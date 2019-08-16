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 Воин 72-й ОМБр Константин Гаврик погиб вследствие обстрела наемников РФ в ночь на 15 августа на Донбассе, - соцсети. ФОТО

В ночь на четверг, 15 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский военный Константин Гаврик.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил пользователь соцсети под ником Конопляный Джмелик.

По его словам, погибший был родом из Токмака Запорожской области, служил в 72-й ОМБр.

Воин 72-й ОМБр Константин Гаврик погиб вследствие обстрела наемников РФ в ночь на 15 августа на Донбассе, - соцсети 01

Напомним, вчера в пресс-центре ОС сообщили, что украинский военнослужащий погиб в результате вражеского огня по одному из опорных пунктов ВСУ в районе населенного пункта Хутор Вильный.

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Воин 72-й ОМБр Константин Гаврик погиб вследствие обстрела наемников РФ в ночь на 15 августа на Донбассе, - соцсети 02
Фото с Twitter Конопляный Джмелик

"Вчера, в конце дня пренебрегая минскими договоренностями о полном и бессрочном прекращении огня вдоль всей линии разграничения, российские оккупанты открыли огонь по одному из наших опорных пунктов в районе населенного пункта Хутор Вильный. В результате вражеского обстрела получил ранения несовместимые с жизнью военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе Минобороны добавили, что погибший был 1980 г.р.

Воин 72-й ОМБр Константин Гаврик погиб вследствие обстрела наемников РФ в ночь на 15 августа на Донбассе, - соцсети 03

Источник: https://censor.net.ua/n3143155
 
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