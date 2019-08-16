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 Политика Украины
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 Продавщица ювелирного магазина в Черновцах украла украшений на миллион гривен. Ей грозит до 12 лет с конфискацией, - полиция

Работники Черновицкого отдела полиции выяснили, что продавец одного из ювелирных магазинов в течение месяца присваивала ценные изделия. За содеянное ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Полицейские установили, что в течение месяца, с 14-го июля по 14 августа, 28-летняя продавщица одного из черновицких ювелирных магазинов присваивала ценные украшения. Своими действиями женщина нанесла владельцам магазина убытков на сумму свыше 980 000 гривен", - сказано в сообщении.

По данному факту следователи Черновицкого отдела полиции начали уголовное производство по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Полицейские изъяли у женщины вещественные доказательства. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3143153
 
 
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980 тис ?
власники навряд чи збіднішали..
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Продавщица не голова и не начальник в совете....должна сесть и будет сидеть по полной))))
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Наводчику сепаров где 30человек погибло 8лет а тут 12 ? Наше судовую систему надо менять на корню
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Не факт, будучи пойманой на исчезновении какого то там кольца, на нее не повесили все, что только можно.
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Она думала, что ей так же ничего не будет, как бриллиантовым прокурорам
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Хм...продавщице за кражу- 12 лет, а зайцевой за убийство 6 человек и несколько покаленченных- 10 лет...."оригинальное правосудие"
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Не за убийство, а за дтп с трупами.
Тут умышленное преступление, по максимальной части, а у Зайцевой умысла на дтп и убийство не было.
Всё соответствует.
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Она из изделий злых духов изгоняла,меняла их на деньги,деньги на еду,таким образом злые духи превращались в органические удобрения.
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Нормально тетя ещё и витриной работала))))
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в депутати в верховну раду її к родствєним душам...
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