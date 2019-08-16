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 Подозреваемый по делу о трагедии 2 мая в Одессе Долженков может выйти из-под стражи, - активисты. ФОТО

Сегодня, 16 августа, Центральный райсуд г. Николаев будет рассматривать дело подозреваемых по делу о трагедии 2 мая в Одессе Евгения Мефедова и Сергея Долженкова. По данным активистов, в результате данного заседания Сергей Долженков может быть освобожден из-под стражи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет руководитель "Ради громадської безпеки" Марк Гордиенко

"Сегодня отпустили террориста. Завтра тоже планируют отпустить террориста. "Он участник убийства 29 украинцев, 92 человека ранены, потеряли здоровье. Он предатель Украины, действовавший по приказу военных Российской федерации. Он был задержан, вина полностью доказана, осужден - но спустя 4,5 года Валерий Кирсанов вышел на свободу". Бутусов. Завтра, в Николаеве, планируют выпустить под залог организатора массовых беспорядков в Одессе 2 мая, агента ФСБ, сына украинского милицейского генерала, милиционера уволенного даже при Януковиче, имя этому человеку Долженков, он же "капитан Какао", - рассказал Гордиенко.

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В частности, по его данным, судебное заседание по Евгению Мефедову и Сергею Долженкову, задержанным после 2 мая 2014 г,  состоится 16 августа в 11.00-11.30, предварительно зал #3, Центральный райсуд г. Николаев.

"Он реальный виновник в трагедии 2 мая. На его совести все жертвы и реальная работа на ФСБ. За него вписывается народный депутат Скорик, бывший губернатор при Януковиче, берет на поруки террориста... Вопрос, если Долженкова выпустят, через сколько часов, он убежит в Россию? А если не убежит и будет жить в Одессе , полиции прийдется его жестко и серьезно охранять.
ТЕПЕРЬ, БЛЯТ, ВОПРОС. К СБУ и Баканову. Вы  что не понимаете, что это беспроигрышная операция российских спец.служб? Долженков убежит, отлично, недовольство властью обеспечено... Долженков, останется в Одессе, его будут за деньги граждан Украины охранять от патриотов и акций прямого действия и опять, недовольство властью будет обеспечено... Цуцванг. Позвоните Коломойскому, он как гроссмейстер, объяснит вам, что это такое... Такой же цугцванг был с Куликовым полем в Одессе. Стоит, отлично. Разгонят, хорошо. Будут при разгоне жертвы, отлично!!! Так, что? Отпустим Долженкова? Ведь Кирсанова уже отпустили... Володимир Зеленський, не думаю, что этот тренд, приведет к успеху... И ещё вопрос. Все эти действия судей идут от закона и их пепла справедливости, которое стучит им в сердце, или это средне примитивная операция страны агрессора по гибридной дестабилизации Украины? Лично я , уверен во втором варианте", - резюмировал Гордиенко.

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Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них – дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Гражданина России Евгения Мефедова и украинца Сергея Долженкова, которых 18 сентября 2017 года суд в г. Черноморске Одесской области оправдал по "делу 2 мая" в части событий на Греческой площади, в тот же день задержали по новому обвинению (части 2 статьи 110 УК Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

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Прокуратура Одесской области 2 января передала в Киевский районный суд Одессыобвинительный акт против фигуранта "дела 2 мая" Сергея Долженкова. 20 февраля Прокуратура Одесской области передала в Киевский районный суд Одессы обвинительный акт против фигуранта "дела 2 мая" Евгения Мефедова.

26 февраля Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по результатам расследования событий 2 мая 2014 в Одессе, сообщено о подозрении трем бывшим руководителям структурных подразделений ГУ МВД Украины в Одесской области.

Подозреваемый по делу о трагедии 2 мая в Одессе Долженков может выйти из-под стражи, - активисты 01
Подозреваемый по делу о трагедии 2 мая в Одессе Долженков может выйти из-под стражи, - активисты 02
Подозреваемый по делу о трагедии 2 мая в Одессе Долженков может выйти из-под стражи, - активисты 03
Подозреваемый по делу о трагедии 2 мая в Одессе Долженков может выйти из-под стражи, - активисты 04
Подозреваемый по делу о трагедии 2 мая в Одессе Долженков может выйти из-под стражи, - активисты 05

Источник: https://censor.net.ua/n3143152
 
   
 Топ комментарии
 
а чим вас не влаштовує це розслідування ?
бо воно вказує на рашку ?
треба було давно виловити всю трольню, інспіровану фсбістами, особливо перевірити осередок в Суській області.
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Спочатку потрібно провести справжнє розслідування цього злочину (як і інших, скоєних за останніх п'ять років), а вже потім розпочинати судовий процес.
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Ага, а поки слідство триватиме, вбивці та терористи хай собі гуляють... Бо миж такі мирні...
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Спочатку потрібно провести справжнє розслідування цього злочину (як і інших, скоєних за останніх п'ять років), а вже потім розпочинати судовий процес.
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а чим вас не влаштовує це розслідування ?
бо воно вказує на рашку ?
треба було давно виловити всю трольню, інспіровану фсбістами, особливо перевірити осередок в Суській області.
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і то.
не лізьте не в свою справу.
познаходились, захиснички троляків.
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Да ты троль номер 1 тут! ))) И это твой Порошенко виноват, что этот мудак не в тюрьме на пожизненном !
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16 серпня, вже більше ніж три місяці після виборів, а Петя і досі дзюрить в твої кальсони ?
оце так, так... Підозрюваний у справі про трагедію 2 травня в Одесі Долженков може вийти з-під варти, - активісти - Цензор.НЕТ 9061
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С чего вы взяли? Это ж вроде сын генерала Долженкова, бывшего ректора института внутренних дел.
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Ага, а поки слідство триватиме, вбивці та терористи хай собі гуляють... Бо миж такі мирні...
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в олевську новообраний президент закликав злочинців покинути країну... такого обрали 72% ідіотів
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С приходом к власти зелусов,вся ранее перепуганная сепаратня и коммунофашисты осмелела и оборзела.Поднял голову и русский национал-фашизм.Вскрываются все пророссийские консервы.И главное,что не боятся.Они не думают,что все может перевернуться.Бело-голубые также думали и где сегодня янучар?Главное - не забывать кто эти консервы и все документировать.
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а чого боятися петіного кума-прокурора та потужно реформованих судів ?Сьогодні в суді Миколаєва відбудеться засідання у справі про трагедію 2 травня в Одесі. Активісти побоюються, що підозрюваного Долженкова можуть звільнити з-під варти - Цензор.НЕТ 4695

поки дурні волають про реванш та зебілів

Свої надприбутки втратить Віктор Медведчук. Адже він є власником трубопроводу, яким качають російський дизель. У 2016 році він сумнівно його вивів з-під носа у держави. Медведчук взяв під контроль третину ринку дизельного пального. Націнка компаній одіозного політика - до 40 доларів за тонну. У чотири рази більше, ніж заробляє решта імпортерів.

"Він може заплатити податок в державний бюджет України і далі працювати. Якщо позиція деяких політиків принципово не платити податок. Якщо хтось хоче створити якусь кризу в Україні на паливному ринку, то про це теж треба говорити", - зазначив представник президента у Кабінеті міністрів України Андрій Герус.
Це страшенно обурило цього діяча, адже через додаткове мито перекачка солярки "Роснефти" в Україну тепер стала
Бо тепер через додаткове мито структурам Медведчука доводиться значну частину прибутку віддавати в український бюджет, а не відкладати на закордонні рахунки. Звідки фінансувати і розкішний спосіб життя, і купівлю телеканалів, і продажних політиків своєї політичної сили.
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Про те що "что все может перевернуться" потрібно було "декому" пам'ятати в 2014 році.
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Все эти действия судей идут от закона и их пепла справедливости, которое стучит им в сердце, или это средне примитивная операция страны агрессора по гибридной дестабилизации Украины? Лично я , уверен во втором варианте", - резюмировал Гордиенко. Источник: https://censor.net.ua/n3143152
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С десяток судей/исполнителей привлечь и тогда не будет желания нарушать закон Украины.
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Бійці ЗСУ гинуть а наші суки випускають ворогів, агентів Кремля, вбивць захисників України, завдяки, діям друзів команди Зе Портнова і Лукаш, продажності судів. Це не тільки ганьба а відкрита зрада всіх надбань України за часи незалежності, зрада пам'яті жертв революції гідності і війни з Московією. Такий СУД треба мобілізувати в ООС так десь на рік в окопи на нульовку. Нехай поборються за незалежність, відчують дух сепаратизму і колоборанства. Там вивчать хто ворог і не будуть сумніватись в степені його вини, а то судять, ніколи не бачили їх злочинів і відпускають , буде практика. Тільки так . А хто не хоче конфіскація майна і геть з судової системи.
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з якого дива ти записав у команду Зе портнова та лукаш?
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Портнов в команді ЗЕ і це помітно з перших днів.
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Соседи, поясните: сепара посадили при старой власти. Если выпустят - то при новой. При таком раскладе виноват будет кто: Порошенко или Зеленский?
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Конечно Петя, т.е. попередня влада, доказательства по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=CZRvBDNXu0g
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Порошенко, потому что не провёл судебную реформу а имитировал её. Кстати, может это ощутить и на своей шкуре.
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Конечно отпустят. Правда, она не очень красивая, поэтому не нужная.
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