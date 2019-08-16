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 Враг за сутки 12 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

15 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета;
- дважды вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды в районе н.п. Пищевик - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Водяного - из ручного противотанкового гранатомета;
- неподалеку от Опытного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
- неподалеку от Лебединского - из автоматического гранатомета;
- вблизи Авдеевки - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

- дважды вблизи Пивденного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку от н.п. Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки потерь с нашей стороны из-за вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток противник, в общем, соблюдает режим прекращения огня.

Враг за сутки 12 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143146
 
 
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Узеленського не думають що ;втрат немає; при постійних обстрілах з гранатометів виглядає уже дуже підозріло?
Чи не приховуються втрати?
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Полгода назад ты чего такого не писал в сводках, где так же писалось "потерь нет"?
Или тебе хочется просмаковать смертями граждан Украины из числа солдат ВСУ?
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Ти зараз коментуєш як кремлебот в темі про Сирію. Той самий стиль.
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Я зараз тыкаю тебя в тобой отложенную тут на сайте кучу дерьма, как шкодливого кота, в теме сводок с линии фронта.
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Ні. Ти захищаєш позицію свого кумира- ;просто взять і пєрєстать стрєлять;. А я висловлюю побоювання що зелена влада бреше українцям щоб не втратити рейтинг. І дуже злий на карлика за те що наші Воїни стоять під обстрілами з мінометів та гранатометів не маючи права захищати не те що Україну- навіть власне життя. Бо відповідати вогнем на вогонь українцям заборонили під страхом кримінальної відповідальності. Так що припини підстрибувати, якщо хочеш діалогу. А платні троллі Коломойського мені не цікаві.
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Перемир'я якесь зєбільне... Головне - " нада прекратить стрелять". Оце тепер і послати на самий передок говонкомадующєго Вофку Сцикуна з його гомосятським кодлом. Нехай це чмо зі своїми чєртямі там і поскаче..😠
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