволил,а воровство не прекратилось
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Так корупція нова чи стара? І яка може бути корупція, коли настала ера диджіталізації.
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Это тупик Зе -команды . С одной таможней не могут разобраться, но землю готовы продать
честно и открыто. Хватит строить из себя Наполенов. Говорить с людьми надо у которых это получилось, Без Михо и Юли вашей квалификации недастаточно.
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В эту емкость с дерьмом добавить дрожжей в виде Михо и Юли?
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Власть надо менять как подгузники и по той же причине кто то сказал. В Германии,Италии
после войны так и было. Самое сложное запустить это в серию, но голосование в смартфоне с этим справится.
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ты прав. М.Саакашвили должен с самого верха начать чистить таможню. и для начала их всех отстранить и поставить своих людей которые будут подконтрольны ему, а не коррупционной вертикали. они привыкли к шальным деньгам, что неизлечимо.
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Болваны,менять нужно не только таможенников,менять нужно законы,предыдущие законодатели умышленно писали коррупционные законы.
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а вы метросексуалу в ФБ писали, как он просил?
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Та немэ там вжэ , тойи коррупцийи ,, я там був и вжэ всэ поришав .. Люды , не брэшить .! Експедиторська компанія "Макотрейдінг" закликає нове керівництво митної служби України зупинити корупцію на Одеській митниці - Цензор.НЕТ 5681 ..
Експедиторська компанія "Макотрейдінг" закликає нове керівництво митної служби України зупинити корупцію на Одеській митниці - Цензор.НЕТ 991.
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