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Все про:Гренландия (4) Дания (201) Трамп (2323)

 Трамп задумал купить самый большой остров в мире - Гренландию, - The Wall Street Journal

Президент США Дональд Трамп неоднократно спрашивал своих помощников о возможности покупки Гренландии - автономной территории Дании

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как рассказали изданию два помощника Трампа, он неоднократно спрашивал их и других, возможен ли такой шаг. Отмечается, что он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Газета сообщает, что некоторые помощники поддержали этот шаг, заявив, что это может быть хорошим экономическим шагом.

Другие восприняли идею Трампа как очередное увлечение президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти 13 штатов США подали в суд на администрацию Трампа из-за ужесточения правил выдачи виз и грин-карт, - The Hill

Гренландия - самый большой остров в мире. Основная масса населения Гренландии в 56 тыс. человек живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда.

Внешней политикой и политикой безопасности занимается Копенгаген.

Источник: https://censor.net.ua/n3143147
 
 
 Топ комментарии
 
09.11.2016 Кацапы
в ГосДуре официально приветствовали избрание Трампа президентом США (такого
даже при Ельцине не было)… Дебилы б…. они еще Обамушку будут вспоминать…
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Не договорилась. Меньше слушайте брехню от Говорящей Лошади
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Поставить там базу, зброю на рашку націлить
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09.11.2016 Кацапы
в ГосДуре официально приветствовали избрание Трампа президентом США (такого
даже при Ельцине не было)… Дебилы б…. они еще Обамушку будут вспоминать…
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Фіг там. Трамп злився в Сирії, в Північній Кореї.
Ну і про Україну:
Трамп задумал купить самый большой остров в мире - Гренландию, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 7168
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Зачем Гренландия, если скоро нужно будет осваивать Сибирь?
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Купить часть страны в частную собственность.
Попробуй отказаться.
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Стена, на границе с Мексикой, уже построена... Гиперзвуковые ракеты с ядерными двигателями, стоят на старте... Действия Китая, по колонизации Сибири, с её полезными ископаемыми, которые могут послужить источником ресурсов, для завоевания гегемонии на Азиатском континенте, пресечены... На Марсе уже американская колония... Пора покупать Гренландию...
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Все покупается, все продается. Япония договорилась с рашкой за два острова на Курилах, чтобы забрать.
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Не договорилась. Меньше слушайте брехню от Говорящей Лошади
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Ещё один "собиратель земель". Путлер его покусал?
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Что там путлер на счет Аляски раньше говорил, тоже хотел назад вернуть.
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Нехай Сахалін купить. Там його зараз за безцінь віддадуть, тіко ТРАМПУ.
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Ещё один артист начал предвыборную компанию😱🤔
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Трамп готовит мир к покупке расией Крыма?
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Нужно ограничить предельный возраст руководителя страны.
Дедушко плывет мозгой, покупает острова и любит Пу.
А еще нельзя выбирать Клоунов - иначе страна превратится в посмешище...
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Поставить там базу, зброю на рашку націлить
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Ні. В ФСБ є цікаві записи з Трампом. Кремль знав кого ставить Президентом США.
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Там уже давно другие инерциальные системы
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